Kan vi stole på USA?

KOMMENTAR: Hvis vi får en amerikansk nasjonalforsamling etter mellomvalget som går på tvers av holdningene til Det hvite hus, vil det ikke bare kunne bli et problem for den militære hjelpen til Ukraina. Det vil også kunne skape sikkerhetsutfordringer for Norge.

USAs president Joe Biden delte ut snop på halloween. Han har vært enda rausere med ukrainerne. Struper Kongressen hjelpen, hvis det blir republikansk flertall etter mellomvalget?

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Kan vi stole på at USA, som mer enn noensinne er vendt mot Stillehavet og konflikten med Kina, vil stille opp for Norge og Europa, eller må vi innstille oss på å satse på egne evner i større grad?

Og hva om USA i framtida får en isolasjonistisk president igjen? En ny Trump, eller – Gud forby! – en gammel Trump?

Skjerpet beredskap

Det norske forsvaret har skjerpet beredskapen nå, på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Verdi- og forsyningskjedene våre er potensielle sabotasjemål. Hittil har Putin latt være å utfordre Nato-land på en slik måte at det kan oppfattes som angrep, men tegn i tiden viser at vi er i en slags hybridkrig med Russland.

Noe av hybridkrigens natur er at vi ikke vet helt hva som skjer, eller kan bevise hvem som står bak aggresjon og sabotasje.

For Norges del styrkes det nordiske forsvarssamarbeidet når Sverige og Finland blir fullverdige medlemmer av Nato. Men er det nok?

Hvordan kan og bør det europeiske forsvarssamarbeidet styrkes? Hva vil EUs rolle være? Og hvordan passer Norge inn i et bilde der Europa må ta et større sikkerhetspolitisk ansvar?

USA har sammen med Nato reagert raskt og kraftig mot Russland, ikke minst når det gjelder å bistå Ukraina med våpenhjelp. Men også ved å sende tropper til Natos østlige medlemsland. Det siste halve året er ytterligere 20.000 amerikanske soldater plassert på europeisk jord, slik at det totale antallet nå er oppe i 100.000.

Samtidig har USAs støtte til Ukraina antatt en verdi på over 18 milliarder dollar – eller rundt 187 milliarder norske kroner. Det er ikke godt å si hvordan sikkerhetssituasjonen i Europa ville vært uten dette bidraget.

Republikansk flertall i Kongressen

etter valget i november

kan svekke Norges sikkerhet.

Mellomvalget i USA

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, gjør det klart at det ikke kommer på tale ukritisk å pøse ut penger til ukrainerne dersom republikanerne får flertall etter mellomvalget neste uke.

Holdningen forteller litt om hva vi kan ha i vente, men sier også sitt om situasjonen internt i Det republikanske partiet – der Trump-fløyen er mer Putin-vennlig enn de tradisjonelle, konservative republikanerne.

Trump-tilhengeren Marjorie Taylor Greene, som sitter i Representantenes hus for delstaten Georgia, går lenger enn de fleste, og sier at «den ukrainske regjeringen bare eksisterer fordi Obama hjalp dem med å styrte den forrige regjeringen».

Joe Bidens seier over Donald Trump i 2020 brakte USA tilbake til verden igjen, men vi har ingen garanti for at USA fortsetter å være en seriøs internasjonal aktør hvis en trumplignende figur kommer til makten i Washington.

Den amerikanske alenegangen under Trump aktualiserte behovet for at europeiske land skulle ta et større sikkerhetsansvar. I en slik setting finnes det to seriøse aktører: Nato og EU, og Nato er i stor grad USA.

Hvis EU skal ta større militært ansvar for medlemslandenes sikkerhet, må det enorme investeringer til, ikke minst etter at Storbritannia har trukket seg ut av det europeiske fellesskapet. Utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske saker i EU er i tillegg en komplisert affære som krever enstemmighet.

Det har dessuten vært grunn til å spørre hvorfor EU skulle satse på et europeisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid når Nato tross alt finnes.

I 2014, da Obama var president i USA, ble det lagt en plan som innebar en forpliktelse til alle medlemslandene i Nato om å øke forsvarsbudsjettene for på den måten å styrke alliansen. Donald Trump klaget i sin periode som president høylytt over at flere europeiske Nato-land ikke overholdt denne forpliktelsen.

Bildet er som vanlig mer komplisert enn det Trump er i stand til å forstå. I tillegg til Nato-tilskuddet har også de europeiske landene bidratt i et felleseuropeisk forsvarsfond. Her stimuleres ikke minst forsvarsindustrien i EU. Norge er med i dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen.

Norsk innflytelse

I tillegg har EDA – Det europeiske forsvarsbyrået – invitert Norge med på enkelte militære operasjoner, men når det kommer til utenrikspolitikk har ikke Norge formaliserte avtaler med EU.

Det er likevel slik at når EU utarbeider felles holdninger og erklæringer om utenrikspolitiske spørsmål, inviteres Norge til å slutte seg til dem. De økonomiske sanksjonene mot Russland er et eksempel på det.

Den store forskjellen for oss er at når det kommer til Nato, sitter Norge ved bordet sammen med de andre medlemsnasjonene. I EU-sammenheng sitter vi på gangen, uten å spille direkte inn i den politiske beslutningsprosessen.

Hvis vi får en amerikansk nasjonalforsamling etter mellomvalget som vil redusere USAs europeiske engasjement, vil det ikke bare kunne bli et problem for støtten til Ukraina. Republikansk flertall i Kongressen kan også svekke Norges sikkerhet.