På tide å gi opp, Vladimir?

KOMMENTAR: Nå er den ukrainske mot­offensiven i gang. Kan den tvinge Putin til forhandlings­bordet?

Mange er i stand til å innse at de gjør feil. For Vladimir Putin sitter det langt inne. Mandag delte han ut medaljer til sårede soldater på et militærsykehus i Moskva.

Offensiven til ukrainerne er i gang, etter at ukrainske styrker de siste ukene har rettet flere angrep mot russiske forsynings­linjer, våpen­depoter og kommando­sentraler. Det rapporteres om angrep på flere fronter.

Vil de russiske forsvars­verkene bryte sammen, eller kan de stå imot ukrainernes kamp­vilje, støttet av moderne, vestlige våpen?

I Ukraina har mange et ambivalent forhold til den store offensiven. Selv om de vil drive den russiske okkupasjons­makten ut av landet, vet de innerst inne at det vil koste liv. Til og med for nære og kjære.

Alt er Putins skyld

Krig er politikk, eller i det minste et resultat av feil­slått politikk. Men det er også tap av menneske­liv, unge menn og kvinner som blir skadet for livet, og ikke minst en rekke volds­handlinger som driver millioner av mennesker på flukt. Hver enkelt skjebne er et resultat av Vladimir Putins avskyelige avgjørelse om å invadere nabo­landet, og det er mange skjebner.

I disse dager fordrives enda flere fra sine hjem, på grunn av kamp­handlingene. Men også på grunn av sprengningen av Kakhovka-demningen i Dnipro-elva, som har ført til store over­svømmelser.

I tillegg til at flom­ofrene må flykte hjemme­fra, bidrar over­svømmelsene til ødelagt infra­struktur, som kan forsinke en ukrainsk fram­rykning, og til feil­slåtte avlinger i jord­bruket. Det fryktes også at dam­sprengningen kan føre til at Europas største kjerne­kraftverk i Zaporizjzja mister kjøle­vannet til reaktorene.

For ukrainerne vil det være en stor suksess om de i løpet av offensiven kan ta tilbake hele Kherson og Zaporizjzja fylker. Så langt har de satt inn angrep minst tre steder og vunnet tilbake noen landsbyer. I tillegg til kampene i Kherson og Zaporizjzja, raser krigen i Donetsk.

Kan vare i mange år

Russerne har fått tid til å bygge sterke forsvars­linjer. I Donetsk og Luhansk øst i Ukraina har det pågått kamper siden 2014 mellom lokale opp­rørere med støtte fra Moskva, mot det ukrainske for­svaret.

Utenom russiske rakett­angrep over store deler av Ukraina, er krig­føringen igjen konsentrert om de østlige delene av landet. Det er der kampene på bakken finner sted, om enn med større intensitet og ild­kraft enn noensinne.

Vi må innse at disse kampene kan komme til å vare i årevis, om det ikke kommer til en politisk løsning. Selv om Ukraina oppnår en viss suksess med sin offensiv, kan Putins armeer stå imot ganske lenge.

Vesten, ledsaget av EU, Nato og USA, har hittil stått last og brast med det kjempende ukrainske folket, men hjelpen har til dels vært preget av kort­siktighet. Vi har tenkt hva vi kan bidra med for å gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg, og hva ukrainerne har behøvd for å starte sine mot­offensiver. Det er en kort­siktig, militær strategi som kan få politiske og økonomiske lang­tids­effekter.

Støtten til Ukraina, sammen med sanksjonene mot Russland, har som bi­effekt at Russland svekkes militært og økonomisk. Det er positivt for Norge. Sånn sett er alt vi kan gjøre for å forlenge krigen god butikk, selv om det ikke er hen­sikten.

Men når får Vladimir Putin nok, og inn­ser at han ikke kan vinne? Og hva med Volodymyr Zelenskyj? Hvor mange ukrainske soldater vil han ofre før han setter seg til forhandlingsbordet?

På tide å snakke sammen?

Moskva og Kyiv synes å være på for­skjellige planeter. Det virker som om det ikke er noen kontakt mellom partene i konflikten, men det kan ikke være tilfelle.

Russland og Ukraina kunn­gjorde søndag at rundt 200 soldater settes fri i en gjen­sidig fange­utveksling. De er altså blitt enige om noe.

Den danske uten­riks­ministeren Lars Løkke Rasmussen har åpnet for at det kan holdes freds­samtaler i København allerede i juli. En kikk på uttalelser fra hen­hold­svis Kyiv og Moskva gir et inn­blikk i hvor partene står i for­hold til hver­andre:

Ukraina for­langer at landets grenser ikke skal være truet, og at de er gjen­opprettet før forhandlinger tar til. Det betyr at russerne må ut av Krim, Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Noe som ikke kommer til å skje.

Russland forlanger nemlig at de samme områdene må an­erkjennes som russiske.

I tillegg forlanger ukrainerne at det bygges en sikker­hets­garanti som inkluderer et «euro­atlantisk samarbeid», les Nato. Russerne på sin side, forutsetter at Ukraina verken blir med i Nato eller EU.

Det er utgangs­punktet, og ingen­ting er umulig, i hvert fall ikke om man tar tiden til hjelp. All er­faring til­sier at det er viktigere å sette i gang en prosess som også må inkludere planer for gjen­opp­bygging, enn å presse på for å finne en rask løsning.

I artikkelen «An Unwinnable War» i juni­utgaven av magasinet Foreign Affairs, skriver den amerikanske statsviteren Samuel Charap at vi må huske de håpløse freds­forhandlingene under Koreakrigen. Partene møttes over 570 ganger før de kom til enig­het om avtalen vi lever med den dag i dag.

Og hvordan gikk det? Vel, i løpet av de nesten 70 årene som er gått, har Sør-Korea utviklet seg til et sterkt demokrati med en imponerende økonomi. Det er altså mulig å ofre noe, for på sikt å vinne mye.