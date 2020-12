Startskuddet for et nytt parti

KOMMENTAR: Frp har prøvd å holde de nasjonalkonservative inne i varmen. Denne uken sprakk det. Det kan bane veien for enda et nytt politisk parti.

Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen har vært støttespillere for Geir Ugland Jacobsen, som ble ekskludert fra Frp denne uken. De tilhører begge den nasjonalkonservative fløyen i partiet. Foto: Terje Pedersen, NTB

Hilde Øvrebekk Kommentator

Aftenposten meldte tirsdag kveld at lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, hadde blitt ekskludert fra partiet. Fylkeslaget ble satt under administrasjon, med et midlertidig styre fra Frp sentralt.

Det har ulmet lenge i Oslo Frp, og det har vært stor misnøye blant medlemmer ellers i landet rettet mot Ugland Jacobsen spesielt.

Nasjonalisten Ugland Jacobsen ble i februar i år stemt inn som leder i Oslo Frp, mot valgkomiteens innstilling.

Ugland Jacobsen tok til orde for ikke å sette Siv Jensen øverst på Frp’s liste til stortingsvalget, og i stedet innstille sine fremste støttespillere, Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde.

Lokallaget vedtok så en resolusjon om at partiet skulle bli et «patriotisk fyrtårn», mot Siv Jensens stemme. Denne ble kraftig nedstemt på Frp’s landsstyremøte i september.

Ugland Jacobsen har kommet med en rekke kontroversielle utspill siden han ble valgt som leder. Nylig påsto han til VG at det finnes en haug av beviser på at det var en storstilt juksekampanje som førte til at Joe Biden ble utropt til vinner av valget i USA.

Advart

Tidligere Frp-topp Per Sandberg sa i august til Dagsavisen at det var viktig å slå tilbake mot det han mener er destruktive krefter i Oslo Frp: «Nasjonalistisk tankegods har ikke noen plass i Frp.»

Ifølge Sandberg har motkreftene i Oslo blitt spesielt kraftfulle etter at Frp gikk i regjering i 2013. Både Frp-nestor Carl I. Hagen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har støttet Ugland Jacobsen og tatt til orde for å endre partiets ideologi.

De som ønsker å snu partiet har vært tilhengere av Sylvi Listhaug som ny partileder. Det har også vært spekulert om hun, hvis hun ble leder av partiet, kunne komme til å gi de nasjonalkonservative i partiet større plass.

Men nå er det nettopp Listhaug som står i front for å forsvare utmeldelsen og oppgjøret med Oslo Frp. Listhaug understreket i Politisk kvarter onsdag at Frp er et liberalistisk folkeparti, og ikke et nasjonalkonservativt parti. Med dette avkreftet hun at det vil være mulig for denne fløyen å «kuppe» partiet dersom hun blir leder.

«Da får man finne seg et annet parti», sa Listhaug.

Nye partier

Kanskje det er nettopp det som vil skje.

Tidligere i år har to nye partier fått så mange underskrifter at de nå kan stille lister i flere fylker til stortingsvalget neste år – Geir Lippestads Sentrum og Owe Ingemann Waltherzøes Industri- og næringspartiet (INP). Så en mulighet er selvfølgelig at den nasjonalkonservative delen av Frp bryter ut og danner seg et nytt parti.

Anders Jupskås og Knut Heidar ved C-REX, senteret for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, gjennomførte en medlemsundersøkelse i 2017 som viste at de nasjonalkonservative utgjorde rundt en tredjedel av Frp. Altså rundt 5000 medlemmer som i teorien kunne finne på å bli med i et nytt parti, basert på medlemstallene for 2019.

Det er ikke første gangen nye partier dannes på høyresiden, med heller dårlig suksessrate. I 2002 ble partiet Demokratene stiftet. Stifterne var først og fremst tidligere medlemmer av Frp. Jan Simonsen ble ekskludert fra Frp i 2001 etter en feide med daværende partileder Carl I. Hagen. Han satt som uavhengig representant på Stortinget i perioden til 2005, men meldte seg inn i Demokratene da det ble stiftet.

Demokratene har hatt blandet suksess, men fikk en oppsving i kommunevalget i Kristiansand i fjor med 13,4 prosent av stemmene. Fire av partiets ti representanter i Kristiansand bystyre meldte seg imidlertid ut rett etter valget.

Ekstreme Alliansen

I 2016 ble det bråk da stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og hans kone Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok på en middag der det nye partiet Alliansen ble diskutert. Frp-paret understreket etterpå at de forlot middagen da diskusjonen om et nytt parti dukket opp.

Alliansen, med leder Hans Lysglimt Johansen i spissen, har ikke fått noe særlig støtte i folket. I 2017 fikk partiet 0,1 prosent av stemmene. I 2019 hadde partiet lister i Drammen og Oslo, der de fikk henholdsvis 0,5 og 0,1 prosent av stemmene.

Den lave oppslutningen skyldes først og fremst at Lysglimt Johansen er for ekstrem. Han har kommet med flere rasistiske uttalelser, og blant annet har han benektet holocaust. Hans uttalelser har også blitt knyttet til nazisme.

Norgedemokratene?

Ugland Jacobsens nasjonalkonservatisme handler om å være mot globalisering, for strengere straffer, innvandrerkritisk og Norge og nordmenn først. Denne ideologien heller nok mer i retning av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna ble stiftet i 1988 og har hatt stadig økende oppslutning for sin kritikk av svensk innvandringspolitikk. De beskriver seg selv som et sosialkonservativt og nasjonalistisk parti. Utenom å jobbe for å begrense innvandringen, jobber de også for å bedre eldreomsorgen og bekjempe kriminalitet. Det høyrepopulistiske partiet fikk 17,5 prosent av stemmene ved riksdagsvalget i 2018.

For kunne stille lister i neste stortingsvalg ville et nytt, norsk parti måtte samle inn 5000 underskrifter i rekordfart før tidsfristen ved årsskiftet. Det er ikke sannsynlig.

Men på lengre sikt er det mye mulig at de nasjonalkonservative, når de nå må innse at de verken får med seg resten av partiet eller Listhaug i å snu retning for Frp, vil samle seg om et nytt parti.

Ugland Jacobsen har sagt at Sp kanskje har mer takhøyde enn Frp. Men det er lite sannsynlig at de vil snu seg i nasjonalkonservativ retning. Det som skjedde i Oslo denne uken, kan derfor fort bli startskuddet for et nytt parti.