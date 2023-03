Kjøttfri middag? Og vi lo!

KOMMENTAR: Kudos til den som skriver tekstene til Senterpartiets revygruppe.

Geir Pollestad, er med det vi antar er en kopp biffkraft, bør nokså umiddelbart serveres en god vegetarmiddag.

Leif Tore Lindø Kommentator

– Middag uten kjøtt? Da er det ikke middag, sa landbruks- og matminister Sandra Borch til Dagbladet.

Denne sketsjen utspant seg da ministeren og Jærens egen prima ruslebiff Geir «Pinsetten» Pollestad jålet seg til med død ku og rødvin på restaurant. De to Sp-toppene vet utmerket godt at agurknyhetene trenger litt kjøtt på beina. Og om de leverer!

Blant samtaleemnene var at kjøttfri mandag i kantina – i motsetning til denne middagens Chateau de Ferrand fra 2009 – er jåleri. Man kan vanskelig være uenig i det. Vinflasker til 586 kroner på Polet er for folk flest. Kikerter i tacoen er for eliten.

De to medlemmene i Senterpartiets spontanrevygruppe slet også med å huske sitt siste vegetarmåltid.

– Jeg spiste faktisk pannekaker på Stortinget til lunsj her om dagen – med bacon, kunne kjøttministeren informere om.

Den satt!

Ikke ta fly?

Frukt- og grøntentusiasten Pollestad kom fram til julaften, eller deler av julaften, som siste treff med den radikale vegetarismen. Da spiste han grøt. Meeeeen ...

– Kveldsmiddag var kalkun, ribbe og pinnekjøtt.

Boom! Lolz! Hva blir liksom det neste? Anyone? Pollestad?

– Skal du ha flyfri tirsdag også?

Og vi lo!

Sandra Borch, minister for kjøtt og ting som blir spist for å bli kjøtt.

Ikke ta fly på tirsdager! Tenke seg til. Hva blir liksom det neste? Skal folk kjøre elektriske biler? Hva med å sortere søppelet? Skal vi slutte å kjøpe ting nå liksom? Lolz!

I 2021 var beregnet årlig kjøttforbruk i Norge godt og vel 50 kilo per person. Dette tilsvarer 150 gram hvitt og rødt kjøtt per dag. Hvis det tallet skulle synke, risikerer vi å oppfylle statens kostholdsråd. Vi risikerer rett og slett bedre helse. En bieffekt av dette kan være en liten miljøgevinst. Er det virkelig dit vi vil?

Sånn redder vi verden

Hva med den Høyre-foreslåtte CO₂-avgiften som vil gjøre biffen 3–4 kroner dyrere per kilo?

– Vi skiller mellom det som er fossile utslipp og det som er biologiske prosesser, forkynte kjøttministeren til Dagbladet.

Atmosfæren skiller også mellom de to. Den ser voldsomt mørkt på å ta imot CO₂ fra fossile utslipp, mens utslipp fra biologiske prosesser mottas med pauker og basuner.

Nei, vettu ka! Det er ikke sånn vi redder verden. Det må, som Pollestad sier, være opp til hver enkelt. Sånn redder vi verden.

Kjøtt er ikke djevelen. Fly er ikke alltid et onde. Jordbruket er ikke fienden. Diesel er – enn så lenge – distriktenes daglige drivkraft. Norge bør holde seg med husdyr, folk kan utmerket godt spise en del kjøtt – hvis de vil. De fleste av oss vil akkurat det. Men asså kom igjen. At middag uten kjøtt ikke er middag? Selv med fratrekk for spissformulering og landsmøtehybris er det altså så dumt at selv ikke Senterpartiets revygruppe bør slippe unna med det.