Ære eller ytringsfrihet – hva retts­saken mellom Johnny Depp og Amber Heard handlet om

GJESTEKOMMENTAR: Rettssaken mellom det tidligere ekteparet Amber Heard og Johnny Depp har etterlatt begge med liten ære.

Johnny Depp og Amber Heard under sine vitnemål i rettssaken mellom dem. Vant han fordi han var den beste skuespilleren?

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Puh! Så var den omsider over – den seks uker lange sivile rettssaken mellom de tidligere ektefellene Johnny Depp og Amber Heard. Med gjensidig skittkasting og kjendisvitner og spekulasjoner om troverdighet og skuespillerevner.

Juryen har talt, og Heard må punge ut 10,350 millioner dollar for å ha ærekrenket Depp. Men hun kan trekke 2 millioner fra beløpet, ettersom Depps advokat også har ærekrenket henne, ifølge dommen.

Kampen om æren

Ære er ellers noe vi har sett lite til gjennom rettssaken, noe som ser ut til å være betegnende for det fem år lange forholdet deres. Uansett hvem man måtte mene har mest skyld, tyder begge siders vitnemål og bevisføring på at her har vi to personer som hadde et ekteskap som på alle måter fremstår som destruktivt.

Heard har beskyldt Depp for vold mot henne, og lagt frem bevis i form av støttende vitnemål, bilder og video som viser hvordan en full Depp raser på kjøkkenet og slår løs på skap og dører.

Depps side har derimot snudd på flisa og beskyldt henne for å være den voldelige parten. Det er en kjent forsvarsstrategi: «Deny, attack, and reverse victim and offender», som medieadvokat Mark Stephens oppsummerer det i et intervju med BBC etter dommen.

Utenfor rettssalen i Fairefax i Virginia 11. april, på rettssakens første dag: Carmen Maria Pagan er overbevist på hvem som ikke har skylden for bråket.

En løgn?

Det saken egentlig handlet om er hvorvidt Heard har rett til å kalle seg et voldsoffer etter ekteskapet med Depp. Eller om det hele var en ondsinnet løgn fra hennes side.

I 2018 forfattet nemlig Heard en meningsartikkel i avisen The Washington Post med tittelen «I spoke up against sexual violence – and faced our culture’s wrath. That has to change» (Jeg sa i fra om seksuell vold – og ble møtt av vår kulturs vrede. Dette må endres). Heard ble felt for overskriften og to andre setninger som retten fant at inneholdt en ærekrenkende påstand mot eksmannen. Depps navn var aldri nevnt i artikkelen, som utenom disse tre setningene handlet om generelle problemer med hvordan ofre for vold i nære relasjoner mistros og hånes.

Hatet mot Heard

Johnny Depp (t.h.) turnerer for tiden med en rockeren og supergitaristen Jeff Beck.

Mistro og hån er også stikkord for hvordan rettssaken har spilt seg ut i sosiale medier. Og et rabiat sinne som har en tendens til å dukke opp når en kjent kvinne havner i tvekamp om troverdighet mot en kjent mann eller institusjon. Det eneste jeg har sett i nyere tid som kan måles med sinnet og hatet mot Amber, er hylekoret som ønsket død og fordervelse over Meghan Markle, hertuginnen.

På den andre siden ble avisene raskt etter dommen fylt med oppslag om at Johnny Depps parfyme nå selger som aldri før, og at Johnny kommer til Norge for å spille to konserter. Og på TikTok skal det ha vært feiringer blant Depp-fansen.

«Konebankeren»

Noe av det interessante med saken er at paret Depp og Heard har vært igjennom en rettssak i Storbritannia om de samme påstandene. Og den fikk et stikk motsatt resultat.

I 2020 tapte Johnny Depp en sak mot tabloidavisen The Sun, som hadde omtalt Depp som en «konebanker». Det ble avisen frikjent for. Eksperter mener at forskjellen kan ligge i det amerikanske jurysystemet. I den britiske saken var det ingen jury, kun en dommer. Dommere er mer tilbøyelige til å forkaste forsøk på å snu om på rollene offer–overgriper. Juryer er også mer villige til å følge folkelige stemninger. Og i denne saken var engasjementet massivt på Depps side.

Dette var ikke en rettssak

om mishandling og sannhet

og løgn, men om en kvinnes

rett til å kalle seg for et offer

for mishandling.

Bare skuespill?

En ting er dynamikken med en jury og millioner av mennesker som bare elsker å ha en kvinne å «ta» som syndebukk for kvinners iboende trang til å prøve å felle skikkelige menn med «løgnaktige påstander». En annen ting er våre forestillinger om at vi klarer å gjennomskue hvem som lyver eller snakker sant. Jeg har hørt og lest mange tilfeller av Depp-forsvarere som påpeker at Heard jo kan gråte for kamera og sånt, «for hun er jo skuespiller».

Det er litt av et paradoks at man samtidig glemmer å ta med i regnskapet at Depp er en langt bedre skuespiller. At han vet hvordan man skal spille rollen som ærlig og åpen.

Fra en betydelig lykkeligere tid, i februar 2014: Johnny Depp og Amber Heard poserer i Los Angeles før premieren av filmen «3 Days to Kill», med Heard og Kevin Costner i hovedrollene.

En helt – virkelig?

Og trenger vi virkelig en mannlig helt som gjennom SMS-er har fantasert om å drepe og voldta kona, som beviselig er en fyllik med voldelige tendenser, om enn mot kjøkkeninventar? Resten vet vi faktisk ingenting om. Eller er det greit å la begge gå i glemmeboka og si at ingen av dem fortjener å hylles for det dramaet de har plaget oss med de siste seks ukene av livene våre?

For det er hva vi gjør nå som bestemmer hva saken får å si for fremtiden. Dette var ikke en rettssak om mishandling og sannhet og løgn, men om en kvinnes rett til å kalle seg et offer for mishandling. Altså om nøyaktig hvor den juridiske grensen kan trekkes i hva man uttaler i massemediene. Ifølge en amerikansk rett har Heard tråkket over, og saken ses som et personangrep. I britisk rett vant prinsippet om tale- og trykkefrihet.

I mellomtiden kan det kanskje være på tide å reflektere rundt hvordan vi velger hvem vi skal velge ut som våre moralske ledestjerner. Skal det være den beste skuespilleren?