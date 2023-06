KOMMENTAR: Oppdrettslaks eller fårikål? Biff eller grandiosa? Det blir krangling av nye kosthaldsråd.

«Den nye utgaven av De nordiske ernæringsanbefalingene er et modig pionerarbeid. Den kommer til å guide oss i hvordan vi skal spise for både vår egen og planetens helse», seier Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk ministerråd. Det er dei som har bestilt den nye rapporten.

Det er ikkje lite. Og det kan tenkjast at det blir gapt litt vel høgt her, etter reaksjonane å dømma.

Men råda først, som skal danna bakgrunn for nye nasjonale kosthaldsråd, som kjem til våren ein gong.

Ikkje et meir enn 350 gram raudt kjøt i veka, et helst mindre kvitt kjøt enn du gjer nå, der ligg vi på 175 gram i veka, få det ned. Få i deg 300–450 gram fisk, 500–800 gram grønsaker, vel helst lette produkt når det kjem til mjølk, ost og yoghurt. Fullkorn og frø, bønner og alt i belg er bra, fire koppar kaffi til dagen er innanfor, mens alkohol er heilt, heilt ute. Ikkje et så mykje snop – sjokolade, smågodt, chips og brus. Og ikkje tyll i deg for mykje av energidrikkar og kunstig søta drikke, heller.

Nei vel. Litt kjedeleg. Men kva er gale?

1

Berekraft

For første gong skulle miljø- og klimaeffektar av maten vår vurderast saman med helseeffektane. Det arbeidet er leia av folk med ernæringsbakgrunn. Ifølgje ein av dei som faktisk forskar på berekraft, Audun Korsæth, har ernæringsfolket også vore tungt inne med bakgrunnsartiklar, på eit fagfelt han meiner dei ikkje kan. Korsæth var ein av dei som trekte seg undervegs i arbeidet, og til Morgenbladet seier han at berekraftsråda er overflatiske, naive, og villeiande.

Meir enn halvparten av jordbruksarealet i Norge er utelukkande eigna til å dyrka gras på. I tillegg har vi mykje utmark. Vi treng beitedyr for å kunna gjera dette om til mat for oss. Det er også i produksjonen av kjøt, egg, mjølk og ost at vi er så godt som sjølvberga her i landet. Nei, vi kan ikkje berre kutta ut den produksjonen, bruka det same arealet til plantekost og få nok næringsrik mat ut av det. Noko som er viktig, særleg viss ei krise skulle oppstå.

Forskar Korsæth refsar også at ein ikkje legg vekt på at norsk dyrehald bruker minst antibiotika av alle land i Europa, at kjøtproduksjonen er effektiv og at drøvtyggarane våre bidrar positivt til karbonbinding og biomangfald ved at dei nyttar ressursar vi elles ikkje får brukt. Han meiner også at havbruksnæringa slepp alt for lett unna, og at studiane ein viser til er delvis utdaterte og ikkje brukande for våre forhold.

Men han er ikkje imot at vi et mindre kjøt. Vi gjorde det før. Det er det han kallar «den einsidige konklusjonen om at det einaste saliggjørende er at vi er nødt til å kvitte oss med rødt kjøtt», han refsar.

I Sverige har regjeringa bestemt seg for å sjå bort frå berekraftsråda i rapporten. Landsbygdministeren der i landet, Peter Kullgren, meiner blant anna at råda er prega av ei ovanfrå-og-ned-haldning.

Karen Ellemans begeistring over ein guide i korleis eta best for for planetens helse, blir ikkje delt av alle.