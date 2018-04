Som oftest føler jeg meg unik, men i det siste har noe endret seg. Eller, jeg vil kanskje heller si at noe har eskalert. Jeg har nemlig en doppeltgänger, altså en som ligner så mye på meg at vi blir tatt for å være samme person. Eventuelt er det jeg som er hennes doppeltgänger. Det er uansett ikke første gang jeg har opplevd at noen mener at jeg ligner på noen andre.

Noen har også trodd at jeg var Hadia Tajik.

Forfalsket autografen til Samsaya

Jeg husker hvor sjokkert jeg ble da noen trodde jeg var Aylar Lie. Det er faktisk ingenting ved oss som ligner, annet enn at vi begge har mørke bryn, øyevipper og hår. Hun har iransk bakgrunn, foreldrene mine kommer fra Pakistan. Hun er 157 cm høy, jeg er 178. Ansiktstrekkene våre er også helt forskjellige, og jeg har virkelig vansker med å se likhetene. Det handler ikke om at det er noe galt med henne, eller meg meg, for den saks skyld, jeg synes bare det er fascinerende at noen kan ta Aylar og meg for å være samme person, nettopp når vi er såpass ulike som vi er.

Jeg har også ved flere anledninger blitt kalt for Samsaya, den kulturelle bakgrunnen vår er nok nærmere enn min og Aylars, men også her har jeg vanskeligheter for å se likhetene. Situasjonen blir nok forverret dersom folk er påvirket av alkohol, og særlig godt husker jeg den gangen fulle medisinstudenter i Praha nærmest tvang meg til å gi autografen min, eller Samsayas, uansett hvor mange ganger jeg sa at jeg ikke var henne.

Noen har også trodd at jeg var Hadia Tajik, men heldigvis var det ingen som ville at jeg skulle signere noen viktige dokumenter.

Jeg håper og tror at dette er i ferd med å endre seg ettersom verden blir mer og mer globalisert.

«Other-race effect»

Hver gang jeg har opplevd lignende situasjoner har jeg hatt lyst til å stille et spørsmål: Synes du vi ligner bare fordi alle «utlendinger» liksom ligner? Men, jeg har aldri stilt det spørsmålet i frykt for dårlig stemning, og fordi jeg ikke vil bli beskyldt for å være «hårsår». Dessuten, «det er jo bare morsomt!». Jeg har aldri blitt sint for dette, men synes det kan være irriterende, litt kjipt og litt provoserende. Dessuten handler det også om at jeg ha lyst til å være unik.

For øvrig kan det vise seg at jeg ikke helt kan bli irritert over de folka som tror jeg ligner på andre brune folk som jeg ikke ligner på. Forskere mener nemlig at det finnes et kognitivt fenomen, «the other-race effect», som gjør det vanskelig for folk med en viss etnisk bakgrunn å kjenne igjen og identifisere individer med en annen etnisk bakgrunn, skriver The New York Times.

Det er mangelen på tidlig og meningsfull eksponering for andre grupper som gjør at mennesker raskt kan identifisere og huske folk som har samme etniske bakgrunn som dem, mens de kan slite å gjøre det samme for andre. Jeg håper og tror at dette er i ferd med å endre seg ettersom verden blir mer og mer globalisert, og at vi som et resultat av dette blir mer eksponert for alle slags mennesker.

Det har gjort at jeg har blitt mindre irritert, ettersom jeg har fått en god del underholdning ut av denne avtalen.

Dobbeltgjenger

Det er lenge siden noen har trodd at jeg er Aylar, Samsaya eller Hadia, og jeg trodde at den tiden var over. Jeg tenkte at jeg endelig var unik, men så viste det seg at jeg skulle få en dobbeltgjenger igjen.

Dobbeltgjengeren min heter Azar. Hun jobber hvor jeg pleide å jobbe før, nemlig i NRK. Det var også her vi ble kjent med hverandre, og nettopp fordi vi er venner, får jeg vite om hver gang noen har trodd at hun er meg. Og hun får vite om de gangene noen tror jeg er Azar. Det har gjort at jeg har blitt mindre irritert, ettersom jeg har fått en god del underholdning ut av denne avtalen.

Det er jo en risiko for at vi kan påvirke hverandres liv.

Ligner vi på ekte?

Første gang noen kommenterte at vi lignet, syntes jeg det hele var fjollete. Da flere begynte å kommentere det, begynte jeg nok en gang å tenke på at det kanskje var fordi vi begge har en flerkulturell bakgrunn. For vi ligner jo ikke, i hvert fall ikke ansiktstrekkene våre. Vi er like høye, har samme kroppstype og har begge stort hår. Men jeg vet ikke om dette er nok. Det må jo finnes høye, slanke jenter med samme type blondt hår, for eksempel, som ikke blir tatt for å være samme person? Er dette også «other-race effect», eller ligner vi faktisk på hverandre? I så fall hjelper det nok ikke at vi har jobbet samme sted, og at vi nå til og med har spleiset på en rosa, fluffy jakke som vi bytter på å bruke.

Ettersom situasjonen har eskalert og stadig flere blander oss, har jeg akseptert at vi faktisk ligner litt. En dag da jeg tok den vanlige runden på Instagram, skrollet jeg forbi et bilde jeg trodde var meg, helt til jeg skrollet tilbake og oppdaget at det faktisk var Azar.

På mange måter har dette kanskje ført Azar og meg litt sammen. Men jeg har også begynt å få noia. Det er jo en risiko for at vi kan påvirke hverandres liv. Havner noen av oss i en dum situasjon, kan det påvirke den andre, og det er også en fare for at vi ikke svarer når noen hilser på oss, og dermed blir tolket som arrogante. Men det er uansett bedre enn å ligne på noen bare fordi noen ikke klarer å se forskjell på folk som er mørkere i huden.