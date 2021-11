Stemmene på utsiden

KOMMENTAR: Med «Mellom bakkar og berg» håper en gjeng besteforeldre at de som sitter og forhandler på klimatoppmøtet, skal lytte til dem. Når klimastemmene utenfra blir flere og flere, må de kanskje det.

Gustav Paulsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon mener det er viktig å markere engasjement i klimasaken.

Hilde Øvrebekk

«Det er vanskelig å påvirke delegatene. Men hvis vi ikke gjør noe, skjer det ingenting,» sier Gustav Paulsen.

Han har sammen med en gjeng fra Besteforeldrenes klimaaksjon reist fra Norge til Glasgow for å stå ved inngangen til det store konferansesenteret der klimatoppmøtet avholdes. Sammen synger de sanger og deler ut flygeblader. Paulsen har på seg vikinghjelm.

Leder for besteforeldrene, Steinar Winther Christensen, mener at det å være her er å markere at besteforeldre har et klimaansvar.

«Vi vil vise barnebarna at vi ønsker å etterlate denne jorden i samme stand som da vi var unge. Det er vår plikt,» sier han.

På flygeseddelen de deler ut står statsminister Jonas Gahr Støres sitat om at han så sine barnebarn inn i øynene og lovet å gjøre alt han kan for å levere på klima skrevet.

En gruppe som kaller seg #breakfreefromplastic demonstrerte onsdag på klimatoppmøtet

Militæret og plast

Besteforeldrene er ikke de eneste som står på utsiden av konferansesenteret for å demonstrere.

En gruppe mennesker er der for å kreve at militæret også må være inkludert i klimakutt: «Atmosfæren teller kostnaden av karbon fra militæret, derfor må vi også gjøre det.» En annen gruppe har tatt med seg en av besteforeldrenes plakater, og synger en gammel engelsk sang.

På innsiden av konferansesenteret står en annen gruppe mennesker som mener at plast er det store problemet i verden, og at dette er med på å gi næring til klimakrisen: «Du vet hva som skjer når du tror du resirkulerer i ditt land. Det ender opp hos oss i Indonesia».

100.000 demonstranter

I helgen demonstrerte mer enn 100.000 mennesker i gatene i et regntungt Glasgow. Med trommer, plakater og sang beveget de seg sakte gjennom gatene.

Globalt var det mer enn 300 demonstrasjoner i forskjellige byer. I London marsjerte de til Trafalgar Square og i Melbourne trillet demonstranter en fire meter høy brennende animatronisk koala gjennom en park.

Ifølge media samlet demonstrasjonene mennesker fra en rekke ulike grupper, alt fra fagforeninger og trossamfunn til venstreaktivister og anti-rasismegrupper. Ulike urbefolkningsgrupper krevde at verdenslederne prioriterer beskyttelse av deres forfedres landområder.

Utenfor sperringene demonstrerer en rekke grupperinger mot klimaendringer

Klimaaktivisme

Organisasjoner som Greenpeace og Natur og ungdom har drevet med aktivisme og demonstrasjoner for klima siden 1980-tallet. Men de siste årene har også klimaengasjementet økt hos folk som kanskje ikke tidligere har engasjert seg.

En rapport fra britiske myndigheter viser at bekymringen for klimaendringer økte gradvis fra 2015, og så kraftigere fra 2018. Fra 2017 til 2019 økte antallet som svarte at de var «veldig bekymret» fra 23 prosent til 35 prosent.

En undersøkelse fra 2020 fant at det var de unge som var mest bekymret. Og dette er en trend over hele verden. Amnesty utførte en spørreundersøkelse i 2019 som viste at blant unge mellom 18 og 25 år i 22 land mente 41 prosent at klimaendringer var den viktigste saken verden står overfor.

Forskning har vist at når de unge demonstrerer har det en større effekt enn når det er de eldre som organiserer demonstrasjonene. Fordi unges engasjement lettere smitter over på andre unge.

Og en studie fra North Carolina University i USA fant at barn og unges klimaengasjement også påvirker foreldre og andre velgere. Og kanskje også besteforeldre.

Dette kan få betydning for klimapolitikken.

Besteforeldrenes klimaaksjon har reist helt fra Norge for å demonstrere i Glasgow

PR-stunt?

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var i Glasgow forrige uke. Da kalte hun klimatoppmøtet «mislykket» og et «PR-stunt», før hun reiste hjem igjen og overlot resten av forhandlingene til politikerne og forhandlerne.

Man kan være enig eller uenig i hennes påstander, som kom allerede før de vanskeligste forhandlingene hadde begynt. Men det er ingen tvil om at det er Thunberg som har inspirert mange av de unge, og mange av de som i dag står utenfor og synger sanger og deler ut flygeblader.

Mange vil nok si at demonstrasjonene utenfor ikke har noen effekt på de som sitter inne og forhandler. Men blir stemmene på utsiden mange nok og tydelige nok, blir politikerne nødt til å lytte.

Det er nok det besteforeldrene håper på når de synger «Mellom bakkar og berg» for delegatene på klimatoppmøtet.