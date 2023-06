Budsjett-uklarhet

KOMMENTAR: Etter enig­heten om revidert nasjonal­budsjett er det veldig uklart hva SV egentlig har fått gjennom­slag for på klima og miljø.

Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) er kommet til enighet i revidert nasjonalbudsjett.

Hilde Øvrebekk Kommentator

«Regjeringen skal legge opp til en mer aktiv næringspolitikk», sa finanspolitisk talsmann for Senterpartiet, Geir Pollestad, da han og kollegaene Eigil Knutsen fra Ap og Kari Elisabeth Kaski fra SV la fram enigheten mellom de tre partiene om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Regjeringspartiene la fram sitt budsjettforslag i midten av mai. SV varslet at de ønsket et løft i ytelser, mer sosialt omfordelende budsjett, samt en bedre klimaprofil.

Og en mer aktiv næringspolitikk er noe av det som skal sørge for det siste.

En aktiv næringspolitikk betyr tettere samspill mellom næringsliv og stat. Men helt konkret hva dette betyr kunne ikke Pollestad være tydelig på under pressekonferansen.

Subsidier?

Men enigheten om revidert budsjett inneholdt blant annet en anmodning til regjeringen om å fremme forslag i statsbudsjettet for 2024 om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge.

«Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act.»

Disse tiltakene skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat.

Pollestad kunne forsikre oss om at den norske regjeringen ikke skal kappes om statsstøtte.

«Vi skal gjøre dette på en norsk måte, med et mål om å få lønnsomme arbeidsplasser til Norge», sa han.

Regjeringen har nettopp lovet havvindnæringen subsidier på opp til 23 milliarder kroner. Nå er det batteriindustrien som banker på regjeringens dører og krever mye mer i subsidier for å gå videre med prosjektene sine.

Vi kan jo for samfunnets del håpe at Pollestad mener det han sier. Men samtidig er det jo ganske uklart hva «den norske måten» egentlig betyr.

Havvind og olje

Mye av det partiene er enige om på klima og miljø er ting det skal forhandles om, snakkes om og utredes fra høsten av.

Som intensjonen om at olje- og gassplattformer ikke lenger skal elektrifiseres med strøm fra land og gå på bekostning av andre næringer der.

Mens oljeselskapene er i full gang med å utvikle prosjekter med nettopp kraft fra land, sier nå SV, Ap og Sp at de er enige om intensjonen om at olje- og gassinstallasjonene nå skal få kraft fra havvind.

Rammevilkår vil for dette vil de komme tilbake med om rundt et år. Det er enighet om at dette er noe politikerne skal snakke videre om.

Dette er vel og bra. Men da bør de kanskje også ta med seg i disse samtalene at Equinor nylig utsatte videre utvikling av Trollvind-prosjektet, som var «et viktig industrielt initiativ for å løse utfordringer knyttet til elektrifisering av olje og gass, bringe ny kraft til Bergensområdet og akselerere utviklingen av flytende havvind i Norge».

Avgjørelsen om å vente ble tatt blant annet på grunn av dårlig tilgjengelighet på teknologi og høy kostnadsinflasjon.

«Har dere funnet noe nytt som gjør dette mer sannsynlig», var ett av spørsmålene til de tre politikerne på pressekonferansen.

Det har de selvfølgelig ikke.

Mer biodrivstoff

Enigheten mellom de tre partiene inneholder også økte krav for omsetning for biodrivstoff, både i veitrafikken, luftfarten, sjøfarten og ikke-veigående maskiner.

Økt bruk av biodrivstoff er kontroversielt. Ikke bare fordi det kan ødelegge eldre bilmotorer og påhengsmotorer, men også fordi produksjonen av biodrivstoff, direkte eller indirekte, fortrenger matproduksjon og fører til felling av skog. Dette gjelder også såkalt avansert biodrivstoff.

Flere har derfor vært kritiske til den reelle klimaeffekten av å blande inn biodrivstoff i bensin og diesel.

I juni i fjor skrev 38 forskere i et åpent brev til myndighetene i EU-land og Europaparlamentet at avlinger til bruk i biodrivstoff vil okkupere en femtedel av dyrket mark i Europa.

Dette vil kreve at dyrket mark globalt utvides med et areal på størrelse med India, noe som vil føre til avskoging og redusert biodiversitet. Skog binder CO₂, og blir det mindre skog, øker utslippene. Forskerne mener derfor at å klassifisere biodrivstoff som karbonnøytralt, er feilslått.

Solen skinner

Mer konkret er budsjettavtalen på solkraft, der regjeringen bes stille krav til solceller på alle nye statlige byggeprosjekter. De vil forenkle konsesjonsprosessene for solkraft, der det er et lavt konfliktnivå.

Målet for ny solenergi settes til 8 TWh innen 2030.

En konkret handlingsplan bør være klar innen revidert budsjett i 2024. Dette er en begynnelse på noe konkret, men likevel så langt fram at det kanskje ikke er så konkret likevel.

SV hadde ikke regnet helt ferdig på hvor mye alt dette vil bety i utslippskutt. Men i og med at dette foreløpig bare er intensjoner, er det vel heller ikke så lett å si.

Innholdet i budsjettavtalen på klima og miljø er heller ullent. Når Kaski sier at det er «en felles forståelse på hvor vi skal hen, og vi har en felles ambisjon om å lykkes med omstillingen», er det nok et ganske godt sammendrag som sier at dette er ganske vagt.