Det viktigaste? Dei unges kvardag

KOMMENTAR: Ingen treng alt som gir kvardagen mål og meining meir enn dei yngste blant oss. I kveld fekk dei det meste av det tilbake.

Statsminister Jonas Gahr Støre på tysdagens koronapressekonferanse.

Eg høyrer til dei som syns vi skulle opna opp nå. Eg ville ikkje hatt «munnbind, meter og sunn fornuft,». Eg ville hatt sunn fornuft. «Du må sjå kor vi kom frå, i desember» var statsminister Jonas Gahr Støre sitt svar når han på pressekonferansen tysdag kveld blei spurt om kvifor dei ikkje fjerna meir.

Nei. Der vi kom frå, det vi må samanlikna med nå, det er kvardagen før 12. mars 2020. Og sett derifrå, er ikkje munnbind og meter ein rørande liten rest av kontakthindrande tiltak og påbod og reglar. Nei, det er rett og slett svært unormalt. Og tiltak vi ikkje lenger treng som vern mot alvorleg sjukdom og død, eller mot for få ledige senger til livsviktig pustehjelp på intensiven. Nå er det sjukefråveret vi skal halda oss frå kvarandre for. Det er langt frå ein normal ting å gjera med munnbind og meter, og det er det viktig å seia, så vi ikkje går med på å flytta og flytta og flytta på kva som er normalt og rimeleg. Sjølv om munnbind og meter sannsynlegvis forsvinn innan 17. februar.

Sånn. Vekk med alt det for resten av denne teksten, vekk med at vi ikkje kan gå ut og dansa, med at vi ikkje kan stå tett på konsert, med at ikkje alt uteliv kan driva som dei vil. For i kveld fekk barn og unge nesten heile kvardagen sin tilbake.

Dei unges kvardag er tilbake!

Barna kan vera saman med kven dei vil på skulen, utan at staten legg seg opp i det, dei kan syngja i kor, bryta, klatra, gå på speidar eller spela i korps som tel kor mange som helst, inni kor dårleg gymsal eller gammalt bomberom som helst – akkurat som vanleg. Dei må ikkje i karantene viss nokon andre heime blir sjuke, dei må ikkje testa seg kvar dag for å sleppa den karantenen, nei, dei skal berre testast viss dei har symptom. Dei skal berre halda seg heime i fire dagar og vera feberfri den siste av dei, før dei får springa ut igjen. Dei skal ikkje sitja og ha ein slags rar nødundervisning på skjerm inne på kvart sitt soverom. Det er ferdig, det er slutt!

Det einaste dei enno blir bedt om, i tillegg til å testa seg og bli heime når dei er sjuke, er å hugsa å halda litt avstand til folk når dei er ute og rundt forbi. I eit par veker til.

Og studentane? Studentane våre skal tilbake til universitet og høgskular. Dei skal ikkje ha noko meterkrav mellom seg i undervisninga. Dei skal ikkje sitja aleine på hybelen eitt minutt lenger enn dei må. Dei får alle dei viktigaste rammene og møtepunkta heilt tilbake. Alt det som deler ein dag opp i passelege deler, det som gjer at vi sjølv på ein dårleg dag kjem oss frå a til b, frå senga til aulaen til lesesalen til middag i kantina. Til trening, kor og pub.

Slitet

Kven som helst av oss vil slita når alle dagar ligg tomme, lange og blanke framfor oss. Når ingenting er med på å gi deg og dagen din retning. Og jo yngre du er, jo viktigare er alle slike rammer og stolpar og innhald og møtepunkt. Jo mindre erfaring du har med å prøva å setja opp slike sjølv – eller rett og slett vera ein slik, for andre – jo meir avhengig er du av dei andre rundt deg.

Det er ikkje berre dei som var mest sårbare frå før som har slitt gjennom altfor mange slike dagar, det er mange fleire. Studiar frå land som Storbritannia, viste at teikn til angst og depresjon gjekk opp når samfunnet stengde ned, og ned når samfunnet opna opp.

For nokon, og la oss håpa det er for mange, så vil det vera nok at normalen kjem tilbake. Skikkeleg tilbake. Men det er ikkje nok for alle. Vi veit at mange fleire treng hjelp av BUP, at ventelistene er lange, lidingane alvorlegare, barna som kjem dit yngre. Vi veit det nå, og vi har visst det lenge.

Ikkje med

Likevel har dei i praksis ikkje nådd opp. Ikkje talt heilt med. Når omsynet til barn og unges psykiske helse står opp mot tiltak som kan avgrensa koronasmitte, vinn koronasmitta. Også i siste runde strenge tiltak. Dei fekk karantene på karantene på karantene, friske barn fekk ikkje gå på skule, elevar i vidaregåande fekk heimeundervisning. Igjen. Sjølv om det ikkje ein gong var eit fagleg råd.

Barn og unges psykiske helse har blitt nemnt, dei sårbare blant dei har ofte blitt nemnt, omtrent som ein klisje. Men i praksis, har altfor mykje av det som gir retning og meining i dagen blitt tatt frå dei.

Nå er det tilbake. Så godt som heilt tilbake. Det aleine er verdt ganske mykje plunder og heft rundt i heimane våre, etter kvart som vi blir smitta og sjuke. Det aleine, var verdt endå ein koronapressekonferanse. Det var det viktigaste av alt som blei endra i dag.

Og det var ikkje ein dag for tidleg.

