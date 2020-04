Korona, vitaminløgner og konspirasjoner

KOMMENTAR: Det er ikke bare viruset som sprer seg, men også konspirasjonsteoriene og falske nyheter. Godt hjulpet av såkalte helsetips.

Hilde Øvrebekk Kommentator

C-vitaminer er ikke en kur for koronaviruset, selv om mange hevder det. Foto: Skjermdump tv.helse.no

Innlegget «Kinas "hemmelige" våpen mot corona-virus» publiserte det alternative helsenettstedet tv-helse.no 27. februar. Innlegget er spredt i flere sosiale medier. Kilden er Andrew Saul, som kaller seg selv «The Megavitamin Man».

Nettstedet caluna.no skrev også om dette, med et forbehold om at det ikke er en kur mot viruset. Men de la til at «foreløpig er C-vitamin det beste vi har». De etterlyste dekning av dette i norske medier. Men grunnen til at norske medier ikke skriver om dette, er at det ikke stemmer.

Ingen bevis

Det finnes nemlig ikke bevis for at C-vitamin hjelper mot koronaviruset, konkluderte Faktisk.no med tidligere denne måneden. Artikkelen er også publisert på Forskning.no.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) finnes det ingen spesifikk behandling mot koronaviruset. Verdens helseorganisasjon (WHO) har også avvist påstander om at C-vitaminer og en rekke andre ting skal kunne stoppe sykdommen.

ISD, en internasjonal tenketank som fokuserer på ekstremisme og polarisering på nett har laget en rapport om hvordan koronaviruset har blitt gjenstand for både falske helseråd og konspirasjonsteorier.

«Influensere med hundretusenvis av følgere promoterer usubstansierte "kurer" og behandlinger på Facebook og Youtube, alt fra te-drikking, til inntak av sink, basilikum, potassium, ibuprofen og kollodialt sølv», står det i rapporten.

Løgner og halvsannheter

På internett florerer det nå med falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronapandemien. Ofte fra mennesker med mange følgere og stor innflytelse.

Folk har samlet seg i grupper på Facebook, der de søker informasjon, men i stedet blir servert løgner, halvsannheter og rykter om viruset, ifølge ISD.

Her i Norge har tidligere lege Berit Nordstrand fått kritikk for å reklamere for sitt eget produkt i et innlegg om korona og influensa. Den tidligere snowboarderen Terje Håkonsen fikk kritikk da han i et innlegg på Instagram i forrige uke at en te skal bidra til å styrke immunforsvaret. Han har selv tidligere reklamert for denne teen, såkalt chaga-te, som noen påstår kan lindre kreft og andre sykdommer. Dette er ikke dokumentert.

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet, sa til Aftenposten at de opplever at mange prøver å knytte markedsføringen sin opp mot ting som skal hjelpe mot koronaviruset.

Konspirasjoner

Men det er ikke alle som deler disse sakene med en kommersiell motivasjon. Noen bruker viruset og det å leve sunt til å fremme konspirasjonsteorier av ulike slag.

På sin Facebook-side går ernæringsblogger Margit Vea i forsvar for Terje Håkonsen og skriver at «i Norge blir alle som anbefaler urter, te, oljer eller hva som helst annet som ikke er medisin eller vaksine, kjeftet på og satt i gapestokk. Skam oss som tror det er mulig å støtte immunforsvaret med chagaté, urter, tinktur, essensielle oljer, ingefær, C-vitamin, fermentert mat, kraft, mineraltilskudd og for ikke å snakke mat laget fra grunnen av, helst økologisk uten sprøytemiddelrester og annet giftig dritt».

Jeg er enig med Vea at det er viktig å ta ansvar for egen helse. Alle vet at et godt kosthold gjør kroppen sterkere. Men så kommer det:

«Hvem er det som forresten tjener på koronakrigen? Er det ikke legemiddelindustrien og vaksineprodusenter? Paradokset er at legemiddelindustrien er fredet. – 2.2 milliarder støttes i en håndvending, det er dem våre myndigheter setter sin lit til.»

Nå handler det plutselig om mye mer enn å leve sunt.

Henriette Lien er skuespiller og yogainstruktør, men gir også ukvalifiserte helseråd via Facebook. Foto: Skjermdump fra Facebook

Reptiler

Vea har også delt en video av skuespiller Henriette Lien, mest kjent fra «Hotel Cæsar» på TV2 og som yogainstruktør.

Lien er sint på dem som kritiserer meningene hennes i sosiale medier. At folk er ufine er aldri greit. Men snakker man om å søke «en annen sannhet enn den myndighetene vil at vi skal tro på», er det kanskje ikke så rart at folk stiller spørsmål. Lien hevder dette er hersketeknikker.

Også hun hevder at det er enorme økonomiske interesser som ligger bak det myndighetene gjør nå. Og hun er innom konspirasjonsteorier om vaksiner, EU og 5G. På sin Facebook-side lenket hun nylig til en video av briten David Icke, som påstår at 5G er verre enn koronakrisen.

Icke er tidligere fotballspiller og sportsjournalist. Nå er han konspirasjonsteoretiker, og har blant annet uttalt at det finnes en arisk menneskerase som stammer fra Mars. Og at mange av verdens ledere har blitt tatt over av reptiler fra en annen dimensjon.

I et intervju på Youtube hevder han at koronapandemien «bare er en svindel for å forberede oss på det som kommer», altså ting som sosial kontroll og militære styrker i gatene. Siden de som dør av koronaviruset er de med svakest immunsystem, bør vi alle sørge for at immunsystemene våre er gode.

«Men dette er det ingen i legemiddelindustrien som forteller deg, for hvis alle hadde bedret sitt immunsystem, hadde de jo ikke tjent noe penger», sier Icke, som forresten også er vaksinemotstander.

Farlig

Hvis folk tror at de kan kurere covid-19 selv, eller at de ikke kan bli smittet dersom de drikker en te eller tar C-vitaminer, kan dette være en trussel for folks helse i stedet for en fordel.

Og når dette i tillegg sauses sammen med konspirasjonsteorier, blir det ekstra problematisk, – og potensielt farlig. 140.000 døde av meslinger i 2018, ifølge WHO, de fleste barn under fem år. Hovedgrunnen er at flere og flere tror på konspirasjonsteorien om at vaksiner er farlige.

Det er ingenting galt i å fremme et bedre kosthold, trening og en sunn livsstil. Men det er ikke en hersketeknikk å peke på feilinformasjon, falske nyheter og konspirasjonsteorier.