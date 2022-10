Den aktive næringspolitikken

KOMMENTAR: Regjeringen har få, om noen, forutsetninger for å peke ut det den tror kan bli «den nye oljå».

Næringsminister Jan Christian Vestre var på Kåkånomics forrige uke for å snakke om regjeringens aktive næringspolitikk.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«2020-tallets næringspolitikk er et aktivt samspill mellom det private og staten», sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under Kåkånomics i forrige uke.

Regjeringen la for to uker siden fram sin nye eierskapsmelding. I den heter det at det ikke lenger er et mål i seg selv å redusere statens eierskap. Det kan være aktuelt både å øke og redusere det statlige eierskapet i tråd med hva som vurderes å være av strategisk interesse for Norge.

Staten skal bruke hele den næringspolitiske verktøykassen, inkludert statlig eierskap, når dette er beste løsning, ifølge Vestre.

Dette kalles aktiv næringspolitikk, og det er ikke første gang denne verktøykassen tas i bruk. Det nye er at den brukes for å omstille det norske næringslivet i retning av et lavutslippssamfunn.

Les også Rekord for Kåkånomics – men nå sluttar sjefen

Utpeking og hydrogen

Tidligere i år var Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre på Rosenberg i Stavanger for å lansere sitt grønne industriløft, en plan for klimavennlig industri.

Her pekte regjeringen ut syv satsingsområder: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering og skog og bioøkonomi. Prosessindustrien, som for eksempel aluminiumsverk, skal i tillegg få hjelp til å få ned utslippene.

For at det skal bli lettere for private selskaper å investere i disse områdene, vil regjeringen ta noe av den økonomiske risikoen. Behovet for en slik risikoavlastning, altså statlige lån, garantier og egenkapital, er på rundt 60 milliarder kroner fram til 2025.

En av ambisjonene i planen for grønnere norsk industri er å utvikle en hel verdikjede for hydrogen. Ønsket fra regjeringen er samtidig å etablere produksjon, distribusjon og bruk. Problemet er bare at det i dag ikke finnes noe marked. Dette vil regjeringen derfor være med på å etablere.

En ekstern utredning skal finne ut hvordan staten kan bidra til å bygge denne verdikjeden. Her kan også statlig eierskap være en mulighet.

Vestre pekte blant annet på regjeringens «Norges-modell» for offentlige anskaffelser. Der har blant annet Statkraft foreslått at man kan stimulere hydrogenetterspørselen gjennom grønne, offentlige anskaffelser.

Les også Rockonomen

Å plukke vinnere

Spørsmålet er om det er statens oppgave å plukke vinnere. For selv om regjeringen ikke velger ut enkeltbedrifter eller teknologier, er staten på denne måten med på å peke i bestemte retninger.

At staten velger retningen og områdene der de er offentlige penger å hente, kan føre til det økonomene kaller «rent seeking». På norsk kan vi si tilkaringsvirksomhet.

Enkelt forklart er tilkaringsvirksomhet når en bedrift bruker ressurser på å kare til seg fordeler eller subsidier i stedet for å bruke ressursene på å produsere noe eller utvikle noe som vil gagne hele samfunnet.

Vi kjenner best til dette som lobbyvirksomhet. Og faren er at denne øker når det er staten som bestemmer hvilke områder det skal satses på.

Det kan fort ende med at de næringslivsaktørene med mest penger og de beste politiske kontaktene ender opp med de offentlige pengene. Det er bra for denne bedriften, men det er langt fra sikkert at dette er det beste for samfunnet som helhet.

Ett eksempel på dette er Aker-skandalen, der staten gikk inn som deleier i Aker Kværner i 2007.

Les også Kåkånomics beveger oss

Erfaringer

«Har vi ikke lært av erfaringene fra 1970-tallet?», spurte økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe fra scenen på Kåkånomics-konferansen torsdag.

Hun snakket da om det mange mener var en feilslått, aktiv næringspolitikk på 70-tallet. Statlige investeringer økte da med ti-gangen. Det er mange eksempler på at bedrifter fikk store subsidier som ikke førte til noe, og at industriprosjekter feilet. Dårlig styrte bedrifter ble holdt kunstig i live.

Arbeiderpartiets konklusjon etter denne perioden var at staten ikke burde blande seg inn på denne måten. Det var derfor Gro Harlem Brundtland, da hun ble statsminister, måtte finne nye løsninger. Denne næringspolitikken ble videreført da Jens Stoltenberg var statsminister.

«At Arbeiderpartiet i dag synes mer å ta til orde for en type politikk som skapte store problemer på 1970-tallet, snarere enn å omfavne den politikken som vokste frem rundt 1990, og som partiet selv sto i spissen for, er et paradoks», skrev Knut Sogner, professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI, i et innlegg i Dagens Næringsliv i mai i fjor.

Det er denne politikken som nå begynner å ta form.

Les også Kåkonomics er dessverre ikke i utakt med regionale trender!

Grønne klær, gammel politikk

Men er det slik at bare det kalles grønt, er det greit?

For hvis målet er å oppnå endring i selskapene gjennom det grønne skiftet, peker de fleste eksperter på at det som virker er å sette en prislapp på forurensning og utslipp. Ikke å peke ut bestemte sektorer og kaste penger etter dem.

Ikke all aktiv næringspolitikk er dårlig nytt. Opprettelsen av Statoil i 1972 er ett eksempel. Men da var det stort marked for olje og gass, med en enorm etterspørsel globalt. Det var relativt liten risiko for den norske stat å sørge for at vi fikk en del av den kaken.

Opprettelsen av Statoil kan derfor ikke sammenlignes med det vi står overfor nå. Ingen næring skiller seg ut som den nye oljen, – og staten har få, om noen, forutsetninger for å peke ut det de tror kan bli det.

Og når staten skal sørge for at det kommer et marked for hydrogen, når ingen andre før dem har klart det, er det kanskje ikke en risiko staten skal ta.