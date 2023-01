Stavangervalget er avgjort

GJESTEKOMMENTAR: Det ser ut til å bli med den ene perioden med Kari Nessa Nord­tun som ord­fører i Stav­anger.

Kari Nessa Nordtun fra Ap (t.v.) eller Høyres Sissel Knutsen Hegdal som Stavangers ordfører etter høstens valg? Trond Birkedal har allerede svaret.

Trond Birkedal Skribent

Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og politikerne forbereder seg på en knallhard valgkamp med stands, debatter, husbesøk, morgenaksjoner og millioner av kroner i reklamekostnader. I Stavanger kan de like gjerne la være, her er utfallet allerede avgjort, skal vi tro samtlige meningsmålinger etter valget i 2019.

Den Ap-ledete koalisjonen som styrer Stavanger, har revitalisert politikken i Stavanger ved å gjøre konkrete prioriteringer og fremme tydelige politiske saker, som for eksempel skolemat og SFO. De har levert på mange av valgkampløftene sine, men de får ingen uttelling på meningsmålingene. Velgerne bryr seg ikke.

For fire år siden

For å forstå dagens situasjon, må vi fire år tilbake, til forrige valgkamp. Den begynte friskt med at Ap, SV, Rødt og MDG erklærte at de ville ha et skifte i Stavanger etter 24 år med Høyre-styre. Hovedbudskapet fra disse partiene var behovet for skifte, ikke noen spesielle politiske saker. Det ble til og med arrangert en konsert i Folken 1. mai, der flere lokale artister spilte for å markere at de ønsket dette skiftet. Sp og FNB (som de het da) flagget ikke før valget hvem de ville ha som ordfører, eller hvilken side de identifiserte seg med.

I valget fikk de partiene som hadde sagt at de ønsket et skifte, 29 mandater i kommunestyret. Man trenger 34 for å ha flertall. Men de fikk med seg Sp og FNB og havnet til slutt på 38 mandater og flertall for Kari Nessa Nordtun som ordfører.

Reaksjonene fra bompengevelgerne lot ikke vente på seg. Fra et valgresultat i 2019 på 9,2 prosent i Stavanger, hadde de på målingene ett år senere en oppslutning på 0,2 prosent, og med det var Nessa Nordtuns flertall forduftet på målingene. Siden oktober 2020 har ikke en eneste måling gitt flertall til dem som styrer byen i dag.

Den mest nærliggende forklaringen er at velgerne som stemte på bompengepartiet, egentlig var Høyre-velgere som tenkte de kunne protestere mot Høyre, men likevel få en Høyre-ordfører. Da FNB i stedet pekte på Ap, forsvant velgerne som dugg for solen. Og de har ikke vist seg igjen på noen målinger siden. Dette underbygges av at Høyres økning på første måling etter valget tilsvarte FNBs fall, prosentpoeng for prosentpoeng.

De vanskelige velgerne

på grunn av hva de har gjort,

velgerne er mer opptatt av

hva de skal gjøre.

De vanskelige velgerne

De styrende partiene i Stavanger har virkelig hatt et politisk verksted og gjennomført den ene politiske endringen etter den andre. De har innført gratis SFO, trappet opp gratis skolemat, de har laget en ordning for dekning av tannlegeutgifter for de med dårlig råd, de har økt bevilgninger til skoler og eldreomsorg og de har til og med redusert eiendomsskatten, for å nevne noe. Likevel vil velgerne kaste dem etter valget og ha Høyre tilbake i ordførerstolen.

Samtlige «gode» saker flertallet har vedtatt, og innført, har fått bred mediedekning. Måten avisoppslag planlegges på, tidspunktene lekkasjer fra budsjettene kommer på og hvem som er ute med hvilke saker, er nøye regissert. Det går altså ikke an å skylde på at velgerne ikke har fått med seg budskapet, for her har det vært skarpskodde spinndoktorer i sving.

Nå blir uansett ingen politikere gjenvalgt på grunn av hva de har gjort, velgerne er mer opptatt av hva de skal gjøre. Men når velgerne har vist seg å være så lite imponert over det flertallet har gjennomført i inneværende periode, er det vanskelig å se hva som skal begeistre dem av løfter for neste.

Det vanskelige regnestykket

På siste Stavanger-måling – utført av Sandnesposten (!) – får den styrende koalisjonen 26 mandater i kommunestyret. Det er åtte færre enn man trenger for et knapt flertall, og det er tolv færre enn de har i dagens kommunestyre. Det er nesten helt umulig å se hvordan koalisjonen skal hente inn alle disse mandatene på de ni månedene som er igjen til valget. På samtlige målinger siden valget i 2019 har koalisjonen som vil ha Sissel Knutsen Hegdal (H) som ordfører, hatt flertall. Det er partiene Høyre, Frp, KrF, Pp og Venstre.

Med mindre noen av disse partiene hopper av samarbeidet de har hatt de siste årene, og plutselig bestemmer seg for at de ønsker Nessa Nordtun som ordfører, kan det se ut til at det ble med den ene perioden for Stavangers populære Ap-ordfører.

Harde fronter i valgkampen

Har man fulgt med i Stavanger-politikken de siste fire årene, og sett noen av debattene i formannskapet og kommunestyret, ser man fort at det er nokså steile fronter mellom de to blokkene. På Kåkånomics i oktober i fjor hadde vi en debatt om Stavanger-budsjettet mellom Ap’s gruppeleder Dag Mossige og Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal. Her var det full tenning fra første sekund, og det var høy temperatur gjennom hele debatten. Det var helt tydelig at de to debattantene var grunnleggende uenige om viktige saker, og vi så et bilde av hva vi kan forvente oss i valgkampen.

Spørsmålet er bare om en heftig valgkamp med masse debatter og aktivitet vil ha noe som helst å si for resultatet. Jeg tror ikke det, og jeg tør allerede nå hevde at ordføreren i Stavanger etter valget heter Sissel Knutsen Hegdal.

