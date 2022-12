Året da Stavanger-regionen rettet ryggen

2022 ble et år med brutal krig i Europa, fulgt av inflasjon og den største energikrisen på vårt kontinent siden 70-tallet. Vi har måttet tilpasse oss en ny økonomisk og politisk virkelighet.

Aftenbladets sjefredaktør Kjersti Sortland.

Kjersti Sortland Sjefredaktør, Stavanger Aftenblad

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Varehandelen i verden kunne heller ikke friskmeldes etter koronapandemien. Det har bidratt til forsinkelser og økte priser på alt fra avispapir til bildeler. Store deler av næringslivet har måttet ta tøffe grep.

Samtidig ble dette året da energihovedstaden Stavanger og omegn liksom rettet seg opp igjen i ryggen: Travelheten med å øke gassproduksjonen – og bidra til at Norge ble trygg leverandør for Europa i krise – var til å ta og føle på, for eksempel under ONS i august.

En ung mann i lyseblått og hvitt har dessuten satt Bryne på kartet foran en hel fotballverden!

Da jeg tok over som sjefredaktør i Aftenbladet for knapt et år siden, hadde ingenting av dette hendt. Det er rart å tenke på nå: Året rommer et svimlende antall hendelser som påvirker livene våre. Merkelig nok opplever mange av oss likevel at tiden gikk fort.

For da verden gikk litt av hengslene – samtidig som jeg skulle bli kjent med en ny landsdel, et flott avishus, et nytt nabolag og mange fine, nye mennesker – gjaldt det å bruke tiden godt.

Følelsen av å være litt nyforelsket er energigivende. Derfor passet det selvsagt dårlig å få korona i februar, på den tiden man fortsatt måtte i isolasjon.

Ny krig i Europa

Så angrep Russland et fredelig, demokratisk naboland. I ukene før invasjonen må jeg tilstå at jeg var blant dem som oppfattet troppe-oppbyggingen langs grensen til Ukraina som en uhyggelig form for maktdemonstrasjon eller «show off» for Russlands president Vladimir Putin. Nå har vi lært å lytte til hva despoten faktisk sier.

Aftenbladets førsteside 7. april 2022.

To øyeblikk står ut fra krigens første uker. Det ene var da kollega Frode Lindboe viste meg sitt forslag til førsteside etter bombingen av Butsja. Grepet med å sette logoen på høykant og gi plass til et harmdirrende dikt fra topp til bunn, fungerte. Det lot oss dele en felles avmaktsfølelse på riktig tidspunkt. Fronten ble hyllet av lesere, heftig delt i sosiale medier, omtalt og rost av medievitere landet rundt.

Det andre øyeblikket var da jeg fikk melding om at våre folk som jobbet i Ukraina i krigens første og mest uavklarte dager, var trygt ute av landet.

Les også Tallene og folkene bak nyhetene i Aftenbladet

Redaksjonelt regnskap

I vårt redaksjonelle årsregnskap kan du se hvordan Aftenbladet gjennom året har satt dagsorden for Rogaland i 2022. Hyppigere enn før har vi de siste årene satt sammen midlertidige grupper på tvers av avdelinger: Koronagruppe, strømkrise-gruppe og dronegruppe er eksempler på kortere og lengre samarbeid på tvers av redaksjonen for å kunne dekke nyhetene optimalt.

Les også Fra Dusavik seilte det russiske skipet forbi Ekofisk. Så forsvant det fra radaren i 16 timer

En permanent gruppe for her-og-nå-nyheter (internt kalt «breaking») er også etablert i år. Det er for å sikre at Aftenbladet er nyhetsledende i sørvest. Vi skal være først og best. Tett på det som skjer, når det skjer.

Redaksjonen må også søke å forklare nyhetene. Det er dessuten vår oppgave å avdekke maktmisbruk og andre kritikkverdige forhold, samt å verne enkeltmennesker eller grupper mot urett. En viktig del av dette er å legge til rette for en åpen og godt opplyst, offentlig debatt.

Les også Aftenbladet avslører: Betrodd politileder var mistenkt for grovt bedrageri. Politimesteren sa ikke fra til Spesialenheten

Men Aftenbladet må også fremheve det positive som skjer i samfunnet: Det som kan inspirere til nye løsninger, eller bidra til litt humør og glede. Derfor var det flott å høre latteren runge i Stavangeren i oktober da vår podkast-gjeng i Aftenbla-bla gikk til scenen med sine skråblikk på nyhetene (for øvrig for andre gang, første sceneopptreden var i 2019). Det blir mer av den slags neste år.

Det er likevel du som følger med i Aftenbladet som har fasit på i hvilken grad vi lykkes. Det jeg kan garantere ved inngangen til et spennende valgår, er at redaksjonen fortsatt skal jobbe frimodig og uavhengig, til beste for regionen. Vi skal anstrenge oss for å informere, overraske og utfordre deg tilstrekkelig ofte – også i en tid der vi må prioritere tøffere.

Aftenbladet 130 år

Neste år runder Aftenbladet 130 år. Vi står i en lang, journalistisk linje som skal føres videre. Den oppgaven tar vi på største alvor. Aftenbladet er både en lokal institusjon, en stor og viktig norsk avis, en spennende arbeidsplass og en nyhetsleverandør i kontinuerlig utvikling.

Sterk tro på menneskers iboende evne til å løse problemer har ligget i bunn. For meg er den tiltroen helt grunnleggende. De ganger man kan oppleve at krefter søker å tåkelegge fakta, har jeg flere ganger minnet meg selv og andre på at Aftenbladets lesere er kloke.

Fortsatt grunn til optimisme

Energikrisen og klimakrisen må fortsatt løses, parallelt. Det er langt fra lett. Deler av næringslivets utfordringer akkurat nå er kanskje underkommunisert hos oss og andre medier. Arbeidsplasser og verdier må fortsatt skapes, hver dag. Det er mye å gjøre, og det haster.

Jeg kjenner på et fellesskap med alle som må ta tak. Det er antagelig sunt; At også vi som jobber i avis, deler noen av utfordringene til mange av dem vi skriver om.

Men i et land der vi som innbyggere har makten til å bytte ut lederne våre i frie valg, der ytringsfrihet sikrer det frie ordet og der enkeltmennesket har rettigheter, har vi likevel grunn til å kjenne på optimisme når nyttårsrakettene snart skal tennes.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt, nytt år!

__________

PS! Her er noen av mine bilde-favoritter gjennom året:

1. Dronebilder levert av fotografene Fredrik Refvem og Pål Christensen har flere ganger gitt bedre oversikt over åsted, begrep om størrelser - samt vakker adventshilsen fra bybrua. Etter å ha sett Påls bilder av det enorme, gassdrevne cruiseskipet «Iona» i april, måtte jeg rett og slett stikke nedom Vågen for å ta dimensjonene inn ved selvsyn!

Cruiseskipet «Iona» og trehusbyen.

2. Fotosjef Finn Vågas bilder fra Eigersund den lørdagskvelden russebussen til en lokal guttegjeng ble overtent, var rask og skremmende dokumentasjon. Bussen til gjengen «Fjellstua2022» ble overtent på minutter. Heldigvis fikk sjåføren ungdommene ut i tide - bildene viser hvor nær katastrofe det var.