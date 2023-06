Den nærmest uvirkelige norske idretts­suksessen

GJESTEKOMMENTAR: Det aller viktigste den norske idretts­modellen har gjort for Erling Braut Haaland er å sikre at han alltid har hatt noen å spille med.

Casper Ruud, Karsten Warholm, Erling Braut Haaland, Caroline Graham Hansen og Jakob Ingebrigtsen er noen av de fremste representantene for den norske idrettsmodellen i sommeridrettene.

Aslak Sira Myhre Skribent

En tjueto år gammel gutt fra Bryne har akkurat vunnet Premier League, Champions League og FA-cupen. Ikke som innbytter eller anonym grovarbeider, men som den desidert største stjerna i alle tre turneringer. Toppskårer i alle.

På andreplass i Premier League kom Arsenal. Med en annen ung norsk spiller som kaptein.

Noe sånt har aldri skjedd. Det har kommet gode spillere fra Norge før, og ikke minst gode lag. Men at to av de aller største stjernene i internasjonal herrefotball skal være norske, er noe vi aldri har vært i nærheten av.

Lyons Ada Hegerberg vant i 2018 den første Ballon d’Or for kvinner.

Og de er ikke aleine. I kvinnenes Champions League-finale tok Barcelona seieren. Med to norske spillere på banen og Caroline Graham Hansen som en av de største offensive bidragsyterne. Omtrent samtidig skåra Ada Hegerberg begge målene Lyon vant den franske cupfinalen. Skadeplagede Hegerberg var inntil nylig den eneste spilleren som har skåra i fire ulike Champions League-finaler, og hun var den første kvinne som vant den prestisjefylte Ballon d’Or Ballon d’OrFifas kåring av årets beste spiller i verden. (Gullballen).

Narve Gilje Nordås fra Voll på Jæren løp 1500 m på 3.29,47 under Bislett Games nylig, raskere enn brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen har gjort.

På friidrettsbanen satte Jakob Ingebrigtsen verdensrekord på to engelske mil i mai og europarekord på 1500 meter på Bislett i juni. Han dominerer en idrett som det bare for ti år siden var regna som umulig å nå opp i, ikke bare for nordmenn, men for europeere. Brødrene hans løper ganske fort de også, og jammen meg har det ikke dukket opp enda en norsk mann blant de ti beste mellomdistanseløperne i verden, Narve Gilje Nordås, også han fra Sandnes IL.

Samme uka spilte Casper Ruud sindre andre finale i French Open i tennis på rad, og i et fantastisk førstesett så det ut som gutten fra Røa skulle klare å spille ut legenden Djokovic.

I den for meg litt mer perifere, men internasjonalt enormt populære sporten golf, er Viktor Hovland den tredje internasjonale stjerna Norge har produsert de siste tiåra, Suzanne Pettersen må regnes som noe av legende allerede.

Og om det ikke er nok. Går vi tilbake til friidrett, er en mann fra Ulsteinvik den aller største stjerna akkurat nå, med verdensrekord på 400 meter hekk og en rekke av mesterskapsseiere som bare de aller største utøverne i historien kan vise til.

Henrik Christiansen har vært en av verdens beste mannlige svømmere siden han var tenåring, og om man regner sjakk som en idrett, har Magnus Carlsens resultater vært oppsiktsvekkende fra før han nådde den aldersgrensa.

Den norske breddeidretts-

modellen står åpenbart ikke

i veien for at norske idretts-

utøvere kan bli stjerner.

Hva er det med Norge?

Og alt dette er altså norske utøvere i sommeridretter. Når vinteren starter, er det ikke et spørsmål om norske utøvere kommer til å bli verdensmestre, men hvor mange gullmedaljer det kommer til å bli med ski på beina i løpet av sesongen. Det siste er ikke så overraskende, internasjonalt er alle idretter på utendørs snø for de spesielt interesserte. Men at et land med litt over fem millioner innbyggere skal fostre så mange verdensstjerner i de største sommeridrettene, er oppsiktsvekkende for alle andre enn den norske idrettsoffentligheten.

For mens verden prøver å forstå hva i all verden vi får til i Norge, plages vår offentlighet av en evig klaging om at alt er for snilt og sosialdemokratisk her hjemme. Jantelov og likhetsidealer står etter sigende i veien for enere. Dette gjentas til det kjedsommelige, mens de internasjonale resultatlistene altså fylles opp av norske vinnere. På treningsfelt og i idrettsfora landet over får folk som meg høre at barneidrettsbestemmelsene ødelegger for utviklingen av fotballspillere i Norge. De middelmådige spillerne og breddeidrettens likebehandling stopper utviklingen til de beste. Samtidig herjer Hegerberg og Haaland.

Idretten er full av følelser, sympatier og antipatier, dommer og fordommer er på mange måter forutsetningen for å engasjere seg i idrett generelt og fotball spesielt. Den som har et lag, har et hjerte, men ikke så mye hjerne når laget spiller. Men fakta er ikke følelser, – og faktum er at den norske modellen åpenbart ikke står i veien for at norske idrettsutøvere kan bli stjerner. Om det noensinne var tvil om det, så blei all tvil slått til side i mai og juni i år.

Så skal det i ærlighetens navn sies at mange av de utøverne som har gjort det ekstremt godt de siste årene, ikke kommer fra treningsmiljøer som er klassisk «norske». Gjert Ingebrigtsen er neppe barneidrettsbestemmelsenes beste venn, og verken Alfie Haaland (tidl. Alf-Inge) eller Christian Ruud vanlige idrettsfedre. Men det er heller ikke poenget. For påstanden er ikke at det er idealtider og barneserier uten tabell som skaper de aller beste utøverne. Påstanden som gjentas, er at disse bestemmelsene står i veien for de beste. Og det gjør de beviselig ikke. Det kan tenkes at mange av disse idrettsutøverne ville blitt gode uansett hvilket regime de vokste opp i. Men det er ikke sikkert.

Forutsetningen

Den norske idrettsmodellen sikrer nemlig noe annet. Den sikrer at Haaland, Hegerberg, Warholm og alle de andre har noen å leke og konkurrere med. Og det er dette som er trua i dag. Trua av en utvikling hvor deltagelse i idretten blir stadig dyrere, og hvor stadig yngre barn forventes å gå inn i toppidrettslivet med støtteapparat, kostholdsråd og forventninger om at de skal være 24-timersutøvere. En idrett hvor glede og lek underordnes «kvalitet». Hvis denne utviklinga får fortsette, kommer idretten til å miste bredden, og fotballen vil miste selve forutsetningen for sporten: Laget og lagfølelsen. Er det noe vi vet helt sikkert, er det at en slik utvikling ikke bare rammer bredden. Den rammer alle.

