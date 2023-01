Trudde du fleire unge står utanfor i Norge enn i nabolanda våre? Eg trudde det

Kor ille står det til med unge utanfor utdanning eller arbeid?

KOMMENTAR: Dei siste 25 åra har rundt 8 prosent unge i Norge stått utanfor arbeid og utdanning. Det er eit vondt tal. Men er det høgt?

Det er ikkje sånn at fleire blant våre unge fell utanfor enn i landa rundt oss. Det er motsett.

Unge som står utanfor alt. Som kanskje aldri kjem seg inn. Ikkje i arbeid, ikkje i utdanning. I ei tid der vi har blikket festa på enkeltmennesket, meir enn på system og strukturar. I ein velferdsstat bygd på tillit. Tillit til at enkeltmenneska bidrar når dei kan.

Det er høgspent stoff. Det kan vera lurt å sjekka statistikken. Kor ille står det til?

Kor står vi?

I Norge var rundt 70 prosent av alle mellom 15 og 74 år i jobb i slutten av 2022, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Dermed er vi på linje med land vi godt kan samanlikna oss med. Danmark og Frankrike ligg på 68 prosent, Sverige på 69, Finland når nesten 74, og Tyskland 77. Anstendige land, med anstendige vilkår, land som på dei fleste målingar om eit veldrive samfunn ligg i toppsjiktet. Ikkje berre på velferd, nei, også på økonomi og sysselsetjing.

I mindre anstendige land, som i USA, er 60 prosent i jobb. Viss nokon skulle tru det går betre når ein gjer det verre for folk.

Dei unge utanfor

Kva med unge som står utanfor både arbeid og utdanning? OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, har lenge målt dette. Gjennomsnittet i Norge, i strekket frå 1997 til 2021, ligg på rundt 8 prosent. Ganske stabilt, litt opp, litt ned. Berre Nederland av alle land OECD måler ligg betre an enn oss, med eit snitt på 7,3 prosent. Danmark og Sverige ligg rundt 9, Finland og Tyskland rundt 11.

Vi er ikkje langt under normalen, vi er over. Det er ikkje sånn at fleire blant våre unge fell utanfor enn i landa rundt oss. Det er motsett. Det er faktisk motsett.

Og så?

Men det er seks gonger meir sannsynleg at unge i denne gruppa i Norge er deprimerte enn andre unge på same alder, og ni gonger meir sannsynleg at dei har dårleg helse. Det er høgare enn gjennomsnittet for både EU og OECD.

Det, skriv OECD i rapporten sin om Norge i 2018, er nettopp fordi vi har så få i denne gruppa, samanlikna med mange andre land. Gjennomsnittet for EU er at 14 prosent av dei unge står utanfor. Langt fleire unge i Norge er altså i arbeid eller utdanning enn i nesten alle andre siviliserte land. Det er berre dei med store vanskar igjen.

Difor er problema djupare for dei som er i denne gruppa hos oss. Halvparten av dei, omtrent, har ukjent status. 20 prosent er arbeidsledige, 23 prosent er på arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd, 9 prosent får kontantstøtte eller sosialhjelp.

Over halvparten i heile gruppa er utan fullført vidaregåande skule. OECD slår fast at det er den største faktoren for å falla utanfor i Norge. Dei refsar oss for å ha gjort yrkesfaga våre altfor teoretiske, og stiller spørsmål ved at ikkje plassane i yrkesfag står meir i stil med arbeidslivet sine behov, enn kva 16-åringane ønsker seg. Vi bruker også mykje mindre pengar på aktive arbeidsmarknadstiltak enn våre nordiske naboland.

OECD vil ha oss til å gi praksis frå dag ein på yrkesfag i vidaregåande, og passa på at innvandrarar får god nok språkopplæring.

Støtta

Nivået på dagpengar hos oss er litt lågare enn snittet for OECD. Og den behovsprøvde støtta unge over 18 kan få, er mykje lågare enn i andre nordiske land, og langt, langt frå å kunna løfta mottakarane ut av fattigdom. Skriv altså OECD, i 2018.

Vi ligg høgast av alle OECD-land når det gjeld å knyta ytingar til denne gruppa til helse. Altså AAP og uføretrygd. OECD trur det kan henga saman med at det er den einaste måten du i Norge kan få inntekt på, som ung utan arbeidserfaring. Og at ein kan bli fanga i denne fordi Nav ikkje er gode nok og ikkje har gode nok ordningar til å kunna få dei som kanskje kan klara det, gradvis over i arbeidslivet. Heilt eller delvis.

Terrenget

Vi har eit problem framover som går langt utanpå denne gruppa. Vi blir færre og færre i jobb som skal bera fleire og fleire av dei som ikkje er i jobb. Det er ikkje rart politikarane leitar etter løysingar og tiltak, det er ikkje rart det går på tilliten laus.

Men den tilliten går også på at når du ikkje kan bidra, kan du stola på at du skal få hjelp, så det går an å leva eit trygt og verdig liv. Også på den sida tærer det på tilliten.

Det hjelper ikkje om vi trur normalen der ute er at langt fleire er i jobb.

Vi har alt veldig mange i arbeidslivet. Vi har alt veldig mange unge både der og i utdanning. Difor er det så mykje vanskelegare å løfta endå fleire. Dei har heilt reelle vanskar. Dei får ikkje god nok hjelp. Aktivitetstiltaka er for dårlege, og kan tippa over i det tåpelege, til og med uverdige. Støtteordningane dei kan få, er så låge at dei held dei fast i fattigdom.

Mange er alvorleg sjuke, kronisk sjuke, varig skadde. Fleire enn før når heldigvis myndig alder, sjølv med alvorlege funksjonsnedsetjingar, og har rett på uføretrygd.

Det har ikkje blitt mange fleire i gruppa unge utanfor arbeid og utdanning sidan slutten av 1990-talet. Og dei er slett ikkje fleire hos oss enn i nabolanda våre. Men dei som slit, som slit skikkeleg, dei er her.

Det gir grunn til å ta blikket vekk frå enkeltmenneska. Sjekka terrenget dei og vi står i. Og trø forsiktig.