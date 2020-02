Vær snill! Ordene dine påvirker andre

KOMMENTAR: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen har startet en kampanje mot personlig netthets. Men hva når stortingspolitikere legger opp til det?

Hilde Øvrebekk Kommentator

Flere ganger har stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) lagt ut innlegg på sin Facebook-side der han legger opp til personhets. Samtidig maner stortingspresident Tone W. Trøen (H) til saklig argumentasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Den økende netthetsen gjorde at ungdomspolitikere, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i fjor høst lanserte kampanjen #siifra. Dette er en kampanje for å bedre debattkulturen og få flere unge til å tørre å ytre seg på nett.

En undersøkelse blant unge mellom 16 og 25 år, utført i forbindelse med Norske mediedager i 2018, viste at 27 prosent deltar i nettdebatter sjeldnere enn 2–3 ganger i måneden, og at 64 prosent aldri gjør det.

Kampanjen er rettet mot de unge, men også mot hvordan voksne skal møte barn og unges engasjement. «Bruk ytringsfriheten din til å skape en god debatt for alle, i alle aldre», er et av rådene.

Vi voksne er de verste til å forsøke å stoppe de unge med andre metoder enn saklig argumentasjon, sa Trøen.

Skal skremmes

Og det er ikke bare barn som opplever denne økende personlige hetsen når de tør å ytre seg om noe på nett. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty har flere ganger pekt på at netthets er en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter.

«Når mennesker trues, skremmes eller trakasseres bort fra å delta i samfunnsdebatten, rammer det ytringsfriheten deres og hele den demokratiske samtalen,» skrev Amnesty i fjor da de lanserte 21 politiske forslag som kan brukes av alle norske partier, både i Stortinget og i internasjonalt arbeid, for å motvirke netthets.

Vi tenker kanskje på netthets som de ytringene som havner i retten, og som er lovstridige. Men det er mer enn det. Ifølge Amnesty rommer begrepet netthets en rekke handlinger, som trakassering, trusler, sjikane, eksponering av personlige opplysninger og organisert nettmobbing.

Felles er at de er personangrep. Altså verbale angrep på folk for hvem de er, ikke hva de mener. Folk skal skremmes eller trues fra å delta i debatten.

Forbilder?

Det er et problem når tonen i forskjellige nettfora, i alt fra debatter om klima og vindkraft til bompenger og bilbruk, blir hardere og hardere. Ikke på sak, men mot enkeltpersoner. Undersøkelser viser også at flere politikere trekker seg fra sine verv på grunn av hets.

Amnesty oppfordrer politikerne til å være forbilder på nett, i tale og moderering. Men hva når politikere selv, også de som holder til i stortingspresident Trøens egen nasjonalforsamling, legger opp til at debatten ikke skal handle om sak, men om direkte personangrep?

I forrige uke skrev jeg en kommentarartikkel der jeg argumenterer for at støtten til organisasjonen Human Rights Service bør revurderes fordi den støtter personangrep og brudd på straffeloven, og nører opp om islamhat og fremmedfiendtlighet.

Hege Storhaug i HRS sendte et innlegg til Aftenbladet der hun kom med sine synspunkter i debatten. Vi er ikke enige, men Storhaug legger her opp til en saklig debatt.

Stortingspolitiker fra Frp Christian Tybring-Gjedde, derimot, la ut et innlegg på sin Facebook-side der han, blant mye, annet skriver:

«Samtidig som islamister verden over gjør sitt ytterste for å putte kvinner i «fengsler» bak slør mens de ferdes ute, men som aller helst bør holde seg hjemme. Samtidig som muslimske kvinner verden over bare kan drømme om å få muligheten til å utøve det du får anledning til å gjøre hver eneste dag. Nemlig å skrive og uttrykke synspunkter og meninger.»

Dermed tillegger han meg både meninger jeg ikke har, og han legger dermed opp til personhets på feil grunnlag. Det er mer enn 400 kommentarer under Tybring-Gjeddes innlegg, en rekke av dem rettet mot meg som person. Ingen med saklige argumenter. Jeg fikk også meldinger privat.

Jeg har blant annet blitt kalt «høne», «ego», «unorsk», og blitt gjort ansvarlig for destruksjonen av vår nasjon og kultur. Som er aldri så lite ironisk, for kommentaren handlet jo om at ytringsfrihet ikke betyr at man skal ha lov til å slenge allslags dritt til folk for å skremme dem bort fra debatten.

Metode?

Det er ikke første gang Tybring-Gjedde bruker denne metoden og lar sine følgere drive netthets mot enkeltpersoner.

I slutten av januar i fjor skrev han for eksempel en «satire» på sin Facebook-vegg om journalist Karin Flølo i ukeavisen Klar Tale etter at hun hadde skrevet en omtale av den nye regjeringen.

Tybring-Gjeddes «satire» utløste en haug med kommentarer, blant annet: «Ja di nye terroristene i norge er journalistene så vær OBS! på dem» og «Batikk-heksene har ingen sperre». Altså personhets, ikke en diskusjon om sak.

Tybring-Gjedde er heller ikke den eneste med makt og innflytelse som tyr til denne metoden for å få folk til å holde kjeft. Den mest kjente er USAs president Donald Trump.

Feilslått strategi

I 2016 lanserte regjeringen en strategi mot hatefulle ytringer. Da sa statsminister Erna Solberg (H) at vi må tåle en skarpt formulert debatt. Men at mange vegrer seg for å delta i den offentlige samtalen på grunn av hets og hatefulle ytringer. «Det gjør at debatten blir fattigere, og det er et tap for demokratiet».

Det har Solberg helt rett i. Men det har ikke bedret seg, til tross for strategier og kampanjer. Den offentlige debatten har bare blitt verre, og både voksne og barn vegrer seg for å ta del i det offentlige ordskiftet.

Vi trenger alle stemmer vi kan få inn i debattene. Å prøve å skremme andre bort gjennom å angripe dem personlig er feigt, og i noen tilfeller ondskapsfullt. Det kan få alvorlige følger, spesielt for de unge.

Vær snill! Ordene dine påvirker andre. Det prøver vi å lære våre barn. Men da må voksne, og de med makt og innflytelse, gå foran som gode eksempler. Ikke som de som legger opp til hets og lærer barn at slikt er greit.

