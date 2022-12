Vedum har så langt sluppet unna lederdebatten. Men ledelsesspørsmålet burde også være opplagt i Sp

Hva med Vedum?

KOMMENTAR: Trygve Slagsvold Vedum har så langt sluppet unna leder­debatten. Men spørs­målet burde være opp­lagt også i Senter­partiet.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Forrige uke skrev Aftenbladet om regjeringens eksperter som mener de bør hente 216 millioner kroner fra Rogaland og gi pengene til Finnmark, Agder og Østlandet. Dette skal være med på å dekke oppløsningen av fylker i disse landsdelene.

Topper i fylkespolitikken i Rogaland advarte mot «svært store» og «helt vanvittige» konsekvenser dersom regjeringen lytter til sine egne eksperter. Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) sa at hun frykter at dette vil få konsekvenser for både de videregående skolene, tannhelsetilbudet, vedlikeholdet på fylkesveiene og kollektivtilbudet.

Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, sa at ekspertenes arbeid ikke har skjedd med politiske føringer fra regjeringen, og at han også vil «jobbe for at regjeringen lander på en langt mindre sentraliserende modell enn dette».

Signaler

Men det er klart dette sender noen signaler om enda en sak der Sp i regjering ikke er på linje med Sp rundt om i landet.

Kommunal- og distriktsministeren, Sigbjørn Gjelsvik fra Sp, har nemlig sagt han ønsker seg et inntektssystem tilpasset en ny fylkesinndeling fra 2024, og ikke den som ble innført i 2020. Regjeringen skal etter planen dekke nødvendige kostnader med oppdelingen, og da må jo disse pengene tas fra et sted.

Og det er jo heller ikke første gang at Senterpartiet sentralt har fått grasrota og lokalpolitikerne fra sitt eget parti imot seg etter at de inntok regjeringskontorene.

Senterparti-ordførere langs kysten har stått opp mot regjeringens innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

Nå skal det sies at lakselobbyens strategi er nettopp å påvirke lokalpolitikere for å nå fram til sentrale politikere nasjonalt. Men det at denne næringen har fått lokale Sp-politikere til å gå i fakkeltog mot sin egen regjering, sier vel også litt om lederskapet sentralt.

Lokalvalg

Ved valget i fjor fikk Senterpartiet 13,5 prosent av stemmene. De siste meningsmålingene viser nå at partiets oppslutning har ligget på mellom 3,5 og 5,5 prosent på landsbasis.

Senterpartiet har ordførere i åtte av Rogalands 23 kommuner. I tillegg styrer de sammen med andre partier i forskjellige kommuner.

Spørsmålet før lokalvalget neste år er selvsagt om den bratte nedgangen på nasjonale meningsmålinger vil smitte over på lokale valgresultater. Vil Vedum og Senterpartiet i regjering ødelegge valgkampen til Senterpartiet lokalt?

I Hjelmeland, der Anita Husøy Riskedal er ordfører, har Senterpartiet hatt ordføreren de to siste periodene. Partiet har i dag ni av 19 kommunestyrerepresentanter. Det er stort sett Sp og KrF som har byttet på å være i posisjon. Nå utfordres Riskedal av Høyre.

Senterparti-ordfører Asbjørn Birkeland i Sauda fikk i lokalvalget i 2019 hele 53,6 prosent av stemmene.

Birkeland sa til Aftenbladet nylig at han mener Senterpartiet i stor grad straffes av kriser, trender og konjunkturer partiet i liten grad kan lastes for, som krig, drivstoffpriser, strømpriser, renter og så videre.

Men det spørs om velgerne ser det på samme måte, også lokalt.

Sentio gjennomførte en meningsmåling for Sandnesposten i Stavanger i slutten av november. I denne målingen fikk Sp en oppslutning på 2 prosent, ned fra 4,8 prosent i kommunevalget i 2019.

I Sandnes viste den samme meningsmålingen at Senterpartiet har falt fra en oppslutning på 6,9 prosent ved valget i 2019 til 3,6 prosent i slutten av november.

I en måling for Aftenbladet fra september for hele Rogaland, hadde Sp falt til 4,4 prosent fra 10,5 prosent i 2019.

Alt tilsier at det

også er misnøye innad

i Senterpartiet,

også med ledelsen.

Den motvillige minister

Vedum ble helt klart motvillig plassert i stolen som finansminister. Og han har ikke akkurat vokst med oppgaven. Stadig vekk når han blir konfrontert med vanskelige politiske saker i debatter, tyr han til å svare på noe helt annet enn det han faktisk blir spurt om.

Som for eksempel da han torsdag på Politisk kvarter i NRK ble konfrontert av økonomer som mente at å gi litt mer til de aller fattigste i Norge ikke vil føre til økt inflasjon.

Da valgte han igjen heller å svare på noe helt annet.

For Vedum bak dørene i Finansdepartementet er en helt annen enn populisten Vedum folk stemte på. Han som lovte lave bensin- og dieselpriser og distriktspolitikk til hele landet.

Slagordet «vi tror på hele Norge» har falmet en del siden valget i fjor.

Lederskifte?

Statsminister Jonas Gahr Støre får kritikk for dårlig kommunikasjon, men det samme er også sant for Vedum.

Det er vanlig at det er lederen og ledelsen som må ta på seg ansvaret når partiet faller som en stein på meningsmålingene. Den debatten går for fullt i Arbeiderpartiet om dagen. Og før lokalvalget er det flere lokallag i Ap som snakker om en strategi som innebærer å ta avstand fra sin egen regjering og partiledelse for å vinne fram lokalt.

En slik offentlig debatt om Senterpartiets leder og ledelse har vi ikke hatt så langt. Men alt tilsier at det også er misnøye innad i Senterpartiet, også med ledelsen.

Ap er ikke det eneste partiet som har landsmøte til våren, det har også Sp. Og det ville være rart om lederdebatten ikke kommer for fullt før den tid. Enn så lenge er det kanskje bare krisen i Arbeiderpartiet som har trukket oppmerksomheten vekk fra det åpenbare lederspørsmålet også i Senterpartiet.