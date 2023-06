Mer av det de vil ha bort, ikke mindre!

GJESTEKOMMENTAR: Jeg tror at svaret er felles­skap.

Er sommer­avslutninger i barne­hagen, skolen, lag og foreninger virkelig et problem?

Natasja Askelund Billedkunstner og helsefagarbeider

Det slår aldri feil: Her om dagen sto den igjen å lese, den årlige kommentarartikkelen mot sommeravslutninger i barnehager, fritidsaktiviteter og skole. Den som modig «outer» at barna faktisk synger falskt i koret. Den som forteller om svidde pølser, posekaker og uinteressante samtaler med de andre foreldrene. Den som forklarer at folk har en viktig jobb som de nå må gå tidlig fra, og som derfor må gjøres om kvelden og etter leggetid fordi de har sløst vekk tiden på sommeravslutninger. Den som teller antall barn opp mot antall fritidsaktiviteter og dertil hørende sommeravslutninger. Den som latterliggjør oppvisninger, dugnadsarbeid, kakebaking og felles­skaps­tanke.

I år sto den i Aftenposten. Anonymt rett og slett, men skrevet av en medarbeider i Aftenposten. For at de stakkars barna hens ikke skulle assosieres med en mor, far eller annet som egentlig ville sitte på terrassen i stedet for å menge seg med andre ishockey-foresatte og spise kjeks og vannmelon.

Skjerme fra hva?

Det er jo prisverdig at man ønsker å skjerme barna. Dem man ønsker å skjerme barna fra, er sånne som meg. Som tenker at det er fantastisk at noen har overskudd og engasjement nok til å arrangere fest for mine barn. Som lurer på hvor mye og lenge og ofte man egentlig trenger å sitte på terrassen. Hvor få mennesker er det egentlig man ønsker å henge med? Hvor vanskelig er det å gå tidlig fra jobb én dag, eller fire, i juni?

Og så lurer jeg på sånne skikkelig upopulære ting, som for eksempel hvor mange fritidsaktiviteter går ungene på? Hvorfor gjør de det? Og hvorfor må du henge på vantet og se på ishockeytreningen til barnet ditt?

I kronikken forteller personen at hen gjerne ville være sammen med barna, sånn hvis noen skulle komme på å kritisere det. Det er bare at personen vil bestemme selv når, og med hvem. Og selvfølgelig ikke sammen med de andre foresatte på ishockeyen, eller svømmingen eller, eller, eller. De voksne som er foreldre til barna ungene dine tilbringer det meste av tiden sin med, er man altså overhodet ikke interessert i å treffe? I alle fall ikke spise vannmelon sammen med.

Det skjer hvert eneste år, og gjerne flere ganger. Noen, synes de, drikker for mye gløgg og spiser for mye pepperkaker og grøt til jul. De irriterer seg over halloween og går bananas over påskefrokoster. Resten av året er de lei av å selge dopapir, eller telle varer. Felles for alle disse er at de har det for travelt. De må jo fly fra den ene avslutningen til den andre. De har ikke før svelget risgrøten på fotballen, før de må spise pepperkaker i kulturskolen, og som ikke det var nok, så må de grille pølser med korpset, spise vannmelon med svømmingen. Og når det er gjort, så kreves det at de dytter ned en muffins mens de hører poden spille falskt på fiolinen. Det er utgjort! Irriterende er det! Alle disse foreldrene som steller i stand all den moroa som ingen vil ha. De vil heller sitte på verandaen, eller være lenger på jobb, eller et eller annet som ikke involverer en haug med foresatte som snakker om uinteressante ting.

Flokken vår

I kronikken i Aftenposten sto det at vi burde ha lært av pandemien. Vi burde ha lært at ingen savnet avslutningene. Men det tror jeg er feil. Jeg er sikker på at det er feil. Vi savnet avslutningene. Ungene savnet kavet det er å kjøpe pølser i en fei, glemme pølsebrødet, og stå hutrende rundt grillen i Godalen. De savnet fellesskapet, at mor til P snakket med mamma til B, mens vi lånte ketchup og sprø løk av hverandre. De savnet å bade i iskalde ti grader, mens far til G utvekslet ferieplaner med foreldrene til S. De savnet fellesskapet, de savnet at vi var sammen. De savnet at vi kjente hverandre.

Jeg savnet det. Jeg savnet sommerfesten på sykehjemmet der jeg jobber. Jeg savnet pårørendefesten. Jeg savnet skoleavslutningen da sønnen min gikk ut av videregående. Jeg savnet åpningen da datteren min gikk ut av kunstskolen. Jeg savnet juleverksted. Jeg savnet alle de andre, som ikke tilhørte min bitte lille kohort.

Det er ikke avslutningene som er problemet. Det er ikke fellesskapet som skaper stress. Ungene trenger å være en del av noe større. De trenger at vi er sammen. Når Per Fugelli i sin tid snakket om «flokken» vår, var det ikke den snottalige lille kohorten, men «oss», «vi», «alle».

Mer dugnad

Det er underlig å lese om alt dette stresset folk har i livene sine. De må sitte med ungene i timevis og gjøre lekser. De må kjøre dem hit og dit. Det er et stress og et press av en annen verden, og jeg undres? Er det oppvisningen på kulturskolen som skal kuttes? Er det virkelig påskefrokosten i barnehagen som er problemet? Er det grillingen i Godalen som gjør at man må jobbe overtid?

Nå har avisene vært fulle av problemene i skolen, om unger som utagerer og lærere som blir slått. Vi leser om barn som blir mobbet syke, om unger som har et slikt press på seg at de ikke ser mening i livet. Ungene våre, mange av dem, har framtidsangst, er bekymret og ulykkelige. Jeg tror svaret er fellesskap. Ikke flere fritidsaktiviteter. Ikke mer henging ved vantet på hockeytrening. Ikke mer kjøring til svømmingen. Men mer grilling i Godalen. Mer meningsløs prat om ferieplaner med foresatte til T og P og alle de andre. Mer påskefrokoster i barnehagen. Mer hjelpeløs synging i gymsalen. Mer dugnad.