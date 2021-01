Effekten av lockdown

GJESTEKOMMENTAR: Hvor mye har perspektivet vårt på hva som er normalt endret seg på et år?

Kristian Kise Haugland Filosof og pedagog

Det nærmer seg et år siden Verdens helseorganisasjon erklærte at utbruddet av koronaviruset var en global folkehelsekrise. En ny normal har nå etablert seg, og fjern virker de dagene da vi kastet oss rundt for å hamstre dopapir i påvente av en mulig nedstengning av samfunnet.

Nå diskuteres myndighetenes muligheter til å erklære portforbud, og vi trekker på skuldrene av at russen kanskje ikke får sitte i og skåle i rundkjøringene for den andre våren på rad. Og ryktene, misinformasjonen og konspirasjonsteoriene florerer som aldri før. Covid-19 er en løgn som er funnet på for å kontrollere befolkningen, et våpen utviklet av både amerikanerne og kineserne, og i USA har de klart å gjennomføre et presidentvalg som bare halve befolkningen tror på.

Hvor annerledes ser vi på virkeligheten nå enn for et år siden? Kan det hende vi har blitt litt blaserte?

Svaret

Som alltid har sosiale medier svaret. Jeg har derfor gravd meg frem til mine egne observasjoner fra mars 2020, som jeg postet fortløpende etter hvert som begivenhetene rundt den store nedstengningen skjedde. Det følgende er hentet fra min egen Facebook-profil. Så da må det vel være sant.

13. mars 2020

Lockdown dag 1, kl. 09.17.

«Ferdig med norsken, engelsken og matten! Er du ferdig på jobben snart, Kristian?»

Det triumferende ropet til en 10 år gammel gutt rykker meg ut av illusjonen om et velfungerende hjemmekontor hvor ambisiøse prosjekter skal gjennomføres, – og over i hjemmeskolens harde realiteter.

17. mars 2020

Lockdown, dag 5.

Som ved et mirakel har vi fortsatt strøm, vann og avløp. Derimot begynner det å gå tomt for toalettpapir. Ingen tegn til viruset, men jeg har hentet en øks fra kjelleren i tilfelle en av oss skulle begynne å vise tegn til forkjølelse.

Vi ser dem fortsatt der ute. Vandrende hvileløst. Noen med de stakkars hundene de eide før viruset tok over hengende på slep etter båndene sine. Noen ser ut til å ha mutert til noe som kan ligne joggere. Jeg regner med de er ekstra farlige.

Vi er tomme for dopapir. Etter en heftig diskusjon med de andre innser jeg at jeg har trukket det korteste strået. Jeg får snike meg ut for å se etter nødvendige artikler.

De ser ut til å ignorere meg så lenge jeg oppfører meg omtrent som dem. Jeg forsøker å etterligne deres målløse vandring, mens jeg nærmer meg butikken. Det er flere av dem der inne, men de overser meg. Ingen doruller igjen i noen av hyllene, men jeg får plukket med tre pakker servietter med påskemotiv.

Et eller annet må ha avslørt meg i det jeg passerer kassene og er på vei ut døren. Et iltert rop kommer innenfra. Det høres så menneskelig ut at det går kaldt nedover ryggen på meg. Nesten som om et fjernt minne fra dagene i kassen får vesenet til å si «Hei, du må jo betale!» Jeg vet bedre. Jeg legger på sprang. Jeg kjenner blodsmaken allerede på vei ned undergangen ved Åråsen stadion, knappe 50 meter fra Meny. Mentalt pisker jeg meg selv for at jeg ikke tok bedre vare på kondisen i årene før apokalypsen inntraff.

Jeg kom meg trygt tilbake denne gangen, men hvor lenge kan dette vare? Hvor mange ganger kan jeg våge meg ut før de oppdager meg? Før viruset tar over? Før det er helt tomt for forsyninger?

Jeg håper og ber om at de et eller annet sted i verden har funnet en kur og at de finner oss før det er for sent.

De ser på meg. Hun står like ved øksen. Hun ser ikke på den, men jeg vet hva hun tenker.

18. mars 2020

Lockdown, dag 6.

Det klør i halsen. Litt tidlig for pollensesongen, men så har jo vinteren vært veldig mild.

Hvem er det jeg prøver å lure?

Det klør.

I halsen.

Jeg forsøker så godt jeg kan å skjule det for de andre. Kremter litt på badet. Det blir noen ekstra turer dit. Kløen blir verre.

Like etter lunsj, skjer det uunngåelige: En skikkelig hostekule.

De ser på meg. Hun står like ved øksen. Hun ser ikke på den, men jeg vet hva hun tenker. Nå er det ingen vei tilbake. I desperasjon løfter jeg det store brannslukningsapparatet og holder det som et skjold foran meg.

– Det er pollenallergi! Hassel! Or! Det kom tidlig i år! Klimaet!

Jeg roper det ut som den livredde stakkaren jeg er.

– Kristian ... Hva skal du med brannslukningsapparatet? Du kan ikke oppføre deg sånn foran ungen. Nå har du vært for mye inne. Kanskje du skal ta deg en tur ut og få litt luft ...

Ungen, ja. Det er klart. Hun vil ikke bruke øksen mot meg foran ham. Så hun gir meg en mulighet. En åpning. «Forlat oss», er det hun mener. «Gjør det for småens skyld. Kanskje vandrer du rundt der ute fortsatt når kuren kommer.»

Rolig setter jeg fra meg brannslukningsapparatet. Jeg snur meg bort mens jeg finner frem jakke og sko, så hun ikke skal se tårene. Jeg går.

– Og se innom noen flere butikker om du finner noe toalettpapir! De serviettene du fant i går er som sandpapir, og jeg gidder ikke tørke meg i rævva med noe jævla påskemotiv nå! Vi er jo bare i midten av mars!

2021

Ja vel, så er jeg her fortsatt, og jeg har ikke blitt bitt av en eneste zombie ennå. Men ingen skal komme her og si at ikke denne pandemien ikke har gitt meg varige lyter likevel: Jeg har nemlig begynt å jogge.