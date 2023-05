Problemet i skolen er synlig fra verdens­rommet

GJESTEKOMMENTAR: Hvem må ta ansvaret for vold i klasse­rommet, eller for at lærere blir banket opp?

«Det er ikke lærerens jobb å sørge for at vi har en skole der ungene oppfører seg ordentlig», skriver Natasja Askelund.

Natasja Askelund Billedkunstner og helsefagarbeider

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

24. april kunne jeg lese to artikler om to ganske forskjellige ting i to av avisene vi abonnerer på i heimen. Jeg tenker likevel at de på mange måter er to sider av samme sak.

I Aftenbladet handlet det om at søknaden til lærerstudiet ikke har vært lavere siden 2008. At regjeringen kjapt gikk inn med tvungen lønnsnemnd i fjor, etter at lærerne har følt seg oversett og nedprioritert i årevis, var en av forklaringene.

I Dagsavisen sto det om osloskolen, som sliter med elever som kontrollerer hele klassetrinn gjennom bøllete oppførsel. Statsforvalteren opplever en eksplosiv økning av klager om mobbing og trakassering i skolen.

Mareritt i klasserommet

For meg er det innlysende at de to tingene henger sammen. Vi leser stadig om lærere som blir utsatt for vold i klassen. Om unger som vegrer seg for å gå på skolen. Under koronaen var det et krav om at elevene måtte slippe å ha kamera på i «zoom-klasserommet», mens lærerne utarbeidet nye og nytenkende måter for å undervise elever de bare måtte forestille seg fantes bak den svarte skjermen.

Samtidig var det innlegg og debatter i alle medier om at elevene måtte få slippe eksamen fordi de hadde hatt så annerledes undervisning. Få snakket om hva elevene faktisk hadde lært i perioden.

Artiklene om vold, mobbing og utestengelser av elever følges opp av politiske reformer som handler om mer frihet, mindre prøver, mindre lekser, – samtidig som ungene er lengre og lengre dager på skolen, opplever mer og mer stress og press, mer matte og mindre og mindre praktiske og estetiske fag.

Læreryrket framstår som et mareritt. Som en sjonglering mellom nye reformer, krav og systemer. Det virker ikke lenger som at det handler om å lære elevene allmennkunnskap og skape gode vaner og relasjoner for framtida, men å holde orden i kaos. Et kaos der man risikerer å bli slått og sparket. Der elevene har rettigheter, men få plikter. Der samfunnet rundt faktisk ikke respekterer jobben du gjør. Hvem vil ha et sånt yrke?

Statusheving

Mona Watson, som er tillitsvalgt for lærerstudentene ved UiS, sier det ganske enkelt. Det hjelper ikke bare å heve lønna. Læreryrket må få en statusheving. Da er det innlysende det ikke hjelper å senke kravene for å komme inn på studiet. Nå er det ikke lenger et minimumskrav i matematikk og norsk. Men du får ikke de beste til å søke et studium hvem som helst kan komme inn på. Der jobben som venter deg er både dårlig betalt og blir sett ned på. Der du risikerer å bli slått på jobben og ingen egentlig verdsetter arbeidet du gjør, samtidig som du har pådratt deg studiegjeld og havner i bakleksa når du skal kjøpe bolig og stifte familie.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier – ikke uventet fra regjeringen – at den må se nærmere på dette. Det samme er regjeringens svar på alt fra strømkriser til fastlegekrise: De skal undersøke, opprette en kommisjon, følge situasjonen og se nærmere på den. Men her trenger man ikke mikroskop. Problemet kan ses fra verdensrommet og gjelder hele det offentlige systemet.

Lærernes betydning

Noen har gjort en vilt dårlig jobb, og de har gjort det lenge. Dette skjedde ikke i denne regjeringsperioden, og ikke i den før det, eller den før der. Dette har jevnt og lenge utviklet seg til en krise, og for meg er det nesten uforståelig at det har blitt sånn. Vi mangler lærere, vi mangler leger, vi mangler sykepleiere, vi mangler jordmødre, vi mangler helsefagarbeidere, vi mangler folk som skal stelle, pleie og lege oss.

For å få disse folkene, må vi begynne med lærerne. Lærerne skal utdanne den neste legen, den neste sykepleieren, den neste læreren, den neste advokaten, den neste ministeren for høyere utdanning, den neste oljearbeideren, kunstneren, bibliotekaren, drosjesjåføren, renholdsarbeideren, portøren, elektrikeren, influenseren og optikeren.

Derfor må vi satse på skolen. Svaret gir både lederen for Pedagogstudentene, Lars Strande Syrrist, og nevnte Mona Watson: Kvaliteten på utdannelsen må heves. Det er et enkelt svar på et vanskelig problem. Vi må få de beste folkene som lærere. Dette har vi svaret på i andre bransjer. Dette har de fortalt oss om når de skal ansette ledere i Lyse, Equinor eller Vy. Hvordan får man får de beste folkene? De beste folkene, til de beste jobbene?

Dette burde Borten Moe se nærmere på. I mellomtida kan han gjøre noe med læreryrket. Et forslag – sånn «on the top of my head» – er å begynne med lønningene.

Les også Bakfull på skolen?

Og hvem har så ansvaret?

Så kan vi alle, vi som til sammen rett og slett er samfunnet, tenke over hva vi kan forvente av skolen. Det er ikke lærerens jobb å sørge for at vi har en skole der ungene oppfører seg ordentlig. Det er ikke lærerens ansvar å passe på at russen ikke blir ekskludert, at ungene ikke blir banket opp på vei til skolen, at noen ikke får komme i bursdagsselskap eller at en hel generasjon opplever et umenneskelig press til å prestere, være tynn, trent, flink og vellykket. Det er vårt ansvar. Det er vårt. Alle sammen!

Så hvordan får vi en god skole? Svaret er enkelt. Vi må satse på lærerne. Det er fellesskapets jobb å få en god skole til alle. Det virker som om vi har glemt det.