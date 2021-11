Slike saker som dette er med på å skape unødvendig poli­tiker­forakt

KOMMENTAR: Stortingspresidenten lovet at hun skulle ta et oppgjør med pendlerboligordningen, men glemte å si at hun selv hadde beveget seg i ytterkanten av den selv. Slikt skaper unødvendig politikerforakt.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen bør svare tydelig for seg.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Jeg har etter min oppfatning fulgt retningslinjene», sa stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) etter at Adresseavisen avslørte at hun siden 2014 har bodd i Ski, mens hun fram til 2017 oppga at hun bodde på hybel i Trondheim.

I et rom i leiligheten til Trond Giske. Selv om hun var gift og hadde kjøpt halvparten av ektemannens hus i Nordre Follo.

Siden hun tilsynelatende bodde i denne leiligheten, og oppga feil bostedsadresse, fikk hun gratis bolig i Oslo av Stortinget i disse tre årene.

«Sett i ettertid, ser jeg at administrasjonen skulle hatt informasjon om boligen i Nordre Follo,» skrev Hansen i en e-post til VG.

Regelverket sier at representantene må være folkeregistrert eller faktisk være bosatt minst 40 kilometer unna Stortinget for å få gratis pendlerleilighet. Ski ligger 29 kilometer fra Stortinget.

Les også Jusspro­fessor om stortings­presi­denten: – Groveste jeg har sett i pendler­bolig­sakene

Etterpåklokskap

Det ringer noen bjeller til en lignende sak, nemlig Aftenpostens avsløring av tidligere leder i KrF Kjell Ingolf Ropstad om at han også hadde oppgitt feil bostedsadresse for å få gratis pendlerbolig.

«Selv om jeg har forholdt meg til reglene så har det heller ikke vært i min intensjon å utnytte et system,» sa Ropstad dagen etter avsløringen.

Ropstad var registrert i folkeregisteret på foreldrenes hjemmeadresse i Evje i Setesdal, mens hans kone, og mor til deres to felles barn, hele tiden hadde vært folkeregisterført i Ropstads ulike stortingsleiligheter i Oslo.

Det viste seg at Ropstad ikke var den eneste som hadde omgått disse reglene.

Stortingets direktør Marianne Andreassen har sagt at administrasjonen ikke vil gjøre noe med Hansens sak, fordi det er flere representanter som har misforstått regelverket.

Les også Stortingspresidenten fikk gratisbolig med leieverdi på minst 380.000 kroner selv om hun bodde 29 km unna

Paradokset

Men Hansens sak er både mer alvorlig og paradoksal.

Ikke bare ble hun valgt som stortingspresident, altså den med mest makt i landet bak statsministeren, i høst uten å si noe om denne «misforståelsen».

Hun gjorde opprydningen i ordningen for pendlerboliger til en av sine hovedoppgaver.

«Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere», sa den nyvalgte stortingspresidenten da til NTB.

Les også Listhaug: Stor­tings­presi­denten må vur­dere sin stilling

Ansvaret

Nå er det flere politikere fra ulike partier som krever at Hansen tar ansvar.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra MDG mener at selv om stortingspresidenten ikke har gjort noe mer galt enn andre, hviler det et ekstra ansvar på den som sitter i hennes verv.

«Den som sitter der, må ta ekstra mye ansvar og vise at nå skal vi ha slutt på den lettvinte misforståelseskulturen med privilegier på Stortinget. Hun bør vise det med å trekke seg», sa Hansson.

Høyre vil ikke ta stilling til om de har tillit til Hansen som stortingspresident. Men hun må nå stille opp og svare på spørsmål i saken, sa Høyres parlamentariske nestleder Henrik Asheim til VG.

Les også Krever at stor­tings­presi­denten går av

Regelverket

Men er dette regelverket virkelig så vanskelig å forstå? Det er selvfølgelig mer praktisk av mange grunner å ha en gratis pendlerbolig nær Stortinget hvis man bor 29 kilometer unna, men det er strengt tatt ikke derfor regelverket eksisterer.

Regelverket er der for å sørge for at mennesker fra alle lag i samfunnet skal kunne ha råd til å sitte på Stortinget og samtidig ha familie hjemme og kunne komme hjem ofte til det valgdistriktet man representerer.

Det som både Hansens og andre stortingsrepresentanters «misforståelse» av regelverket avdekker kan ikke tolkes på noen annen måte enn at det har vært en oppfatning blant enkelte om at det er greit å operere på ytterkantene av det.

Les også Snubletråder

Politikerforakt

Alle disse sakene som dreier seg om både pendlerboliger og etterlønn, der enkelte stortingsrepresentanter tilsynelatende har tilegnet seg ekstra goder på samfunnets regning, er ikke akkurat med på å heve tilliten til politikerne.

Samtidig skal vi huske på at flertallet av de 169 representantene på Stortinget både forstår og følger regelverket, akkurat slik det er meningen at det skal fungere. Slike saker som dette er derfor med på å skape unødvendig politikerforakt.

Nettopp derfor er det spesielt viktig nå at Hansen gir noen tydelige svar, og ikke bare på e-post.

Så vil det vise seg om hun er den rette til «å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk».