I august kan du miste tilgangen til Facebook

GJESTEKOMMENTAR: Både Facebook og Instagram kan forsvinne fra Europa etter ny avgjørelse fra det irske datatilsynet.

Husker du hvordan det var før de sosiale mediene? Vær forberedt på et mulig gjensyn.

Kristian Kise Haugland Filosof og pedagog

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Er det lov å behandle personopplysninger på en slik måte at amerikanske selskaper har tilgang til dem? Dette spørsmålet har vært et betent og omdiskutert tema siden 2013, da østerrikeren Maximillian Schrems første gang klagde Facebook inn for det irske datatilsynet i et forsøk på å stanse Facebooks dataoverføringer fra Europa til USA.

Siden den første klagen i 2013 har Facebooks behandling av personopplysninger, og som en konsekvens også de fleste andre såkalte «transatlantiske dataoverføringer», etter hvert blitt erklært som forbudt. Dataoverføringene har imidlertid ikke blitt stanset. Snarere ser det ut til at den generelle holdningen har vært å trenere rettsprosessene i håp om at en eller annen løsning dukker opp underveis.

Mange har nok tenkt at dataoverføringer til USA har hatt et så enormt omfang at dataoverføringene i praksis ikke kan stanses, selv om de på papiret er ulovlige. I tillegg har en del avgjørelser vært såpass vage og fulle av unntak at det har vært litt vanskelig å forstå hva som ikke er lov.

Amerikanske myndigheter skal ikke

behøve å ha noen som helst grunn,

god eller dårlig, for å kunne

overvåke hvem som helst.

Personvernorganisasjonen Noyb kan imidlertid melde at det irske datatilsynet den 7. juli informerte de øvrige datatilsynene i Europa om at de vil blokkere for at Facebooks eierselskap Meta får overføre personopplysninger til USA. Det kan også få konsekvenser for Metas øvrige tjenester, som Instagram, Messenger og WhatsApp.

Hva som skjer videre er likevel usikkert, fordi avgjørelsen er sendt ut på en måneds høring hos de andre europeiske datatilsynene, før en endelig avgjørelse tas av Det europeiske Personvernrådet rundt midten av august.

Hvorfor er USA et problem?

Grunnen til at transatlantiske dataoverføringer er en såpass stor kontrovers at det kan være snakk om at det meste av overføringer til USA er ulovlig, er noen diametralt motsatte oppfatninger om hva som kommer først når et lands innbyggere skal beskyttes:

I Europa har vi et felles lovverk som sier at personers individuelle rettigheter og friheter skal veie så tungt at innbyggere ikke skal overvåkes av myndighetene hvis det ikke er mistanke om at det de er involvert i kan representere en eller annen form for fare.

I USA kommer derimot overvåking først. Amerikanske myndigheter skal ikke behøve å ha noen som helst grunn, god eller dårlig, for å kunne overvåke hvem som helst.

Så har det nok vært mange som har trukket på skuldrene og tenkt at det kan vel så være på papiret, men det er urimelig å tro at USA driver uinnskrenket, vilkårlig og systematisk overvåking av innbyggere i Europa. Den boblen sprakk imidlertid da tidligere CIA- og NSA-ansatte Edward Snowden gikk til pressen med dokumenter som viste at det var nettopp det USAs myndigheter gjorde.

Utfordringen dette skaper er at hvis et selskap som opererer i et europeisk marked overfører opplysninger om en europeer ut av Europa, må selskapet kunne dokumentere at denne europeerens rettigheter er like godt ivaretatt i det landet opplysningene sendes til som de er i Europa. Det har vist seg å være helt umulig når selskapet, eller en av selskapets underleverandører, sender opplysningene til USA.

Det har vært gjort mange kreative forsøk på å komme seg rundt problemstillingen. Microsoft har opprettet egne maskinparker i Europa for å betjene sine skyløsninger her, og krypterer det de kaller «kundedata» der på en slik måte at de ikke kan leses fra feil side av Atlanterhavet. Men de må likevel ha tilgang til «diagnostiske data» og «tjenestegenererte data» for å drifte disse maskinparkene, som blant andre datatilsynet i Rheinland-Pfalz nylig har påpekt at også inneholder personopplysninger som det er ulovlig å overføre.

Google har forsøkt å «anonymisere» sporene du lager i deres tjeneste Google Analytics, men både det franske datatilsynet, og det italienske, har erklært at det ikke er mulig å bruke Google Analytics i Europa på lovlig vis så lenge de «anonyme» personene kan spores fra et besøk av en nettside til et annet. Det italienske datatilsynet har gått så langt at de har sagt at all bruk av Google Analytics må stanses.

Les også Kristian Kise Haugland: «Har du noen gang lurt på hvordan nettbutikken husker hva som ligger i handlekurven din? Det burde du»

Hva nå?

Selv om uttalelsene om overføringenes ulovlighet blir stadig mer klare og entydige, har det foreløpig vært få som har blitt ilagt bøter for å bruke tjenester som overfører data til USA. De aller fleste har dermed fortsatt mer eller mindre som før.

Utfallet i Det europeiske personvernrådets behandling av Metas overføringer til USA er heller ikke hogd i stein, og selv om rådet opprettholder at disse må stanse, kan det fortsatt hende at Facebook fortsetter som før. De har jo greid å trenere et åpenbart forbud i ni år allerede, uten så mye som en eneste bot.

Situasjonen er imidlertid i ferd med å skru seg til ganske mye mer enn hittil, og det kan altså hende at vi helt mister tilgangen til Facebook så tidlig som fra midten av august. Og det samme med Instagram. Og WhatsApp.

Hvilke reaksjoner som senere kan ramme selskaper som bruker skytjenester fra Amazon og Microsoft, eller har nettsider som bruker Google Analytics, blir spennende å se.

Les også: «Har du noen gang lurt på hvordan nettbutikken husker hva som ligger i handlekurven din? Det burde du»