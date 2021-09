Nytt oljeskatteregime på overtid

KOMMENTAR: For fellesskapet vil det være positivt at oljeselskapene tenker seg en ekstra gang om før de leter og bygger ut nye felt.

Olje- og energiminister Tina Bru la sammen med regjeringen fram forslag til nye regler for petroleumsskatten.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Regjeringen, med finansminister Jan Tore Sanner og olje- og energiminister Tina Bru i spissen, la tirsdag fram sin plan for endringer i petroleumsskatten.

I all hemmelighet har den indre sirkel i regjeringen i flere måneder jobbet seg fram til en ny plan for hvordan skattesystemet for Norges største næring skal se ut i årene framover.

Planen går blant annet ut på å kvitte seg med den omdiskuterte leterefusjonsordningen, som mange miljøorganisasjoner og partier på venstresiden har ment er subsidiering av oljeindustrien.

Regjeringen vil heller innføre det de kaller en kontantstrømskatt. Det betyr at selskapene vil kunne utgiftsføre sine utgifter umiddelbart.

Leterefusjon

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005. Hensikten var at nye selskaper som ikke ennå tjente penger og ikke kunne betale skatt skulle kunne få dekket skatteverdien, altså 78 prosent av letekostnadene, til de var i stand til å betale skatt.

Denne ordningen har ført til en betydelig økning i leting på norsk sokkel og en rekke nye selskaper etablerte seg her i landet. I perioden 2000-2006 fant fem selskaper 1 milliard nye fat olje på norsk sokkel. Siden 2007 har 13 selskaper funnet 6 milliarder fat ny olje.

AS Norge har med andre ord tjent store summer på denne ordningen. Men både norsk sokkel og verden ellers er i endring.

Norsk sokkel er moden, det vil si at den etterhvert tømmes for olje og gass. Det blir vanskeligere å finne nye, store funn. I rapporten «Sokkelåret 2020» anslo Oljedirektoratet tidligere i år at oljeproduksjonen vil øke i årene frem mot 2025, før den igjen begynner å dale fram mot 2030.

I tillegg har klimaavtaler og planer for omstilling av de globale energimarkedene skapt usikkerhet rundt framtidens olje- og gassetterspørsel. Derfor må klimarisiko også tas med i beregningene av nye prosjekter.

Nøytralt skattesystem

Hensikten med petroleumsskattesystemet er at det skal virke nøytralt. Det betyr at et investeringsprosjekt som er lønnsomt for en investor før skatt, også vil være det etter skatt. Det betyr inntekter til fellesskapet og at selskapene ønsker å gjennomføre alle lønnsomme prosjekter.

Men den altfor sjenerøse oljeskattepakken som Ap, Sp og Frp presset gjennom i fjor har vist at det kan være feil for fellesskapet å gi oljeselskapene altfor gode vilkår.

Et godt eksempel er Equinors Wisting-felt i Barentshavet, som kan bli det nordligste feltet noensinne på norsk sokkel.

Prosjektet, som er anslått å koste mellom 55 og 75 milliarder kroner, var egentlig vurdert som ulønnsomt. Men med fordelene i oljeskattepakken kan det bli et lønnsomt prosjekt likevel. Ikke nødvendigvis for fellesskapet, men for Equinor.

Miljødirektoratet har advart og mener Equinor har framskyndet dette prosjektet for å dra nytte av de midlertidige skatteendringene. Equinor har også uttalt ved flere anledninger at skattepakken var viktig for å få prosjektet i gang igjen.

Gode vilkår

Konklusjonene fra Klimaomstillingsutvalget, som ble lagt fram i fjor, handlet om nettopp dette, å forebygge ulønnsomhet framover. Det bredt sammensatte utvalget pekte på at staten og oljeselskapene ikke nødvendigvis vil ha sammenfallende interesser i årene som kommer, og at sektoren trolig vil fortsette lenger enn det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Ett av utvalgets forslag til tiltak var derfor å endre petroleumsskatten, for å hindre at prosjekter som er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt. Staten må ta mindre risiko, ikke mer. Og det er nettopp det regjeringen nå har foreslått.

Ifølge regjeringen vil en omlegging «over tid gi økte skatteinntekter og bedre samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet».

Det er ennå usikkert hva de konkrete følgene vil bli for næringen av disse skatteendringene. Dette vil komme tydeligere fram i høringssvarene til forslaget.

Men endringene kan selvfølgelig føre til noe mindre leting. Dette vil sannsynligvis ikke få dramatiske følger for de store selskapene. Men kan ramme mindre selskaper, som må bære mer risiko selv.

Ledetid

Ett argument som brukes av klimapartiene for å slutte å lete etter olje og gass er at det tar så lang tid fra funn til produksjon, den såkalte ledetiden.

Nær halvparten av de antatt uoppdagede ressursene på sokkelen ligger i Barentshavet, men det er lite infrastruktur i området. Og bare to felt er i produksjon: Goliat og Snøhvit. Johan Castberg er under bygging og Wisting i planleggingsfasen.

Letebrønnene de siste årene har ikke gitt de resultatene oljeselskapene ønsket i Barentshavet sørøst. Så det er antakelig lenge til et eventuelt neste funn.

Så det stemmer at i områder som dette kan ledetiden være mellom 10 og 15 år. Men dette er ikke nødvendigvis tilfellet for de funnene som blir gjort nær allerede eksisterende infrastruktur. Disse skatteendringene kan derfor føre til at felt som Wisting i framtiden blir vurdert som for dyrt og risikabelt, mens funn i mer modne områder blir mer attraktive.

Regningen

Spørsmålet er hvem som skal ta regningen på en moden sokkel og i en verden med økende risiko. En av farene med et for godt skattesystem er at oljeselskapene kan komme til å legge til grunn en høyere oljeprisforventning enn det som er realistisk, og at staten derfor tar en for stor risiko.

For fellesskapet vil det være positivt at oljeselskapene tenker seg en ekstra gang om før de leter og bygger ut nye felt.

Det var kanskje ikke strategisk lurt av Høyre å komme med disse endringene nå rett før valget. Samtidig er det naturlig at regjeringen, som har stått for alle redningspakkene under pandemien, også er de som avslutter dem.

Og en endring i petroleumsskatteregimet er allerede på overtid.