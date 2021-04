Quo vadis, sosialister?

KOMMENTAR: Politikk handler om å få makt og innflytelse. Derfor må SV-leder Audun Lysbakken sørge for at landsmøtet ikke stikker kjepper i hjulene for en ny periode ved Kongens bord.

Audun Lysbakken og SV er i godt humør for tiden. Utsikten til en nøkkelrolle i norsk politikk er nok noe av grunnen til det, tror kommentator Harald Birkevold. Foto: Terje Pedersen

Harald Birkevold Kommentator

SV-leder Audun Lysbakken har nesten i det skjulte tatt steget fra en litt anonym tilværelse til en sannsynlig nøkkelrolle i norsk politikk. Etter å ha blitt vingeskutt og svekket etter forrige periode i regjering, har medlemstallet vokst og meningsmålingene snudd i rett retning.

Mens SV i 2013 var et parti herjet av indre motsetninger og med lav appell hos velgerne, ligger partiet i dag på rundt 7–8 prosent på snittet av målingene, langt over den skumle sperregrensa.

Blant velgerne er nå en regjering med Ap, Sp og SV det klart mest populære alternativet, mer populært enn drømmeregjeringen til Senterpartiet der de styrer sammen med Ap i en mindretallsregjering og søker flertall sammen med sentrumspartiene i Stortinget fra sak til sak.

Unngå røde flagg

Hvis valgvindene ikke snur, er det stor sannsynlighet for at SV vil få en nøkkelrolle dersom Jonas Gahr Støre skal klare å vippe Erna Solberg ut av kontoret.

I en slik situasjon er det avgjørende for Audun Lysbakken og resten av ledelsen at landsmøtet ikke fristes til å fatte vedtak som gjør veien fram til regjeringsdeltakelse vanskeligere. Særlig gjelder dette i energipolitikken, der deler av partiet ønsker en absolutt sluttdato for olje- og gassutvinningen. SV-ledelsen frykter også et liknende vedtak som det Rødt landet på, der de sa nei til all utbygging av havvind på norsk sokkel.

Sosialisme til folket

Lysbakkens tale til landsmøtet var preget av den optimismen og den tryggheten SV har fått. Den inneholdt rett og slett en god del sosialisme.

Ikke minst merket jeg meg hvor tydelig SV-lederen er når han forklarer hvordan de mange og kostbare velferds- klima- og samferdselsreformene partiet ønsker, skal betales: Skattene skal opp. Og for de rikeste: Skattene skal langt opp. Arveavgiften kommer tilbake, formuesskatt og inntektsskatt for de høyest lønte skal økes. Og det skal bli mindre lønnsomt å spekulere i eiendom.

En tydelig retorikk mot den økende ulikheten blir selvfølgelig mer troverdig når partiet selv svarer på spørsmålet om hvordan gildet skal betales. SV har ingenting å tape på å være tydelige i dette spørsmålet.

MDG og Rødt

Og Lysbakken er selvsagt klar over at også framgangen til Senterpartiet bygger på et liknende grunnlag: En grunnleggende misnøye med de sentrale utviklingstrekkene i samfunnet, der by står mot land, sør mot nord og de rikeste mot de som sakker akterut.

Slik de politiske vindene blåser for tiden, vil SV tjene på å rendyrke den sosialistiske profilen sin, samtidig som partiet unngår å male seg inn i et hjørne ved å vedta absolutte krav til regjeringsdeltakelse.

Lysbakken gjorde det helt klart at SV ønsker et bredt samarbeid på rødgrønn side, det vil si også med MDG og Rødt, vel vitende om at Støre og Vedum for alt i verden ønsker å unngå å måtte forholde seg til de to partiene. Dette kan være en fordel for SV i siste sving, fordi partiet kan bli løsningen for en regjering som nettopp ikke er avhengig av støtte fra MDG og Rødt.

Klima, klima, klima

Klimapolitikken blir et helt sentralt område for landsmøtet, og trolig også noe av det mest krevende å få på plass i en eventuell regjering etter valget i høst. Mens Senterpartiet ønsker å ta klimapolitikken i en mer «realistisk» (les: passiv) retning, og Ap som vanlig står i spagaten mellom vekst og vern, er SV klare på å si nei til nye letelisenser. Striden vil stå mellom dem som ønsker å sette en sluttdato for olje og gassutvinning, og dem som mener at en så aktivistisk linje kan skremme bort velgere - for eksempel på Vestlandet.

SVs forslag til løsning er også her å la de med mest penger betale mest av regningen for det grønne skiftet. For eksempel ved å la det bli dyrere å fly jo oftere man kjøper billett. Et personlig klimaregnskap, på sett og vis. Et angrep på luksusforbruk vil nok også finne gjenklang hos en del velgere. SV innbiller seg jo ikke at de skal sanke velgere fra platina-segmentet hos SAS.

Landsmøtet i Rødt vedtok nei til all vindkraft i Norge, inkludert i havet. Dette vedtaket tok ledelsen i partiet på senga. Lysbakken er blant dem som er for vindkraft til havs, et standpunkt som deles av delegasjonen fra Rogaland. Mitt tips er at landsmøtet ikke gjør som Rødt.

Vei, nei. Tog, ja

Partiets nei til fergefri E39 er vel kjent fra før. Jeg tror at motstanden mot svindyre samferdselsprosjekter som Rogfast, Hordfast og ny motorvei mellom Oslo og Asker hadde vært mer troverdig uten et vedtak om en enda mer svindyr (og bastant ulønnsom) utbygging av jernbane i Nord-Norge. Men det later ikke til å bekymre SV.

Selv om Lysbakken advarer mot å tro at SV vil i regjering til enhver pris, er det ingen tvil om at åtte år uten innflytelse er lenge nok, slik han og ledelsen for øvrig ser det. En tydelig sosialistisk retorikk, men uten for mange absolutte krav, vil være hans ønske for helgen.

