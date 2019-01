Hva skal vi gjøre med nettdebatten? I hvert fall ikke stenge den.

En dag i forrige uke mottok Aftenbladet 200 debattinnlegg under sakene på nettsiden. Det er helt normalt. Omtrent 80 prosent av innleggene skrives av 19 personer. 13 menn. Seks kvinner. Det er helt normalt det også.

Få dominerer totalt

Det er de samme hver gang. Altfor ofte er bomringen og innvandring svaret på alt, tonen ekskluderer og debattklimaet er surt og bærer preg av ufine svar og nedlatende karakteristikker. Den totale dominansen hos noen få stenger andre ute. Mangfoldet mangler. Det er færre stemmer, og engasjementet dør.

Så hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi få opp nivået på nettdebatten? Hvordan kan vi få flere med? Hvordan kan vi få med flere kvinner?

Vårt Land har stengt nettdebatten sin, Nettavisen nylig også. Flere år tidligere gjorde Dagbladet det samme.

Aftenbladet gjør det ikke. Vi diskuterer hva vi skal gjøre. Svaret er ikke klart.

Ønsker en aktiv debatt

Men vi ønsker debatt. Vi ønsker innspill, ulike utspill, brytning, refleksjon. Et aktivt samfunn drives av meningsutveksling. Det kan påvirke myndigheter og beslutningstakere. Det kan endre det etablerte og stoppe det ekstreme. Det kan glede, men definitivt også såre.

Det finnes alltid en chat

Vi ønsker å ha med alle. Vi ønsker ikke en debatt forbeholdt en elite. Polariseringen øker. Det blir ikke bedre av å stenge noen ute. Det finnes alltid en mikrofon. Alltid en chat. Alltid en nettside. Og det er bedre å se debatten, forsøke å drive den framover, enn at den gjemmes vekk i mørke kroker.

Noe kan vi styre selv. Innleggene som dukker opp under sakene vi publiserer på Aftenbladet.no, modererer vi. Det vil si at alle innlegg gjennomleses. Det er ikke sensur, som enkelte hevder, men en sikkerhet for at innlegget ikke inneholder sjikane, injurierende påstander og banneord blant annet. I noen tilfeller velger vi bort muligheten til å skrive innlegg under saker. Det er ikke alle saker som bør debatteres, for eksempel av hensyn til enkeltpersoner.

På sosiale medier, spesielt Facebook, er det vanskeligere å styre debatten, og vi har ingen mulighet til å moderere. Folk kan dele saker selv og slik sett starte debatter på egenhånd. Vi publiserer en rekke saker på Facebook, men velger i flere tilfeller ikke å gjøre det. Det for at enkelte saker ikke egner seg til åpne debatter, som for eksempel ulykker, enkelte rettssaker eller saker der det er en belastning i seg selv å stille opp og fortelle en historie.

Papiravisen

Problemet er ikke-eksisterende for de redigerte innleggene til papir og på Aftenbladet.no. De har ikke kommentarfeltenes umiddelbarhet og øyeblikkets hat. De redigeres og bearbeides i forkant, mens de spontane innleggene som følger i kommentarfeltene, publiseres umiddelbart. Innleggene modereres i etterkant. Men det er mye å lese. Mye å vurdere, og arbeidet utføres parallelt med det løpende nyhetsbildet. 10-15 prosent av innleggene slettes. Vi burde kanskje slettet flere, og jobbet mer med å bidra i debatten.

Ordstyrer?

Kan vi ha en ordstyrer i de viktigste nettdebattene? Dedikere en person til å følge debatten, bidra med kommentarer, supplere med fakta, historiske trekk og trekke større linjer. Det hjelper. Det viser tidligere forsøk.

Kvoter?

Kan vi innføre kvoter for de ivrigste debattantene? Maksimalt ti innlegg i uken? Fem? Kan det føre til mer gjennomtenkte innlegg og begrense den overdrevne andelen av de som styrer debatten nå?

Moderere tøffere?

Vi bør kanskje moderere tøffere. Ved å være tydeligere på at innlegget må inneholde argumenter som drar debatten videre, kan det begrense støyen og framheve substansen.

Kan vi invitere de ivrigste inn? Fortelle hva vi tror driver debatter framover? Kurse, skolere. Det kan gi økt kunnskap, og kan gi økt engasjement.

Framheve de beste

Skal vi fremheve de beste innleggene bedre? Markere dem. Vise drivende gode debattinnlegg tydelig på mobilversjonen av Aftenbladet.no eller på en bærende plass på nettsiden. Gulrot, ikke pisk?

Fra Aftenbladets misjon, eller oppdrag som det sikkert burde hete, står det følgende: «Stavanger Aftenblad skal være Rogalands største og mest effektive formidler av nyheter, meninger, underholdning og reklame.»

Forbildene må skjerpe seg

Det er oppdraget vårt, og vi har en jobb å gjøre. Det finnes håp og muligheter. Aftenbladet kan styre noen av forslagene skissert. Det må vi kanskje. I tillegg trenger vi hjelp fra deg og ikke minst de som burde stått fram som gode eksempler. Statsministeren må be statsråder oppføre seg. Ordførere og sentrale politikere må tenke seg om før de fyrer opp stemningen. Det samme må redaktører og journalister. Vi blir sett.

Vi blir lest, men vi må sette standarden hvis vi vil høre andre stemmer.