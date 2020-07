De introvertes «hevn»

Hjemmekontor fungerer godt for noen, men det betyr ikke at de må bli normen, argumenterer Hilde Øvrebekk. Foto: Thomas Brun, NTB scanpix

KOMMENTAR: Det må være lov å synes hjemmekontor er pyton, at åpne landskap er helt topp, at man trenger sosial kontakt på jobb og at å jobbe hjemmefra ikke er mer effektivt. Eller er det sånn at hele Norges befolkning har blitt introverte?