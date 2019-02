Aftenbladet betalte 7000 kroner for en bedriftspresentasjon og 2184 kroner i pizza og brus. Linjeforeningen på sivilingeniørstudiet for informasjonsteknologi ved Universitet i Stavanger har gode tider. Vi kjøpte oss inn i lunsjen til masterstudentene – en fin gjeng.

Vi solgte oss inn så godt vi kunne. Miksen av samfunnsoppdraget, kultur og underholdning, viktige saker og Viking-saker, bli sett og hørt og kunne gjøre noe med urettferdighet og samfunnet vi er en del av, kombinert med programmering og eksponering.

Dette måtte bli bra.

Bare en sjekket mobilen

Det gikk bra. Presentasjonen satt. Studentene likte det. Du merker det, og vi så det. Bare en på bakerste benk sjekket mobilen i løpet av timen det varte.

Men egentlig gikk det ikke bra. Fortsatt søkte ingen på annonsen om ledig webutvikler i Stavanger Aftenblad. Det var godt med pizza, og Aftenbladet har absolutt råd til å bidra til kos og skiturer for IT-studentene, men aller helst vil vi ha en webutvikler – altså en som kan kode og som kan sette sammen store mengder data, systematisere og sortere det og bidra til journalistikk i andre enden.

For alle i salen hadde jobb. Absolutt alle. På en eller annet måte var IT-studentene allerede engasjert av de store konsulentselskapene. 4.- og 5.-årsstudentene er sikret jobb når siste eksamen er unnagjort. Nå står kampen om bachelorstudentene.

For et par uker siden var vi sååååå nær. Perfekt match. En webutvikler som både var nyhetsjeger og samfunnsinteressert. Det var for godt til å være sant, og det var selvsagt også det. Første- og andregangs intervju var unnagjort. Vi matchet lønnen til andre og ventet på «ja», men fikk «nei» .

Han dro til Oslo. Kjipt. Jeg dro til Bergen. Kjekt.

20- og 29-åringene flytter fra oss

Vestlandskonferansen i Bergen handlet om det også. Kunnskapsflukten til Oslo.

«Tall kan tyde på at det er befolkningen med høyere utdanning som flytter ut fra Vestlandet. Statistikk fra innenlandsk flyttemønster viser at det er befolkningen mellom 20 og 29 år i Norge som flytter mest, og at de fleste i denne aldersgruppen ender opp i Oslo. Det er i denne aldersgruppen de fleste avslutter sin grad i høyere utdanning, og det kan dermed se ut som at mange flytter ut fra Vestlandet for å jobbe andre steder i landet. Dermed mister Vestlandet verdifull kunnskap og kompetanse.

Ettersom Oslo har høyest tilstrømming av personer i denne aldersgruppen, er det sannsynlig å anta at en stor andel av nyutdannede med høyere utdanning flytter til hovedstaden.»

Kunnskap og kompetanse trengs. Flinke folk trengs. Webutviklere trengs. Samfunnet blir mer og mer komplisert. Det er store datamengder der ute. Satt sammen rett og behandlet, for eksempel journalistisk, kan politikere og myndigheter fatte beslutninger på et bredere og bedre grunnlag. Ideelt sett gir det et bedre samfunn for oss alle. Selvsagt kan vi også oppdage feil, mangler og pengesløseri, som da Aftenbladet systematiserte eskevis av fakturaer i forbindelse med saken «Luftslottet Dale».

Vestlandsmeldingen var tydelig: «For å ligge i front må Vestlandet digitalisere mer og raskere. Effektiv og sikker utnyttelse av de mulighetene som digitaliseringen gir vil kunne styrke Vestlandets posisjon og konkurransefortrinn. Her ligger blant annet nøkkelen til effektivisering, automatisering, robotisering, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller basert på digitale plattformer.»

Akkurat. Det står oljebransjen midt i. Det står helsesektoren midt i. Alle berøres, og alle kan utnytte det. Aftenbladet står midt i omstillingen. Den digitale transformasjonen har gitt oss 25.000 rene digitale abonnenter og etterspørsel etter journalistikk vi legger mye arbeid i. Mulighetene er enorme og rekkevidden har økt.

«Raskere anvendelse av digitale løsninger: Den teknologiske utviklingen inne digitale løsninger går ekstremt raskt. Løsninger vi for få år siden så som utopiske er i dag en realitet. Digitalisering har allerede radikalt endret samfunnet vårt, og endringene vil fremover kun akselerere og være enda mer dyptgripende. Dersom vi ikke evner å raskt ta i bruk digitale løsninger vil vi miste muligheten vi har til å gjøre Vestlandet til en motor for nasjonal verdiskaping.»

Er svaret klynger?

Hva kan vi trekke med? Vestlandsmeldingen mener klynger er deler av svaret. På Vestlandet finner vi to av tre globale kompetansesentre i Norge (GCE-klynger, Global center of expertise) og sju av 13 nasjonale kompetansesentre (NCE-klynger, National center of expertise).

Klyngesamarbeidet, ledet av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva, består av de tre nivåene Arena, National- (NCE) og Global Center of Expertise (GCE). Programmene skal bidra til innovasjon, konkurransekraft, og regional vekst.

NCE Medias mål er å utvikle mediefeltet i Bergen til et internasjonalt ledende nivå innen innovasjon og kunnskapsutvikling. Medlemsbasen strekker seg fra globale teknologiselskaper til lokale aviser, forskningsinstitusjoner og leverandørindustri.

Lokalt initiativ

Et initiativ i Stavanger-regionen jobber målrettet med å bli en del av den nasjonale medieklyngen. Utviklet rett kan det gi kraft innen robotisering og AI («artificial intelligence», kunstig intelligens), VR («virtual reality», kunstig virkelighet), droner og alt. Det skal ikke erstatte tradisjonell journalistikk, men utfylle den, støtte den og gi oss et langt større tilfang av data, som igjen treffer leserne både målrettet og i styrke. Samfunnsoppdraget ekstra large, på en måte.

Aftenbladet finner webutvikleren til slutt. Da klynger vi oss rundt en pizza, drikker brus og deler kunnskap, utvikler journalistikken og finner framtiden. For det ligger mye kraft i mindre klynger, færre sjefer som skal dra i alle retninger og kortere vei til beslutning og gjennomføring. De store magnetene (Oslo, i dette tilfellet) trekker til seg flinke folk, men kan også suge både energi og inspirasjon ut av de smarteste og den mest utholdende.