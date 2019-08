Bommen er gått opp for stor dramatikk om ordførervervet

Leif Arne M. Nilsen (Frp), som denne måneden er Frp’s topp i byen (ja, han er faktisk enstemmig valgt som gruppeleder ut året), går nå ut med et utvetydig ultimatum til Høyre. Ønsker Høyre Frp’s støtte til John Peter Hernes’ ordførerkandidatur, må de fjerne all form for rushtidsavgift.

Dette har vært linjen til koalisjonen mellom Frp og Ap i Sandnes, og Stavanger Ap er i ferd med å slutte seg til disse prinsippene.

Det er ingen grunn til å tro at dette er et punkt Frp vil forhandle om etter valget. Nilsen, som må oppfattes som Frp’s egen ordførerkandidat, gir ingen åpninger her.

De store byene

Arbeiderpartiet, anført av partileder Jonas Gahr Støre, er svært opptatt av de store byene og veldig optimistiske med tanke på å ta over ordførermakten i Stavanger. Dette kan ikke være basert på partiets egen oppslutning. På den siste meningsmålingen for Stavanger, fikk Ap en betydelig dårligere oppslutning enn det partiet, under ledelse av Cecilie Bjelland, fikk ved de to forrige kommunevalgene.

Kristian Jacobsen

Det er troen på en sterkere allianse mellom Ap, MDG, Rødt og SV som ligger i bunn for optimismen. I tillegg ligger det et ikke urealistisk håp om å få Frode Myrhol og FNB inn i folden. På den nevnte meningsmålingen ville dette vært akkurat nok til å få flertall.

Men Nilsens bom-ultimatum kommer også som en følge av den samme målingen, som bare gav fire mandater til Frp (mot sju i 2015). Han må ta tilbake bommotstandere fra FNB. Klarer han det, og KrF i tillegg fortsetter å flørte med Ap, begynner dette å bli interessant for Nordtun, iallfall rent valgteknisk. Hvis hun kan tilby Frp både fjerning av rushtidsavgift og et varaordførerverv, kan Ap får ordførerkjedet for første gang siden 1995, da Brit Egaas Røen måtte gi det fra seg til Leif Johan Sevland (H).

Jarle Aasland

Og da er altså Stavanger i den situasjonen som har virket så godt i Sandnes de siste åtte årene, med en ordfører fra Ap og varaordfører fra Frp. Dette krever også at Ap slipper litt opp på de forpliktelsene de har inngått med partiene til venstre, særlig Rødt. Det blir heller ikke lett.

Høyre har ikke programfestet at det skal være rushtidsavgift, så de har mulighet for å komme Frp i møte. Samtidig har partiet vært blant de mest konsistente i den opphetede bompengedebatten og hele tiden vært på jakt etter helhetsløsninger. dermed kan det hele bli et spørsmål om hvor mye politikk de ønsker å legge i potten for å beholde ordførerposten de nærmest har hatt monopol på.

Stemmer Frp blankt?

At Frp vender ryggen til Høyre, trenger ikke nødvendigvis bety at de vil støtte Ap. De kan protestere mot rushtidsavgift ved å stemme blankt i det skriftlige ordførervalget, noe som gjør at spillet om makten i Stavanger blir ekstra dramatisk.

Mandag 19. august er det ekstraordinært bystyremøte i Stavanger, blant annet for å diskutere Frp- og FNB-interpellasjoner om bompenger. Kanskje gir dette møtet noen tydelige indikasjoner på hvordan valget av ordfører vil gå. Ett utfall kan være at Kari N. Nordtun (Ap) blir leder for kommunestyret i nye Stavanger fra 1. januar 2020.

