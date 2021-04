«Ikke rør jobbene våre»

KOMMENTAR: Beskjeden fra rogalendingene er tydelig: oljebransjen skal fortsatt være en framtidsbransje.

Statsminister Erna Solberg (H) og det som trolig blir den nye lederen i Frp, Sylvi Listhaug, under åpningen av Johan Sverdrup-feltet i fjor vinter. Velgerne deres i Rogaland ser for seg flere slike åpningsseremonier i årene som kommer. Foto: Jon Ingemundsen

Lars Helle sjefredaktør

Troen på at den siste oljearbeider ennå ikke er født, er nemlig veldig sterk i Rogaland. Egen velferd og jobbsikkerhet spiller nok viktige roller når Rogalands befolkning sier at dagens leteaktivitet på sokkelen må fortsette. Meningsmålingen Respons har utført for Aftenbladet tyder på en tydelig bevissthet om hvem som betaler lønnen til rogalendingene og deres familier.

Deler av klimadebatten handler om sluttdato for oljevirksomheten, men to av tre rogalendinger vil at dagens aktivitetsnivå skal videreføres. Det er høye tall, men kanskje enda mer overraskende er det at tallene også er høye i de yngste aldersgruppene. 54 prosent av de spurte under 30 år vil opprettholde leteaktiviteten. 14 prosent er usikre, mens bare 32 prosent mener aktiviteten bør trappes ned.

Ikke overraskende er støtten til fortsatt oljeleting større jo høyere opp i aldersklassene vi kommer, men målingen viser også hvor utfordrende situasjonen er for flere av de partiene som prøver å holde en grønn profil.

Kvinner mer usikre

62 prosent av venstrevelgerne i Rogaland vil opprettholde nivået, mens tallene for Ap og Rødt er 59 og 54 prosent. I MDG og SV er velgerne mer på linje med partiet (10 og 18 prosent), men målingen viser hvor vanskelig det kan være for dem å erobre andre velgere.

Omvendt har fortsatt leteaktivitet unison oppslutning i Frp, Høyre og Sp, som dermed neppe er alternativer for den harde kjernen av miljøvelgere. Bare åtte prosent av Frp-velgerne vil redusere aktiviteten.

Forskjellen mellom kvinner og menn er relativt små, men flere kvinner enn menn vil redusere aktiviteten og flere kvinner enn menn er usikre på hva som er riktig. Geografisk står oljeleting sterkt i hele fylket, men noe sterkere i nord enn resten av Rogaland.

Talenttørke?

Undersøkelsen går ikke inn i hva som ligger bak standpunktene, men i tillegg til sysselsettingsspørsmålet har det fra flere hold vært uttrykt frykt for at et tungt teknologi- og forskningsmiljø skal forvitre, dersom oljeletingen trappes ned eller avvikles. Mange ser også med uro på muligheten for rekruttere nye talenter til disse miljøene.

Målingen er et øyeblikksbilde for Rogaland. Denne våren er det andre spørsmål som har vært viktigere for folk, men det hadde vært interessant å sammenligne tallene med resten av landet. Ikke minst kan det være grunn til å tro at yngre velgere i Oslo-regionen, der MDG står sterkt, har et annet ståsted. Slike målinger foreligger ikke nå.