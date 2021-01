– Demokratiet har seiret

KOMMENTAR: Joe Biden leverte en framoverrettet tale da han ble innsatt som president onsdag ettermiddag. Et optimistisk budskap i en mørk tid for USA.

Joe Biden holder innsettelsestalen foran Kongressen onsdag 20. januar. Foto: Patrick Semansky, Reuters/NTB

Han satte tonen for presidentembetet sitt med en oppfordring om samling for å bekjempe de store utfordringene nasjonen står overfor.

Biden er på mange måter Trumps rake motsetning, og innsettelsestalen hans er nesten en direkte motsigelse av Trumps tale for fire år siden.

Kanskje var det et stikk til Donald Trump, da han sa: - Jeg skal være ærlig, og jeg skal kjempe mot ulikhet. Ledere har et ansvar for å forsvare sannheten og kjempe mot løgn.

Innsettelstalen føyer seg inn i rekken av gode Biden-taler og har mye til felles med talen han holdt da han erklærte seg som valgets vinner i hjembyen Wilmington, Delaware, lørdag 7. november.

Det første Joe Biden nå vil gjøre, er å iverksette en rekke presidentordrer som skal reparere skader Donald Trump har påført USA.

Han vil øyeblikkelig reversere Trumps fjerning av miljørestriksjoner, endre innvandringsreglene og øke den offentlige pengebruken for å stimulere økonomien. Biden vil også med øyeblikkelig virkning oppheve Trumps utmeldelse av USA fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Katastrofeledelse

Dette er Joe Bidens umiddelbare svar på arven etter Trump. En arv som først og fremst utgjøres av to katastrofer: En økonomi som ligger i ruiner og har kastet 10 millioner amerikanere ut i arbeidsledighet, og en pandemi som hittil har kostet over 400.000 personer livet.

I tillegg overtar han lederskapet av en nasjon som er preget av dype motsetninger, ikke minst av rasistisk karakter. Motsetningene skyldes til en viss grad multietnisitet og økonomisk skjevdeling, noe som kan skrives helt tilbake til slaveriet, men enda mer handler det om selve idéen om hva USA har vært, er og skal være.

Demokratiet er truet

Donald Trumps visjon som gikk ut på å gjenreise det hvite overherredømmet satte fyr på landets ulmende rasemotsetninger. Å slukke denne brannen, blir en av de største utfordringene for den nye presidenten.

Høyreradikale truer demokratiet med våpen i hånd, og det er bare to uker siden Kongressen - bygningen der Joe Biden ble innsatt som president og Kamala Harris som visepresident - ble stormet av en rasende Trump-mobb i et fatalt angrep som kostet minst fem personer livet.

Den nye presidenten avla derfor sin ed bak en jernring av høye gjerder, voktet av rundt 20.000 soldater.

Her er noen av hovedpunktene i talen:

Kampen mot koronaviruset.

Kampen for å skape velstand.

Kampen for å sikre alle helse og omsorg.

Kampen for å oppnå rasemessig rettferdighet og fjerne systemisk rasisme.

Kampen for å redde klimaet.

Kampen for å gjenreise anstendigheten og forsvare demokratiet.

Til oss utlendinger, har han følgende melding:

– Vi skal reparere alliansene våre, og engasjere oss i verden igjen. Ikke for å møte gårsdagens utfordringer, men morgendagens utfordringer.

Ifølge den nyinnsatte presidenten er kampen mot koronaviruset jobb nummer én, men han må ta grep for å dempe den hatske retorikken som truer demokratiet. En retorikk som preger debatten i nasjonalforsamlingen.

Det kan synes som en umulig oppgave å samle denne dypt splittede nasjonen. Selv om Joe Biden både er svært kompetent og erfaren, er han en president som har sagt at han er en overgangsfigur, og som neppe tar gjenvalg om fire år.

Dette er neppe gjort på fire år.