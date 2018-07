Rune Bjerga har oppsummert en dag på glamaten

19.12: Mann 60+: Fyttigrisen. For mye folk. Vi får bare komme oss hjem igjen... og alt er for dyrt. Og det er trangt. Og for mye mat. Nei, kjekkere hjemme.

19.26: Damer i 30-årene: Herregud. Nå e det iskaldt. Sikkert bare 20 varmegrader. Var mye bedre i Hellas.

19.56: To par i 50-årene som får gratis smaksprøve av Tango: Herregud så lite mat... skandale! Gjerrig-festivalen kan de bytte til...

20.07: En trubadur: Heile byen kjenne han... kom igjen, syng med nå...

20.34: Mann ca 25 år til dame i bod som selger Thaimat: Så det går ikke an å få massasje her?

20.41: Full jente ca 18 år til dørvakt: Jo, det er meg på bildet!!! Jeg var mørkhudet før, men har operert meg hvithudet!

21.02: Litt beruset eldre dame: Det var en god fisk! Mannen: Det er kylling.

21.23: Jente i tidlig 30-årene: Har noen sett sønnen min? Remi? Reeeeemiiii? Helvete, hvor er han?

21.43: Mann 50 +: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

22.04: Eldre ektepar: Vet du hvor vi går for å komme til Sirdal?

22.06: Jente i tidlig 30-årene: Reeeemiiiiii...

22.12: Dame 45 år til mann i bod: Er rekene økologiske?

22.34: En trubadur: Hei. Kan alle være litt stille. Det er en gutt her som er tre år og heter Remi, og han savner moren sin. Kan moren komme bort hit?

22.35: Jente i tidlig 30-årene til mannen: Da vet vi i hvert fall hvor han er. Kjøper du en drink?

22.46: Kvinnelig politi til ung mann: Du kan ikke tisse her! Ung mann: poli1-poli2-poli3-poli4-poli5-poli6-poli7-poli8-poli9-poli10...

22.52: En trubadur: Kan moren til Remi på tre år komme hit?

22.58: Tre damer i 40-årene: Ganske idiotisk å kalle det for fargegaten bare fordi de har malt husene i forskjellige farger...

23.02: Politi til eldre ektepar: Dere er i Stavanger nå. Sirdal ligger i den retningen.

23.07: Gutt ca 20 år: gjggtgvh mjjbh deweee hggf aahhhhhh!

23.23: Mann i 60-årene til skallet politimann: Er du flau over håret ditt? Politimann: Hva mener du? Mann 60: Siden du ikke har tatt det med deg i dag?

23.44: En trubadur: Kan moren til Remi komme hit?

23.45: Jente i tidlig 30-årene til mannen: Kjøp en drink til. De har han der ennå.

23.48: Mann ca 45 år: De serverer sikkert bare sånn økologisk spesi-urte-drittmat på Gladmat. Kom igjen, vi går på Burger King.

00.15: Mann ca 50 +: Aaaashhhhhhhhhhhrrr for faen...

00.28: Jente 18 år til ukjent dame 30 år: Vet du at du kunne vært moren min. Sånn teknisk sett...

00.42: Mann ca 23 år til dame 65 år: Selger du tilfeldigvis hasj?

00.56: Politi til eldre ektepar: Sirdal er den veien!

01.23: Jente i tidlig 30-årene, mannen og sønnen Remi til taxisjåfør: Det er jo helt forkastelig at dere ikke har barnesete i bilene...

02.23: Mann 45 år til ambulansesjåfør: Kan du kjøre meg til Haugesund? Sånn seriøst?

02.36: Full jente 18 til dørvakt: Jo!!! Det er meg på biiiiildet!!

03.56: Politi til mann ca 35 år i et blomsterbed: Du kan ikke sove her! Mann 35: Jeg sover ikke. Jeg hviler.

04.34: Mann ca 23 år til mann i sopebil: Selger du tilfeldigvis hasj?

05.38: Politi til eldre ektepar: Sirdal er den veien...