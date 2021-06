Espen Teigens comeback

KOMMENTAR: Vi kan vente oss fire år med klikk-jag og kontroversielle utspill fra Sylvi Listhaug når Espen Teigen er tilbake som rådgiver. Men trekker det flere velgere?

Sylvi Listhaug og Espen Teigen har klart å hisse på seg mange tidligere. Nå er han tilbake som rådgiver, og vi kan vente oss mer at dette Foto: Cornelius Poppe / NTB

Hilde Øvrebekk

Denne uken kom Frp-leder Sylvi Listhaug med et utspill om at hun vil ha en kommisjon om høy smitte blant innvandrere når pandemien er over.

«Manglende integrering kan være årsaken til at landet måtte stenge så kraftig ned,» sa Listhaug.

På Twitter supplerte Listhaugs rådgiver Espen Teigen:

«Pakistanerne har vært i Norge i femti år. Ett år inn i en pandemi ser vi skytteltrafikk til og fra Pakistan. Hvor lang tid skal det ta før de er norske nok til å forstå at det gjør man bare ikke?»

Mange grupper

Over syv ganger så mange pakistanere som nordmenn har svært smittet, målt i forhold til folketall.

Så det er lov å undre seg hvorfor så mange fra Pakistan har reist på besøk til sitt gamle hjemland midt under en pandemi, når vi andre for eksempel har fulgt begravelser på teams fra andre steder i vårt eget land.

Men da er det også betimelig å spørre hvorfor Listhaugs tidligere partileder Carl I. Hagen i mai i fjor trosset regjeringens reiseråd om å ikke reise ut av landet før august, da han og kona reiste til Spania.

Og det er også på sin plass å stille spørsmål om hvorfor russen på Oslos vestkant og andre steder i landet har fortsatt å feste og rulle. Og hva med de pensjonistene på busstur, voksne på byen eller de som har sunget på bedehus?

Skal disse også få en egen kommisjon?

Narrativ

Nei, for dette passer ikke inn i Listhaugs og hennes «nye» rådgiver Espen Teigens narrativ. Vi husker alle da Listhaug måtte gå av som justisminister etter at hun og Teigen hadde kokt sammen et Facebook-innlegg der hun hevdet at Ap satt terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Man er ikke rasist, som enkelte hevder, for å peke på at kulturelle forskjeller og manglende integrering kan være en årsak til at det har vært mer smitte i enkelte miljøer. Denne problemstillingen har Folkehelseinstituttet, etter oppfordring fra både Listhaugs partifelle Jon Helgheim og helse- og omsorgsminister Bent Høie, tatt opp flere ganger tidligere.

Blant annet leverte ekspertgruppe fra FHI tidligere i år en rapport med 29 forslag til tiltak. Og denne uken leverte en ekspertgruppe satt ned av regjeringen en liste med 23 tiltak for å nå ut til innvandrere om vaksinering. Gruppen bestod av ledende personer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratetet, NAV, Folkehelseinstituttet, samt forskere og professorer både med og uten innvandrerbakgrunn.

Politisk

Det kan godt hende at det er et behov for enda mer kunnskap om dette. Men Listhaugs utspill denne uken bærer ikke preg av å søke kunnskap, heller av å være et politisk utspill der en bestemt gruppe pekes ut for å score politiske poeng.

Frp har hatt problemer med å få oppmerksomhet rundt sin hjertesak, innvandring, siden det nesten har stoppet opp under pandemien. Da blir de som allerede bor her det nest beste.

Dette er Teigens metode, og det passer som hånd i hanske med Listhaugs metode: Plukk ut en sak, pek på noe som kan og har provosert i enkelte kretser, skap et fiendebilde av en gruppe, gjør folk sinte og legg opp til en debatt med sterke motsetninger.

For det har ikke manglet på hard kritikk i sosiale medier etter utspillet. Listhaug og Teigen har helt tydelig pirket i en nerve, og igjen klart å sette grupper opp mot hverandre. Og fått oppmerksomhet.

Fra byparti til bygdeparti

Frp, som egentlig slo gjennom som et byparti, har blitt et bygdeparti med klart størst oppslutning i disktriktene. Et parti som sloss om Senterpartiets velgere, og som spiller i større grad på frykt for både det folk i byene er opptatt av og på fremmedfrykt.

Gjennom 1980-tallet og helt ut på 2000-tallet var Frps oppslutning på over 20 prosent i de store byene. På VGs siste meningsmåling lå partiet på 7,8 prosent i Oslo. Så selv om det er områder i Oslo Listhaug sikter til når hun snakker om smitte blant innvandrere, er det mye som tyder på at det ikke er Oslo-folk hun snakker til.

Valgforsker Bert Aardal sa til Aftenposten i mai at «byene er flerkulturelle. Urbane velgere er ikke så opptatt av en streng innvandringspolitikk».

Tallene finner man gjennom resultatene i lokalvalget i 2019, da Frp fikk en oppslutning på rundt 5 prosent i Trondheim, Bergen og Kristiansand. I Stavanger og Tromsø var oppslutningen på 8,9 og 8,6 prosent, en halvering av resultatet fra 2015.

«Urbane mennesker har høyere utdanning og god råd. Det er ikke blant disse vi finner Frps kjernevelgere,» sa Aardal.

Klikk-mannen

Espen Teigen måtte gå av sammen med Listhaug da hun gikk av som justis- og beredskapsminister i 2018. Han ble med henne som rådgiver på Stortinget, men begynte som journalist i Nettavisen senere samme år.

Teigen bidro til at Listhaugs Facebook-konto økte fra 15.000 følgere til nærmere 160.000, med innlegg som handlet om «svenske tilstander», «feministelite», «hylekor», «godhetstyrrani» og «her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet».

«Mange politikere klager over at velgerne ikke engasjerer seg, men det er politikernes fordømte plikt å skape det engasjementet,» sa Teigen til BT i 2018, i et intervju med tittelen «mannen som får folk til å klikke».

Frp har allerede gitt opp å samle de store velgerskarene i valget til høsten. De sikter seg heller inn mot neste valg i 2025. Og da kan vi vente oss flere slike utspill som skaper konflikt og gnisninger.

Spørsmålet blir da om det bare er klikk Teigen og Listhaug klarer å få flere av, eller om det er faktiske velgere og flere velgere i byene. Det kan bli fire lange år med klikk-jag og kontroversielle utspill, men det er høyst usikkert om denne metoden treffer så mange flere enn deres kjernevelgere i lengden.