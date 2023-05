Svært problematisk press

KOMMENTAR: Ordfører Stanley Wiraks forsøk på å få alle partiene i Sandnes til å undertegne en tillitserklæring til varaordfører Pål Morten Borgli er oppsiktsvekkende på flere måter. Alle er problematiske.

Fra formannskapet i Sandnes mandag. Ordfører Stanley Wirak (Ap) ba alle gruppelederne underskrive en tillitserklæring til varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).

Harald Birkevold Politisk redaktør

Kommentar

Aftenbladet har den siste uken publisert flere nyhetsartikler som omhandler forholdet mellom varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) og selskapet Seabrokers og selskapets eier, Ragnvald Albretsen.

Albretsen er blant annet en stor eiendomsinvestor og eiendomsutvikler på Nord-Jæren.

Sakene om Borglis forhold til Albretsen og Seabrokers handler svært mye om habilitet. Altså om Borgli har hatt et så nært forhold til Seabrokers at dette kunne være problematisk, når han også har vært involvert i den politiske og administrative behandlingen av saker med økonomisk betydning for selskapet og selskapets eier.

Makt og kritikk

Et spørsmål som dette går rett til kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Den offisielle makten, som en kommune, skal kunne bli ettergått av det sivile samfunnet, representert ved mediene. Denne rollen mediene har som kritisk gransker av makt, er viktig for tilliten mellom myndigheter og innbyggere.

Habilitet er i mange tilfeller et skjønnsspørsmål, og i norske kommuner og fylkeskommuner er det politikerne selv som bestemmer. Oftest ved at en folkevalgt selv tar opp en problemstilling, som for eksempel kan være: «Min mann er ansatt i det selskapet som står bak denne reguleringsplanen som vi skal behandle. Kan jeg da delta i møtet»? Eller: «Jeg var fram til 2021 vararepresentant i styret i denne foreningen, bør jeg da delta i behandlingen av saken»?

Åpenhet og habilitet

Selv i en by på Sandnes’ eller Stavangers størrelse er det umulig å unngå at folkevalgte har forbindelser til personer eller selskaper som er del av saker som havner på deres bord. En for streng tolkning av reglene om habilitet ville gjort det nesten umulig å ta politiske beslutninger. For ikke å snakke om små kommuner på noen tusen innbyggere der «alle kjenner alle».

Derfor må reglene tolkes, man må bruke sunn fornuft.

Det avgjørende er at de andre folkevalgte – de som skal ta stilling til habiliteten – har blitt fullt opplyst om alt som er relevant. Hvis ikke, tar de kanskje sin beslutning på feil grunnlag.

Når flere folkevalgte nå sier at de ikke var kjent med forhold som har kommet fram i Aftenbladets artikler om forholdet mellom Borgli og Seabrokers, og om Borglis involvering i saker som har angått Seabrokers forretninger, er dette en indikasjon på at vurderingen av hans habilitet kan ha blitt gjort uten at forholdet var fullt belyst.

Tillitserklæring, takk

Mot slutten av formannskapsmøtet i Sandnes mandag, og seinere samme dag i møte i valgnemnda, tok ordfører Stanley Wirak (Ap) overraskende ordet for å erklære at han har full tillit til Borgli. Men ikke nok med det, han presenterte gruppelederne for partiene i formannskapet med en skriftlig støtteerklæring til Borgli som han oppfordret alle partier å slutte seg til.

Wirak sa også at «hele byen», altså samtlige innbyggere i Sandnes, mener at Borgli har blitt urettmessig uthengt.

Gruppelederne fra Høyre, MDG, KrF og SV var raskt ute, etter møtet, med å erklære at de ikke hadde noen planer om å signere.

«Ekstremt ugreit»

Wirak, som går av som politiker etter valget i september, satte naturligvis sin etterfølger som Ap’s toppkandidat, Arne B. Espedal, under et voldsomt press. Senterpartiets Martin Håland likeså.

Tirsdag kunne Sandnesposten fortelle at Wirak hadde trukket tilbake brevet og skrinlagt forsøket på en tillitserklæring.

For som Høyres ordførerkandidat i Sandnes, Kenny Rettore sier: «Det er ekstremt ugreit å komme med dette over bordet.»

Ved å underskrive på en slik ubetinget støtteerklæring ville partiene i Sandnes satt press på et viktig prinsipp i et fungerende (lokal)demokrati, nemlig medienes rett og plikt til å sette makt og maktutøvelse under lupen.

Udokumenterte påstander

Påstandene som har blitt framført av både Borgli og Wirak om at Aftenbladets artikkelserie om Borglis habilitet er ledd i en form for svertekampanje, er vanskelige å forholde seg til. Det samme gjelder påstander om at enkeltjournalister har en personlig agenda.

Når disse påstandene likevel bør nevnes i en kommentar som dette, er det fordi de inngår i et mønster. En viktig del av det suksessfulle politiske prosjektet til tospannet Wirak/Borgli har vært å sette opp og dyrke et motsetningsforhold mellom Sandnes og Stavanger.

Da gruppelederne i Sandnes avviste oppfordringen til å skrive under på en tillitserklæring til Borgli, gjorde de lokaldemokratiet en tjeneste. Wiraks opptreden har skapt bestyrtelse også blant hans partifeller.

Utilbørlig press

Men det er viktig å understreke at det å ikke undertegne et slikt brev ikke er det samme som å konkludere med mistillit til Borgli. Og dette er en annen svært problematisk side ved Wiraks opptreden. Han forsøkte å sette gruppelederne under et utilbørlig press ved å trekke dette brevet opp av hatten i et åpent møte.

Og da er jeg framme ved en siste alvorlig side ved Wiraks opptreden. Han er ordfører. Ikke bare representant for sitt parti og sitt flertall og sin varaordfører. Ordføreren er den øverste tillitsvalgte for alle representantene i Sandnes-politikken.

Ordførerrollen innebærer en forventning om å ha overblikk og vise hensyn til alle folkevalgte. Å sette gruppeledere fra andre partier under et slikt press viste et beklagelig tap av dømmekraft.