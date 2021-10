Parallellsamfunnene blant oss

KOMMENTAR: La den grusomme drapssaken på Storhaug bli utgangspunktet for en bredere debatt om æresvold- og drap i Norge.

Saken mot den tiltalte for dobbeltdrapet på Storhaug har gått i Stavanger Tingrett denne og forrige uke.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Natt til 24. juni i fjor ble en mann og en kvinne, Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og hennes kjæreste Aher Daher, funnet drept i en loftsleilighet på Storhaug. Det var den drapstiltalte 43-åringen som varslet politiet. Han var Yasmins eksmann.

«Ahed og Yasmin har blitt brutalt angrepet. De var helt forsvarsløse. De ble angrepet midt på natten i deres hjem. Det er en bestialsk sak, rett og slett,» sa bistandsadvokat for Ahers mor, Kjetil Mjaaland, i sin prosedyre fredag.

Ikke uventet

Disse drapene var ikke uventede. 10. juni i fjor anmeldte Yasmin nemlig eksmannen til politiet for trusler. Både hun og den nye kjæresten begjærte at han ble ilagt forbud mot å kontakte dem.

Yasmin hadde anmeldt ektemannen flere ganger.

Politiet har gransket seg selv, og Spesialenheten for politisaker ga Sør-Vest politidistrikt kritikk. Blant annet mener de det er mangelfulle rutiner knyttet til behandlingen av besøksforbud.

Noen nye rutiner er innført og det jobbes med andre tiltak rundt spørsmål om kontakt- og besøksforbud.

Men holder det bare å se på politiets rutiner på dette området?

Ingen anger

Tiltalte var, ifølge de sakkyndige, tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Ifølge bistandsadvokat Mjaaland har han ikke vist noen anger. Og selv om tiltalte ikke mener at dette var et æresdrap mente både Mjaaland og aktor, statsadvokat Folke Åmlid, at hovedmotivet for drapene var tap av ære.

Den tiltalte er ennå ikke dømt, men som aktor sa i sin prosedyre, alle bevis knytter den tiltalte mannen til drapene. Han har også erkjent flere ganger at det var han som drepte de to.

Han sendte også bilder av de avdøde til en slektning, sammen med et taleopptak der han sa at nå var de døde, kort tid etter drapene.

Tap av ansikt

Påtalemyndigheten mener det som må legges til grunn er at det var en konflikt med Ahed, som støttet Yasmin i at hun kunne velge selv hvem hun ville bo sammen med. Yasmin flyttet etterhvert også fra asylmottaket til Ahed.

Dette kunne ikke den tiltalte akseptere. I det kurdisk/arabiske miljøet ville det bety et tap av ansikt. Tiltalte kontaktet mange personer i miljøet som skulle får Ahed til å sende Yasmin tilbake til asylmottaket.

«Han hadde ikke noen andre muligheter til å rense sin ære. Dette fikk han støtte for. Han prøvde å få hjelp fra politiet, men han fikk ikke det. Dette ville i hans hjemland ikke ført til at han ville sitte inne lenger enn 24 timer,» sa aktor i sin prosedyre.

Æresdrap

Det finnes ingen god statistikk på hvor mange av drapene her i landet som skyldes ære. Det finnes heller ikke sikre tall på hvor mange som er utsatt for æresrelatert vold. Men det er helt klart et samfunnsproblem.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for æresrelatert vold.

For eksempel er kvinner og barn med innvandrerbakgrunn er klart overrepresentert ved krisesentrene. Tall fra 2018 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viste at 65 prosent av beboerne på landets krisesentre hadde innvandrerbakgrunn.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skrev i en rapport tidligere i år at unge med foreldre født i Midtøsten, Nord-Afrika, Somalia, Sri Lanka, Pakistan, og Sør- og Øst-Asia hadde noe økt sannsynlighet for å oppleve negativ sosial kontroll sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det viser at disse holdningene får lov å leve i Norge, til tross for en rekke forsøk på å slå ned på dem.

Æresrelatert vold og drap blir ofte satt i sammenheng med religion, og da spesielt islam. Men forskning fra forskjellige land viser at denne praksisen ikke nødvendigvis har noe med religion å gjøre, men med en kultur og en praksis som stammer fra klanssamfunn.

Men uansett hva det handler om, er dette ikke noe vi kan akseptere.

Parallellsamfunn

Denne saken handler ikke bare om en forsmådd ektemann som ble forlatt av sin kone og som gjorde noe grusomt. Den viser også fram et parallellsamfunn, der også flere av vitnene har gitt uttrykk for at det burde være en formildende omstendighet at det handlet om ære.

Mens det i virkeligheten bør være det motsatte. Handler det om ære, handler det også om overlegg.

Dette er en gruppe mennesker som ikke forholder seg til norske lover og regler eller til norske myndigheter, men som heller lytter til folk i sine egne subkulturer når konflikter skal løses.

Ett av vitnene var for eksempel en mann som sitter i fengsel for å ha drapstruet sin sønn fordi han nektet å drepe sin søster som hadde en kjæreste faren ikke aksepterte.

Ifølge forsvarer Odd Rune Torstrup har den tiltalte vært omringet av mennesker med «et forkvaklet menneskesyn». Men når disse finnes blant oss, må vi ta et oppgjør med det.

Utenfor det norske samfunn

Det er bra at politiet finner gode løsninger på konkrete mangler. Men det som er vel så viktig i denne saken, er å anerkjenne at det bor mennesker blant oss som ikke er integrerte, og som lever sine liv helt utenfor det norske samfunnet.

Det er disse miljøene og holdningene både politiet, andre instanser og norske myndigheter bør ta på alvor og ta en grundig gjennomgang av.

Skjer ikke det, vil det fortsette å komme nye saker som denne.

Så la denne grusomme drapssaken på Storhaug bli et utgangspunkt for en bredere debatt om æresvold- og drap i Norge, og bakgrunnen for disse.