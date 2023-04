Ap’s halvfriske pust

KOMMENTAR: To nye nestledere løser ikke Aps problemer, men det kan tilføre ledelsen et halvfriskt pust.

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble fredag pekt ut av valgkomiteen som nye nestledere i partiet.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Aps valgkomité går inn for gjenvalg av partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir nye nestledere, dersom de blir valgt inn av landsmøtet 4.–6. mai.

Det bekreftet valgkomiteens leder og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fredag. Hun beskrev prosessen som lang og krevende.

Tidligere fredag ble det klart at nåværende nestleder, Bjørnar Skjæran, trakk sitt kandidatur. Skjæran har siden han kom inn i partiledelsen, ikke markert seg stort, og han må ha sett at det gikk den veien det gjorde.

De beste folka?

Ap har siden de tok over makten i 2021, rast nedover på meningsmålingene, og ligger for tiden på rundt 16 prosents oppslutning.

Da er det klart at noe må gjøres dersom de i det hele tatt skal ha en mulighet til å snu dette. Spørsmålet er bare om det holder å få inn en ny nestleder og bytte ut en annen.

«Vårt mål er å løfte frem de beste folka», sa Følsvik på pressekonferansen der innstillingen ble presentert.

Både Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er populære i partiorganisasjonen, og de har klart å markere seg. Men å appellere til mer enn kjernevelgerne er jo det som må være målet.

Å klare å vise hva partiet står for og hvilken retning det vil ta, må også være et mål. I regjering med Senterpartiet har Ap vist det motsatte. Denne regjeringen har vært preget av reverseringspolitikk og det som mange oppfatter som vingling og ubesluttsomhet.

Underlig

Partileder Jonas Gahr Støre sa da valgkomiteen ble satt til å finne en ny ledelse, at Ap burde tenke på fornyelse og «folk som er engasjerte og samlende.»

Da er det litt underlig at det bare er en halv fornying av ledelsen i partiet som valgkomiteen har kommet fram til. Spesielt underlig er det at Kjersti Stenseng blir sittende som partisekretær.

Selv om tidligere nestleder Helga Pedersen ble spilt inn, vant hun ikke fram hos valgkomiteen.

Stenseng har vært partisekretær siden 2015, og har overlevd i sin stilling flere ganger til tross for flere smeller. Den største var nok både hennes og partileder Jonas Gahr Støres håndtering av varslingssakene mot Trond Giske, uansett hvilken fløy i partiet man ser det fra.

Spørsmålet er også om Stenseng utenfra virkelig oppfattes som engasjert og samlende.

Partiledelsen vil bestå av fire fra Østlandet hvis den blir vedtatt. Den vil også bestå av to personer som kan karakteriseres som mangemillionærer. Vil dette appellere til folk flest?

Rogaland og Tajik

Rogaland Ap ønsket seg Hadia Tajik som nestleder i Ap. Tajik fikk ingen plass verken i ledelsen eller i sentralstyret. Her er det nok noen i Rogaland som burde ha sett at det var altfor tidlig for Tajik å komme tilbake, og at striden de siste årene mellom henne og Trond Giske ikke akkurat ville gjort Tajik til en samlende leder.

At Kari Nessa Nordtun skal inn i sentralstyret, er et godt valg og noe som kan tyde på at partiet inviterer inn nye stemmer som tør å utfordre ledelsen i partiet.

Arbeiderpartiets problemer kan ikke løses av at det kommer inn to nye nestledere, for partiets problemer stikker mye dypere enn det.

Men det kan kanskje komme et halvfriskt pust fra den nye ledelsen som kan være med å trekke noen velgere tilbake. Spesielt hvis de nye nestlederne klarer å stikke hodet ut av partiboblen og se hvor problemene de bør ta tak i, virkelig ligger.