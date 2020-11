«Det føles som en drøm»

KOMMENTAR: Hvordan kan det ha seg at den eldste av de tiltalte forklarte seg detaljert om drapet på Sigbjørn Sveli i politiavhør, men ikke husker noe av dette nå? Rettens vurdering av det spørsmålet vil avgjøre resten av hans liv.

Dag to i rettsaken. Foto: Tegning: Nils-Thomas Økland

«Jeg kan ikke ha vært meg selv». «Det virker som en drøm». «Jeg husker ikke lenger». «Det vet jeg ikke noe om».

Slike svar, og flere andre varianter av det samme, gikk igjen da den eldste av de to tiltalte etter drapet på 44 år gamle Sigbjørn Sveli i desember i fjor ble spurt ut av aktor og forsvarerne onsdag formiddag.

Den tiltalte, som fyller 24 år om noen få dager, mener at han ikke var seg selv i tiden før og etter drapet, og han erkjenner derfor ikke straffskyld. I sin forklaring sier han at han tror det var medikamentet Prednisolon, som han fikk foreskrevet for en kronisk tarmbetennelse, som har ført til alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger

Samme høst som drapet skjedde, ble 23-åringen løslatt fra en fengselsdom på fire år. I tiden før løslatelse ble han dårligere av magesykdommen, og ble satt på Prednisolon, som er et legemiddel som kjemisk er nært beslektet med et av kroppens egne stresshormoner; kortisol. Prednisolon virker dempende på immunapparatet og brukes mot en rekke sykdommer der immunforsvaret i kroppen forårsaker eller forsterker symptomene.

Det er en kjent bivirkning ved dette medikamentet at det kan forårsake en «indre uro» som kan forstyrre nattesøvnen. Dette er blant annet opplyst i Felleskatalogen, som er tilgjengelig på nettet, og i pakningsvedlegget til medikamentet.

Tiltalte opplyste i retten at han sov dårlig og var urolig, og at han tror at dette kan skyldes medisineringen.

Venner siden barndommen

Tiltalte vokste opp med en psykisk syk mor, og har forklart han bare har truffet sin far ved et par anledninger. Fra han var sju år gammel har han vært underlagt det offentliges hjelpeapparat i fosterhjem, barnehjem og ungdomshjem, og han har sittet i fengsel. Det gikk bare snaue to måneder fra han ble løslatt etter sin siste dom og fram til han ble arrestert og siktet for drapet på Sveli.

Han og den medtiltalte har kjent hverandre siden barndommen, da de begge ble underlagt barnevernet. Eldstemann har beskrevet den yngste som initiativløs og lett å lede.

Husket i avhør

Den tiltaltes forklaring om at han ikke husker noe, står som nevnt i kontrast til de relativt detaljrike forklaringene han har gitt i fire separate avhør i tiden etter pågripelsen.

Dessuten sitter påtalemyndigheten på beslag fra den tiltaltes mobiltelefon og fra telefonene til andre han var i kontakt med i løpet av kvelden og natten mellom 10. og 11. desember i fjor. Og det er framlagt grundig dokumentasjon fra basestasjoner som dokumenterer bevegelsene til telefonene til de tiltalte drapsnatten.

Det er eller vil bli dokumentert for retten at den tiltalte var i omfattende kontakt med andre i løpet av natten, og at han tok bilder og video av Sigbjørn Sveli mens mishandlingen pågikk.

Noen av disse bildene ble vist i retten onsdag, etter at både aktor og rettens administrator hadde oppfordret dem som ikke har plikt til å se dem om å la være å se på skjermen.

Bildene etterlater ingen tvil om at Sveli allerede flere timer før han døde hadde vært utsatt for omfattende, grov vold.

Tekniske spor

Tekstmeldinger som ble sendt fra den tiltalte til en kamerat på Vigrestad etterlater liten tvil om at han begynte å planlegge overfallet på Sveli under bilturen fra Varhaug til Vigrestad, der han blant annet omtaler Sveli som «en retard», «som en fireåring som plukker flasker» og at han vil «banke ham og ta bilen». Kameraten, som tidligere var siktet i saken, er først avvisende, men lover etter hvert å komme til stasjonen for å se på.

I en sak som dette, hvor den ene tiltalte hevder å ikke huske sentrale deler av hendelsesforløpet, blir de tekniske sporene og vitneforklaringene nødvendigvis av stor betydning. For selv om begge de tiltalte har erkjent at det var dem som drepte Sigbjørn Sveli, vil sporene og de tekniske undersøkelsene i mange tilfeller gi et mye tydeligere bilde av hendelsesforløpet.

Vanskelig å huske

Det er i seg selv verken uvanlig eller merkelig at både gjerningspersoner og vitner i slike saker kan slite med å huske. Drap skjer jo vanligvis i situasjoner der gjerningspersonen er svært opphisset, ofte er vedkommende beruset. Det kan gjøre det vanskelig å huske enkeltheter i retten et år seinere.

Derfor er de første avhørene av så stor betydning. Det første avhøret av den eldste av de tiltalte skjedde allerede i bilen på vei til politistasjonen etter pågripelsen. I dette avhøret, som ble tatt opp på bånd, erkjente tiltalte at han hadde drept Sveli, og han sa også at han erkjente straffskyld for drapet.

Psykose?

23-åringen opplyste i retten at det først er i ettertid at han har innsett at han ikke var seg selv da dette skjedde, og at det tok lang tid etter at han sluttet å bruke Prednisolon før han følte seg «normal» igjen. Psykiatriske bivirkninger slik som unormal oppstemthet, søvnløshet, humørsvingninger, personlighetsforandringer, depresjon eller psykotiske symptomer kan forekomme eller forverres ved bruk av dette legemiddelet, opplyser Legemiddelverket.

Dette vil bli sentralt i 23-åringens forsvar. Dersom retten finner det sannsynlig at tiltalte har hatt en psykose da drapet skjedde, kan han ikke straffes, selv om han visste at det han gjorde var galt.

De oppnevnte rettspsykiaterne har konkludert med at begge de tiltalte var strafferettslig tilregnelige på drapstidspunktet. De sakkyndige skal forklare seg om dette i retten seinere.

