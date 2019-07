Torsdag leverte Equinor resultatene for andre kvartal 2019.

Det justerte driftsresultatet var på 3,15 milliarder dollar, ned fra 4,31 milliarder dollar i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,13 milliarder dollar, ned fra 1,7 milliarder dollar i samme periode i fjor. Analytikere som følger selskapet hadde høyere forventninger. De ventet et justert driftsresultat på 3,5 milliarder dollar.

Equinor har ikke egne tall på hvor mye de tjente (eller tapte) på sine fornybarinvesteringer.

På kapitalmarkedsdagen i London i februar, fikk fornybarsjef Pål Eitrheim spørsmål om nettopp dette. Svaret var at det ikke er aktuelt å gi mer innsikt i inntjeningen til fornybarsatsingen. Ikke ennå. Virksomheten må bli større først.

Fremdeles olje og gass

Det er litt over et år siden Statoil skiftet navn til Equinor. Målet er å bli et bredt energiselskap. Det er de ikke nå. Langt i fra.

Det som hadde vært interessant, er selvsagt om Equinor la frem resultatene også for fornybardelen av selskapet. Selv om denne delen av selskapet ikke er stor ennå.

Men de tallene som er åpne, viser at fornybarområdet i snitt i fjor leverte 10 prosent avkastning, og at investeringene i området i 2018 utgjorde 5 prosent av investeringsbudsjettet.

Og det man nok kan konkludere med er at inntjeningen er betydelig lavere enn for olje og gass.

Søker man på ordet fornybar i resultat-rapporten, finner man ut at dette ordet er nevnt bare to ganger. Vind er nevnt syv ganger.

Til sammenligning, finner vi olje 25 ganger, og gass hele 63 ganger.

Men der fornybar er nevnt, er det i forbindelse med kontrakten selskapet vant i forrige uke i New York. Equinor skal bygge mellom 60 og 80 vindmøller, som skal levere strøm til en halv million husstander i den amerikanske storbyen.

Kontrakten er et gjennombrudd. Ikke rart at Eitrheim stilte til fotografering i t-skjorte med påskriften «I love New York».

Investeringen i prosjektet er på rundt 25 milliarder kroner. Til sammenligning koster første fase av Johan Sverdrup-prosjektet 86 milliarder kroner.

Tommy Ellingsen

Omdømme og risiko

Olje- og gassindustrien er inne i en periode med stor usikkerhet knyttet til sin kjernevirksomhet. Bransjens omdømme er under sterkt press fra stadig mer bevisshet rundt klimaendringer og utslipp. Spesielt det siste året har det skjedd en radikal endring i folks bevissthet. Noe som gjør at når Equinor og andre bruker argumenter som at «norsk olje og gass er den reneste i verden» eller «vi kommer til å trenge olje og gass i mange tiår framover», biter ikke nødvendigvis folk på den lenger.

Men enda viktigere er det at markedene er i ferd med å snu. De store pengene og investorene ser annerledes på ting enn de gjorde før. Tidligere ble olje og gass ansett som sikre investeringer. Nå ser de en økende risiko.

Blant annet i oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som slapp nyheten i mars om at de ikke lenger skal investere i rene lete- og produksjonsselskaper. Dette gjaldt ikke selskaper som også har investeringer knyttet til fornybar energi.

I begynnelsen av denne måneden reklassifiserte London-børsen, LSE, oljeselskaper under ikke-fornybare investeringer. Dette gjør LSE for å skille mellom selskaper som forurenser mye og de som er grønnere.

Olje- og gasselskaper må investere og tjene betydelige summer på den grønne delen av selskapene for å komme seg ut av kategorien for ikke-fornybare investeringer.

Venter vekst

Når markedene snur, og når de begynner å se risiko i investeringer i olje- og gasselskaper, holder ikke den gamle retorikken lenger. Da er det de oljeselskapene som klarer å få lønnsomhet også i fornybarsatsingen sin som kommer til å vinne i det lange løp.

I en rapport skriver analyseselskapet Wood Mackenzie at de blir mer og mer overbevist om at det er bra for de store oljeselskapene å gå tungt inn i fornybarinvesteringer.

Selv om det er et nisjemarked nå, venter de, som så mange andre, at fornybarmarkedet vil vokse betydelig mot midten av 2020-tallet, og at etterspørselen etter olje og gass vil falle.

Det som er svært attraktivt med en investering i fornybar energi, er at dette er investeringer som bare vil fortsette å gi selskapene avkastning, skriver Wood MacKenzie. Noen olje- og gassinvesteringer i dag kommer med en betydelig risiko.

Analysebyrået mener at de store oljeselskapene, med de kostnadene som er i dag, må investere 350 milliarder dollar, eller 3029 milliarder kroner, i vind- og solkraft innen 2030 for å få den samme markedsandelen i fornybar som de har i olje og gass.

De mener samtidig at dette er lite sannsynlig, men at en femtedel av alle investeringene kan komme til å gå til fornybarprosjekter for de som er mest aktive etter 2030. Dette stemmer med Equinors mest ambisiøse mål, dersom de holder seg til at mellom 15 og 20 prosent av investeringene i 2030 skal gå til fornybarprosjekter.

Ambisjoner og praksis

Equinor har fått mye kritikk etter navnebyttet for at de beskriver seg selv som et bredt energiselskap, selv om de ennå uten tvil er et olje- og gasselskap med en bitteliten satsing på fornybar energi.

Men et sted må de starte. Selv om olje og gass er selskapets viktigste inntektskilde, og kommer til å være det i lang tid framover, har de innsett at det ikke nytter å henge igjen i fortiden.

Ambisjoner må ikke bare forbli det. De må også settes ut i praksis. Det er for risikabelt å la være.