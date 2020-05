Jeg er lei av å se løvetann gro og deig heve. Jeg vil på jobben!

KOMMENTAR: Jeg har forsøkt. Men uansett hvor mange fjonge frø jeg smetter inn i deigen min, så blir jeg lite inspirert av rundstykker som hever. Nå savner jeg for alvor kollegene mine – også de introverte.

Når jeg spiser min lunsj i ensomhet, ser jeg at løvetannene på plenen utenfor har vokst siden i går. Uten at det faller en eneste god idé ned i hode på meg. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Er du mer effektiv i jobben når du jobber hjemmefra? spør arbeidsgiveren min.

Det hadde vært lettere å svare hvis hun spurte om jeg generelt sett er mer effektiv når jeg tvinges til å jobbe fra kjelleren eller kjøkkenet. For jobben min kan ikke utelukkende måles i hvor mange artikler eller setninger jeg har skrevet.

Men det er lett å telle hvor mange boller jeg har bakt!

Etter at ungene fikk komme tilbake på skolen, har jeg ofte satt en gjærdeig før klokka 08.

Du skal ikke kimse av småbarnsmødre. De kan faktisk lytte til et møte samtidig som de setter en deig. Foto: Jan Inge Haga

Mens morgenmøtet pågår, hender det jeg rydder ut av oppvaskmaskinen, feier opp smulene under kjøkkenbordet eller bretter sammen en kurv med klær. Med lange ører, selvsagt.

I lunsjen triller jeg ut rundstykkene. Noen ganger henger jeg våte klær til tørk, skvetter ny maling på et par hakk i trappa, skreller poteter eller slipper inn en gardinmann som skal ta mål av vinduene på soverommet.

Multitasking

Når jeg ensomt spiser ferske rundstykker mens jeg leser et tørt, kommunalt sakspapir, legger jeg merke til at også kjøkkenlistene burde ha vært malt og at vinduene trenger en vask. Jeg ser at løvetannene på plenen har vokst siden i går, og at posen med tomflasker i gangen er full.

Når arbeidsdagen er over, rekker jeg en halvtime på øret før ungene skal hentes. Hvis jeg da ikke går ut og drar opp løvetenner, eller løper for å pante flasker.

Og jobben? Ja, jeg får faktisk gjort den også. Men gjør jeg den bedre?

Ode til hjemmekontoret

De siste ukene har hjemmekontoret blitt hyllet fra flere hold. Mange finner seg sykt godt til rette. Én av tre jobber i joggebuksa, viser en forholdsvis unyttig undersøkelse. Rett før påske svarte 67 prosent i en annen undersøkelse at de ønsket å fortsette med hjemmekontor etter påske.

Det amerikanske teknologiselskapet Twitter vil gjøre hjemmekontor til den nye normalen. Jeg håper ikke min arbeidsgiver velger sammen linje. For jeg savner kollegene mine, og synes de kan være riktig så inspirerende. Foto: Thomas Brun

Flere tar bladet fra munnen og sier at lunsjene i kantina nærmest har vært for en lidelse å regne. Og møtene ved kaffemaskinen, der kolleger utveksler ferieplaner eller deler detaljer fra oppussingsprosjekter, har faktisk tappet dem for energi. Mange priser seg lykkelige over å slippe påtvungen småprat. De nyter å sitte hjemme i joggebuksa – fri fra kolleger som bråker og klemmer.

Min kollega Harald Birkevold, som jeg blir nødt til å holde på en armlengdes avstand i framtiden, ettersom han har avslørt aversjon mot både klemmer og småprat, har i en selvutleverende kommentarartikkel beskrevet hvordan det er å være introvert.

Han fortsetter gjerne med hjemmekontor post korona. Han jobber og tenker bedre i fred. Sier han.

Idétørke

Det er flere fordeler med hjemmekontor. Det ser også jeg. Og da tenker jeg ikke på all gjærdeigen.

Vi har bedre tid om morgenen nå. Før hoppet ungene ut av bilen nærmest i fart foran morgen-SFO. Vi slurvet med tannpussen og rakk knapt å tørke vekk syltetøy i munnviken.

Nå slår jeg følge med førsteklassingen på skoleveien. Verdifullt for oss begge.

Det er også langt mer hensiktsmessig å jobbe hjemme hvis jeg skal skrive en lang tekst eller lytte til et digitalt, politisk møte. Også forskning viser at når arbeidsoppgavene egner seg, så er hjemmekontor en fordel.

– Den største og beste studien på hjemmekontor jeg kjenner til heter «The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting» av Gajendran og Harrison fra 2007. Den viser at både produktivitet og trivsel går litt opp på hjemmekontoret når ansatte jobber der frivillig, sier Ane Gjerland, forsker ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun har gjort et dypdykk i forskningslitteratur om hjemmekontor.

– Nedsiden er at samholdet og det sosiale forholdet til kollegene på jobben kan bli svekket om mange jobber hjemme. Samtidig viser studien at dette bare skjer dersom de ansatte jobber mer enn 50 prosent av tiden hjemme, sier Gjerland.

Sitter vi halvparten av tiden hjemme, er det med andre ord flere fordeler med hjemmekontor, ifølge denne studien.

Jeg vil på kontoret!

Det kommer få gode ideer rekende fra en gjærdeig. Foto: Jan Inge Haga

Kollegene er den fremste grunnen til at jeg lengter tilbake på jobb. Lunsjpausene gir meg påfyll, og kollegene mine er viktige for at jeg skal gjøre en god jobb over tid.

Jeg savner fysiske møter og inspirerende diskusjoner, og synes digitale treff fungerer dårlig når nye ideer skal klekkes ut.

Også de introverte har kunnskap, erfaring og innsikt jeg gjerne så at de delte – i fysiske møter.

Jeg har forsøkt å brainstorme her hjemme, men uansett hvor mange fjonge frø jeg smetter inn i gjærdeigen: Jeg blir ikke særlig inspirert av rundstykker som hever. Heller ikke smuler og oppvask har kastet av seg i form av gode ideer.

Nå savner jeg for alvor å ha en kollega ved siden av meg. Én som dytter meg videre når jeg sliter med å skrive den siste linjen – og som heier når jeg får det til.

Jeg håper på et mer fleksibelt arbeidsliv post korona.

Litt hjemmekontor. Mest kontortid. Flere valg, mindre tvang.