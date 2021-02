Hva riksrettssaken mot Trump avslørte

KOMMENTAR: At bare sju republikanere stemte for å felle Trump, sier noe om grepet den avgåtte presidenten har på partiet. Samtidig viste riksrettssaken hvilke dilemmaer både Demokratene og Republikanerne er stilt overfor.

Donald Trump skal være forsiktig med å innkassere seieren. Foto: Carolyn Kaster, AP/NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Donald Trump ble som ventet frikjent i riksrettssaken, men resultatet på 57–43 i den avgåtte presidentens favør er oppsiktsvekkende. Aldri før har så mange stemt på tvers av partigrensene i en riksrettssak.

Selv om Demokratene bare fikk 7 republikanere til å stemme for å felle den avgåtte presidenten, sier resultatet noe om splittelsen og den indre striden som finnes i Det republikanske partiet. Det kom tydelig fram i løpet av riksrettssaken at mange republikanere er preget av frykt for Donald Trump og hans krets, og ikke minst av frykt for å miste velgere.

Spennende mellomvalg

Neste års mellomvalg kan endre majoriteten i både Senatet og Representantenes hus, og kan vingeklippe president Joe Biden. Greier Republikanerne å samle seg igjen kan de gjøre et godt valg og gjenvinne flertallet i både Representantenes hus og Senatet, men slik det ser ut nå virker det som om partiet er splintret og fraksjonert.

Les også Donald Trump frikjent i riksrettssaken – lover å kjempe videre

Den mektige republikanske lederen Mitch McConnells uttalelse om at han ikke er i tvil om at Trump hadde det praktiske og moralske ansvaret for den fatale stormingen av den amerikanske nasjonalforsamlingen 6. januar, sier alt om problemene Republikanerne har å stri med. Skal de fortsette med å redusere partiet til en personkult for Donald Trump, eller ta styringen tilbake og begynne med politikk igjen?

De spør seg nok i partiets landsstyre, om de skal dumpe den avgåtte presidenten. Men dermed risikerer de å sette hans solide velgerbase i spill, noe som kan koste dem en eventuell valgseier i 2022 og føre til en minst fire år lang politisk ørkenvandring. Alternativet er hva Mitch McConnell og andre senatorer gjorde lørdag, svelge moralen og stoltheten og holde seg inne med den avgåtte presidenten for stemmenes skyld.

Riksrettssaken viste at Det republikanske partiet preges av usikkerhet og frykt. Saken har også vært en avsløring av politikkens iboende uanstendighet. Det var frykten for å støte bort velgere som fikk et flertall av de republikanske senatorene til å gjøre som McConnell: Holde seg for nesa og stemme imot sin egen overbevisning. De må ha sterke seter i Senatet, for de har ikke mye til ryggrad, de som i sitter i dem.

Les også McConnell hudfletter Trump etter å ha frikjent ham

Gir Trump oppmerksomhet

Demokratene har også sitt å stri med. Partiet kunne dratt saken ut i tid med vitneforklaringer herfra og til våren, men har vært under press fra Det hvite hus. Joe Biden ville ha riksrettssaken unnagjort så fort som mulig, slik at Senatet kunne konsentrere seg om å behandle akutte politiske saker.

Det haster for Biden å få igjennom en korona-hjelpepakke, og fortsatt skal folk på plass i regjeringsapparatet som ikke er blitt godkjent av nasjonalforsamlingen ennå.

Samtidig bidrar avslutningen på den rekordraske riksrettssaken til å sette Donald Trump på sidelinjen for en tid. Demokratenes problem, er at de gir den avgåtte presidenten det han aller helst vil ha, når de går til kamp mot ham: Oppmerksomhet. Det skaper nødvendigvis et dilemma. Skal de fortsette å forfølge Trump, og på den måten holde ham varm og synlig, eller gå videre og sette ham i glemmeboka?

Uansett om riksrettssaken hadde trukket ut og gitt oss flere avsløringer og beviser, ville oppmerksomheten bidratt til å opprettholde polariseringen i USA. Joe Biden gikk til valg på å forene den splittede nasjonen. Riksrettssaken har ikke hjulpet ham. Tvert imot.

Et hundretalls straffesaker mot deltakerne i den fatale stormingen av den amerikanske nasjonalforsamlingen vil jo likevel bidra til å kaste lys over hendelsene 6. januar, og kanskje sannsynliggjøre og til og med bevise Donald Trumps skyld.

– Vår historiske, patriotiske og flotte bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk. Det har aldri vært noe lignende dette, sa Donald Trump lørdag.

Hvis jeg var Donald Trump ville jeg vært forsiktig med å innkassere en seier nå. Han er under kriminell etterforskning for forsøk på valgfusk i delstaten Georgia, og har en økokrimsak hengende over seg i New York.

Heller ikke er det slik at frikjennelsen i riksrettssaken lørdag skåner ham for eventuelle straffesaker eller sivilsaker som kan komme i kjølvannet av opprøret 6. januar. Senatet har gitt den avgåtte presidenten en politisk frifinnelse, men det er også det hele. Riksrettssaken var en politisk prosess, ikke en straffesak.

Siste ord er ikke sagt.

Les også Trump lover at bevegelsen hans vil kjempe videre