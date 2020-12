MDG vil bruke statlige milliarder på oljenedstenging og omstilling. MDG forstår ikke hva næringslivet driver med

KOMMENTAR: Skal MDG ha noen sjanse til å få gjennomslag for sin klimapolitikk, må de komme seg tilbake til den virkeligheten vi andre lever i og sette seg inn i hva næringslivet faktisk driver med.

Hulda Holtvedt (t.v.) leder programkomiteen i MDG, som mener vi må legge ned olje- og gassnæringen i 2035. Her sammen med talsperson Arild Hermstad og partileder Une Bastholm. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hilde Øvrebekk Kommentator

MDG vil legge ned oljenæringen, innen 2035. Til tross for forsøk fra MDG i Rogaland for å hindre en sluttdato, har programkomiteen fastslått at slik blir det stående i partiets forslag til nytt partiprogram.

«Vi har hele verktøykassa, all kunnskap og all teknologi som skal til. Det som mangler er politisk vilje», sa Hulda Holtvedt, leder for Grønn ungdom og for programkomiteen, i et innlegg på partiets nettsider da hun var med på å legge fram programforslaget denne uken.

Men har de virkelig det?

Omskolering

MDG lover at de 225.000 menneskene som er direkte eller indirekte sysselsatt av oljebransjen, skal beholde sin økonomiske trygghet gjennom en inntektssikring fra staten i en overgangsperiode. Og så skal de omskoleres.

«Alle som jobber i oljeindustrien har viktig kompetanse, og kan bidra sterkt til utviklingen av havvind og maritim næring, men også innen helseteknologi, utdanning, energi og logistikk», sa Holtvedt til Nettavisen. Til sammen skal dette skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser.

Man kan faktisk lure litt på hvilken planet MDG lever på med utsagn som dette. For det Holtvedt sier er at staten skal betale flere hundre milliarder for det samme som privat næringsliv driver med langs hele kysten og i hele landet hver dag.

Aker, Aibel, Equinor, Rosenberg og en rekke andre aktører i olje- og gassindustrien er med på utviklingen av disse nye næringene. Og studentene ved Universitetet i Stavanger og andre læresteder tar nå utdanninger som er rettet inn mot hele energisektoren.

En rekke oppstartsbedrifter i fornybarbransjen, som sol, vind og batteriteknologi, består av ansatte som har erfaring fra oljebransjen.

Øse penger ut

Å «omskolere» folk med statens penger til en jobb de allerede har kompetanse til eller kan tilegne seg kompetanse til der de allerede jobber, henger ikke på greip. Og hvor skal pengene komme fra? Staten er ikke et bunnløst sluk. Når partiet i tillegg struper inntektene fra vår aller mest lønnsomme næring, blir det fort tomt i både budsjetter og Oljefondet.

Holtvedt refererte i Nettavisen til en fersk rapport fra SSB som ser på de økonomiske konsekvensene av en tidligere oljebrems enn det dagens oljepolitikk legger opp til. Men denne rapporten legger ikke i noen av sine alternativer til grunn en sluttdato for olje og gass, og den kan derfor ikke brukes til å bevise noe som helst av det MDG foreslår.

Fremtidig etterspørsel kan falle, og produksjonen vil naturlig falle på norsk sokkel. Oljeselskapene ser selv at de er nødt til å omstille seg. Her er det markedet som bestemmer mye av utviklingen, uansett om MDG liker det eller ikke.

Politisk flørt

MDG annonserte også i forrige uke at de var klare for å velge politisk side før valget til neste år.

«Ap og SV må levere på klima og natur for å ha vår støtte, men vi vil gi dem sjansen. Vi setter klima og natur først, og ingen kan regne med vår støtte hvis de ikke leverer på det, heller ikke Ap og SV», sa partileder Une Bastholm.

Men selv om MDG gjør seg høye og mørke og drømmer om partnere som vil gi dem alt de vil ha, er det mer tvilsomt at de utvalgte partnerne vil si ja.

SV kan nok falle for klimaflørten. SVs programkomité er delt om sluttdato for olje- og gassnæringen. Flertallet mener det ikke skal deles ut flere letelisenser. Et mindretall vil ikke at det skal deles ut utvinningstillatelser fra 2030. Et annet mindretall vil avvikle hele oljenæringen innen 2030.

Men for Ap ville det å åpne opp for et samarbeid med MDG nå bety å stikke hånden inn i et vepsebol. Og det ville helt sikkert ført til en masseflukt fra partiet fra oljearbeidere i hele landet.

Lederen i Industri Energi, Frode Alfheim, sa til Nettavisen at «MDGs politikk vil over natten sende titusenvis ut i arbeidsledighet og koste samfunnet astronomiske summer», og han beskrev MDGs forslag som «så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme». Ap-leder Jonas Gahr Støre har også flere ganger sagt at deres industri- og energipolitikk står for langt fra MDGs til at det er aktuelt med et regjeringssamarbeid.

Elefanten i rommet

Og så er det elefanten i rommet da, som MDG helt velger å se bort fra: MDG liker ikke Sp. De står politisk langt unna hverandre på mange områder. Mest av alt i klima- og oljepolitikken.

Men skal det bli et regjeringsskifte, er det avhengig av nettopp Senterpartiet. Den siste meningsmålingen fra Kantar, utført for TV2, viste at Sp’s oppslutning har økt til 22,1 prosent. Ap’s oppslutning var bare 20,4 prosent.

Ap, Rødt, SV, MDG og Sp har på denne målingen et solid flertall. Men også uten de 12 mandatene fra Rødt og de tre fra MDG, ville Ap, SV og Sp fått betydelig flere mandater enn nåværende regjeringspartier og Frp samlet.

Uten Sp ville Ap, MDG og SV hatt langt fra mange nok mandater til at det ville blitt et regjeringsskifte. Sp’s oppslutning kan selvfølgelig endre seg på ni måneder, men ikke sånn at det går å utelukke partiet fra en eventuell ny rød-grønn regjering.

Mange utopier

Det går selvsagt an å stille spørsmål om omstillingen går fort nok, om vi bruker de riktige virkemidlene og om vi risikerer å gå glipp av muligheter dersom vi ikke handler raskt nok politisk. Men en styrt avvikling av den næringen som kan være bærebjelken i omstillingen, virker svært lite gjennomtenkt.

Det er for mange utopier i MDGs forslag til nytt program til å ta det seriøst. Nedstengningen av oljenæringen om 15 år er bare én av dem, men også den største.

Når MDG i tillegg tror at de nærmest kan diktere de andre partiene i noen som helst retning, er det eneste de oppnår å støte dem fra seg.

Skal MDG ha noen sjanse for gjennomslag for sin klimapolitikk, må partiet bli mindre ekstremt, komme seg tilbake til den virkeligheten vi andre lever i og sette seg bedre inn i hva næringslivet faktisk driver med.

