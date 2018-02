Syria forblir en kollapset stat; mer enn fem millioner av landets innbyggere har flyktet. Jemen har nå verdens verste hungersnød, og krigen der virker ikke å ende med det første. Irak, som knapt har kommet seg etter borgerkrigen, og som kjemper mot IS, har beregnet at de trenger rundt 100 milliarder dollar til gjenoppbygging − penger landet ikke har. Og faren for en større konflikt i regionen virker nærværende. Vi ser også kamper mellom Nato-landet Tyrkia og USA-støttede styrker, samt krigshandlinger mellom Israel og Syria. Nylig drepte amerikanske luftangrep dusiner av russiske leiesoldater i Syria, en bekymringsfull opptrapping mellom de tidligere motstanderne i den kalde krigen.

I håndteringen av denne ustabile situasjonen virker Trump-administrasjonen frakoblet. Strategien, om den kan kalles det, har vært å vakle når det gjelder det anti-iranske standpunktet − og outsource USAs utenrikspolitikk til Israel og Saudi-Arabia. Men de siste hendelsene gjør det klart at planen ikke virker.

Landet forsøkte ikke å spre islamsk fundamentalisme; faktisk har det vært i fronten av kampen mot sunni-terroristgrupper som IS.

Misforstår Iran

I siste utgave av Foreign Affairs oppfordrer utenriksanalytikeren Vali Nasr til en fundamental revurdering av Washingtons Iran-politikk. Administrasjonen handler ut fra antagelsen om at ustabiliteten i Midtøsten er et resultat av at et Iran med voksende innflytelse forsøker å spre sin ideologi. Iran blir i korridorene Washington ofte beskrevet som «mer interessert i å være en sak enn et land».

Nasr påpeker at dette premisset er feil. Dagens ustabilitet i Midtøsten skyldes ikke Teherans ambisjoner. Den er et resultat av USA invasjon i Irak i 2003, som forstyrret maktbalansen mellom de arabiske statene og Iran ved at Saddam Hussein ble fjernet og kaoset spredde seg. Iran forfulgte intenst sine nasjonale interesser og søkte innflytelse i nabolaget. Landet forsøkte ikke å spre islamsk fundamentalisme; faktisk har det vært i fronten av kampen mot sunni-terroristgrupper som IS.

Dominans i luften har sine begrensninger i å skape politiske realiteter på bakken.

Lykkes godt

Irans strategi har vært bemerkelsesverdig vellykket fordi landet har gått til steder hvor det har sterke allierte (Irak, Syria, Jemen), er villig til å sette inn tropper og militser − og fordi de spiller et langsiktig spill. Motstanderne har, i stor grad, ikke disse fordelene. USA og Israel − outsidere i den arabiske verden − kjemper stort sett fra luften. Men dominans i luften har sine begrensninger i å skape politiske realiteter på bakken. Det er svært viktig, forklarte Nasr meg, at Syria (støttet av Iran og Russland) var i stand til å skyte ned et israelsk jagerfly. «Det er første gang på 30 år at et israelsk militært angrep er blitt møtt med et slikt svar. Dette understreker hvor vanskelig det vil være å fjerne Iran og Russland fra Syria.»

Ronen Zvulun, Reuters/NTB Scanpix

I mellomtiden har Tyrkia gått til stadig dristigere aksjoner mot USA-støttede kurdiske styrker i Nord-Syria. Dette åpner muligheten for at Tyrkia og USA − to Nato-allierte − på et eller annet tidspunkt vil komme i en situasjon hvor de fyrer løs mot hverandre.

Langt fra å være en revolusjonær makt, forsøker Iran nå å få fasttømret den nåværende situasjonen, hovedsakelig fordi landet har vunnet.

Araberne fraværende

Hvor er de arabiske landene i dette geopolitiske spillet? «Det mest slående ved maktkampen i Midtøsten nå», fortalte Nasr meg, «er arabernes fravær. Se på de siste kampene. Der er ikke-arabiske land − Iran, Tyrkia, Russland, Israel og USA − engasjert i militære operasjoner for å avgjøre hvem som skal forme den arabiske verden.»

Langt fra å være en revolusjonær makt, forsøker Iran nå å få fasttømret den nåværende situasjonen, hovedsakelig fordi landet har vunnet. Tilstedeværelsen i Irak og Syria er nå forankret. Den allierte Bashar al-Assad har overlevd og konsoliderer nå sin makt i et skakkjørt Syria. Saudi-Arabias forsøk på å kjempe mot iransk innflytelse i Jemen, Libanon og Qatar har slått feil. Qatar er nå nærmere Iran og Tyrkia, og kløften mot den arabiske verden fortsetter å bli dypere.

Dette skyldes ikke at Russland er mektig, men fordi de har vært smarte.

Russland i USAs rolle

For sin del har Russland − som har stilt seg på Irans side, samtidig som landet opprettholder nære bånd til Israel − oppstått seg den balanserende makten utenfra som USA en gang var. «Russland […] er blitt den eneste mekleren i Midtøsten som alle snakker med», skriver Nasr i Foreign Affairs. Dette skyldes ikke at Russland er mektig, men fordi de har vært smarte.

Siden 1973, da utenriksminister Henry Kissinger, i praksis viste Russland bort fra Midtøsten, har USA vært den framtredende makten utenfra. Nå tapes denne rollen gjennom en kombinasjon av tretthet, frakobling og en sta fornekting av realitetene på bakken. En annen amerikansk tilnærming − gjennom å engasjere seg med Iran og arbeide sammen med Tyrkia og Russland − kunne føre USA tilbake til sin unike posisjon i regionen og hjelpe til med å skape en mer stabil maktbalanse i det som nå framstår som verdens mest ustabile urosenter.

