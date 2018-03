Nylig var jeg i den tyske byen Frankfurt. Jeg var der for å holde et foredrag, og jeg hadde noen timer fri før jeg skulle gå på scenen. Tiden benyttet jeg til å vandre rundt i byen. Frankfurt er en av verdens viktigste finansbyer, og man skulle tro at det sydet av liv og folk overalt. Slik var det ikke. Deler av byen føltes tom. Verst var det i parkene. Her fantes det knapt et eneste menneske. Det skyldtes flere årsaker. Om formiddagen er de fleste barn på skole og i barnehage. Mange mennesker er på jobb. Heller ikke pensjonistene så noen grunn til å bruke tid i parken, så lenge vinden blåste og gradestokken bare viste noen få plussgrader. De ville heller sitte inne og treffes over en kopp kaffe på kafé.

Her trillet småbarnsmødrene barnevogner, studenter satt på kafé, forretningsfolk møttes til lunsj i restauranter, og her fant jeg også pensjonistene.

Jeg vandret videre langs gater med skyskrapere og store kontorbygg. Her var det litt mer liv, men jeg hadde sett for meg mye mer. Byggene huser tross alt mange tusen mennesker. Men i gatene utenfor var det glissent. Noen dresskledde mennesker hastet av sted til fots, fra et møte til et annet. Utover dette var det lite aktivitet. Hvor var alle de kontoransatte? Selvsagt inne. De satt bak pc-er i kontorlandskap, de var i møterom, i kantinen eller i garasjen hvor de hadde parkert bilene sine. Kontorbygg skaper en viss aktivitet om dagen, men om kvelden, når folk har reist hjem, er det dødt som en kirkegård i gatene utenfor.

Det var ikke før jeg kom inn i handlegatene at det ble liv. Her var det mye folk, både i butikkene, i smugene og sidegatene. Her trillet småbarnsmødrene barnevogner, studenter satt på kafé, forretningsfolk møttes til lunsj i restauranter, og her fant jeg også pensjonistene. Det var riktig trivelig i denne delen av Frankfurt, og her ble jeg værende til jeg måtte rette kursen tilbake.

En god miks er avgjørende for å lykkes.

Må ha liv

En by må ha puls om den skal være attraktiv. Pulsen skapes av flere elementer, slik som tett bebyggelse, møteplasser, arbeidsplasser, butikker, kafeer og restauranter. Puls skapes i liten grad av parker, selv om det er hyggelig med både trær og blomster, særlig om sommeren når det er fint vær. Puls skapes heller ikke av store og livløse torg, slik som Torget i Stavanger. En by må leve hele tiden, hele året. Om morgenen, ettermiddagen og kvelden. I alle typer vær. Her er butikkene, kafeene og restaurantene sentrale. En god miks er avgjørende for å lykkes.

Det er bare å se på Notodden, Larvik og Bryne.

Satsing på butikker

Vi har kanskje tatt butikkene for gitt. De har alltid vært der. Men butikkene lever farlig om dagen. De utfordres av netthandelen, som vokser for hvert år. De fysiske butikkene i Norge har knapt vekst, mens netthandelen vokser med 15 prosent i året. Internasjonalt ser vi en utvikling der mange butikker og kjøpesentre legges ned som følge av netthandelen. I mange norske byer har døden i sentrumsgatene lenge vært et faktum. Her er det ikke netthandelen som har konkurrert ut butikkene, men kjøpesentrene. Det er bare å se på Notodden, Larvik og Bryne. Nå møter butikkene også konkurranse fra nettet. Det er slett ikke sikkert at de går seirende ut av den konkurransen. Mange steder er situasjonen skjør og vanskelig nok fra før.

Vi kan se for oss en utvikling der butikklokaler blir stående tomme, og mange butikkansatte uten utdannelse blir arbeidsledige.

Levende sentrum

Det er viktigere enn noen gang å satse på en levende sentrumshandel. Butikkene representerer ikke bare salg og kommersielle interesser. De er også møteplasser. I en digital tid trenger vi slike fysiske møteplasser. Detaljhandelen er også den største private arbeidsgiveren i Norge, med 370.000 arbeidsplasser. Detaljhandelen har vært et sted der ansatte ikke trenger en lang utdannelse. Butikkpersonale har fått god opplæring av arbeidsgiverne. Vi kan se for oss en utvikling der butikklokaler blir stående tomme, og mange butikkansatte uten utdannelse blir arbeidsledige. Det er ikke noe hyggelig fremtidsbilde, men det er absolutt reelt. Vi kan også se for oss en utvikling der handelen samles i noen få gater. Slik krymper sentrum. Eiendommer som ligger utenfor, mister mye av sin verdi.

Det må være nok parkeringsplasser.

Byutvikling

I byutviklingsprosesser må det ikke være tvil om hva som er viktigst. Det er å satse på handel og arbeidsplasser. Skal det skapes handel, må også bilen være med i planene. Det må være nok parkeringsplasser. Ikke fordi det er hyggelig å se på biler, men fordi det i Norge finnes mange dager som i Frankfurt, med sur vind og dårlig vær. Da frister det ikke å gå lange avstander til fots for å komme frem til den pulserende delen av byen. Ideen om en bilfri by fungerer kanskje i den indre bykjernen av Oslo, der befolkningsgrunnlaget er stort, turistene er mange og kollektivtilbudet er godt, men selv der er det vanskelig.

Butikkene har også en jobb å gjøre. De må tilpasse åpningstidene slik at de har åpent når kundene vil handle. De må satse på service og opplevelser. Noen butikker er flinke. Dem må vi heie på, og handle hos.

Kamp mellom byer

I fremtiden blir det en tøffere kamp mellom byene. Byene som er mest attraktive, vil gå seirende ut. Skal Stavanger, Sandnes, Bryne og Egersund ha noen som helst sjanse, må de ha puls og liv. Da er butikkene helt sentrale.