Heksekunst er blitt trendy

En dag da jeg skulle sortere det gamle rotet mitt, fant jeg plutselig de gamle tarotkortene mine, kort som man liksom skal kunne spå med. Jeg kjøpte dem for mange år siden på en alternativmesse i Bergen. Det var ikke som om jeg virkelig trodde at kortene kunne spå, men jeg har alltid syntes at sånt er spennende. Jeg kjøpte også rosa kjærlighetssteiner som skulle hjelpe meg i kjærlighetslivet, kan ikke akkurat si at steinene fungerte.

Jeg ble fortalt at det var viktig å bonde med kortene; dette ville jeg oppnå ved å sove med hvert kort under puten om natten, altså måtte jeg vente i 78 netter før jeg kunne ta i bruk kortene. Den tredje natten tenkte jeg for øvrig «fuck it», og puttet hele bunken under puten.

Det ble et slags partytriks å kunne ta frem tarotkortene og spå venner og bekjente, men denne hobbyen varte bare noen få måneder.

«The power of three will set us free»

Jeg har ikke tenkt særlig mye på kortene mine, ikke før jeg på fest nylig traff på en ung jente som fortalte meg at hun nettopp hadde skaffet seg tarotkort. For flere år siden hadde jeg kanskje puttet denne jenta i hippie-båsen, men det okkulte har blitt såpass stuerent nå, at jeg reagerte ikke. Det eneste jeg tenkte på var om jeg fremdeles hadde tatt vare på mine kort, eller om jeg hadde donert dem til Fretex.

I løpet av de siste årene har jeg lagt merke til flere Instagram-profiler som presenterer seg selv som okkulte, spirituelle eller rett og slett som hekser. Jeg er en av rundt 7500 som følger @woodstock_witch på Instagram. Hun poster horoskop på instastoryen sin hver dag. Andre og større kontoer er @TheHoodWitch med 221.000 følgere og @lightwitch med 113.000 følgere. Sistnevnte kaller seg feminist og heks.

Det finnes utallige sider om heksekunst på internett, men en nettside jeg særlig har lagt merke til, er Luna Luna Magazine. Dette magasinet er hipt og kult, med referanser til palmetrær og Lana Del Rey, og magasinet fokuserer på alt fra litteratur, interseksjonell feminisme, historiefortelling, identitet og heksekunst.

Kanskje begynte denne trenden å vokse etter «Charmed», en amerikansk tv-serie som handlet om tre gode hekser og som gikk på tv fra 1998 til 2006. Kanskje handler det om at behovet for spiritualitet blant unge har økt.

Feministiske hekser

Fenomenet har ikke nådd Norge helt, mens andre steder har heksekunst blitt mainstream. Ifølge The Daily Wire dropper milleniumsgenerasjonen i USA, altså de født mellom starten av 1980-årene og midten av 1990-årene, religion til fordel for heksekunst og stjernetyding.

Det kan hende at dette springer ut fra et behov for å være spirituell uten å være religiøs. Samtidig er det interessant med feminismens rolle i det okkulte, særlig når vi ser hvordan heksekunsten frontes sammen med nettopp feminisme. I det canadiske motemagasinet FLARE kan man lese om hvordan dette nærmest har blitt en livsstil for mange, og det virker som om trolldommen særlig tiltrekker unge kvinner. Man kan også lese om Monica Bodirsky, en artist som har praktisert heksekunst i over 40 år og som har laget festivalen «Witchfest North» for å samle Torontos hekser.

Bodirsky forteller til motemagasinet at den nye bølgen av hekser er opptatt av å bruke magien sin til aktivisme. De siste årene har for eksempel kvinner kastet forbannelser over menn som Woody Allen og Harvey Weinstein. Også Trump får gjennomgå. I et The New York Times-innlegg skriver Michelle Goldberg om flere amerikanere som vender seg til det okkulte som svar på problemet med deres president.

Jeg kan se for meg at det kan være myndiggjørende å ta saken i egne hender, trolig er det jo en kombinasjon av flere faktorer. Ikke minst er det ikke så rart at man i vanskelige tider tyr til magi, et poeng også Goldberg går inn på.

Trolldomskriminalitet i Norge

Jeg husker hvor mye det gikk inn på meg da jeg lærte om kvinnene i Norge som ble beskyldt for å være hekser og drive med trolldom, og hvordan de som et resultat av dette kunne bli brent på bålet.

På mange måter så jeg opp til kvinnene som måtte finne seg i sånt, og jeg blir nesten rørt når jeg tenker på hvor sterke de var under omstendighetene. Som for eksempel Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt og henrettet som heks. Da ryktene om at hun var en trollkvinne florerte, var hun «baddass» og slo tilbake mot de mange beskyldningene med «grov munn og forbannelse». I rettssalen forsvarte hun seg godt, og til beskyldningene om at hun hadde forhekset et barn, hadde hun svart: «Det dør mange barn i byen, ikke har jeg drept dem alle.»

Det må ha krevd så utrolig mye styrke fra menneskene som måtte forsvare seg mot falske rykter.

I lys av dette kjenner jeg at jeg er positiv til heksekunst-trenden, og jeg er klar for å ta i bruk tarotkortene mine igjen. På en måte er det som å flippe fingeren til alle de som bidro til at uskyldige mennesker ble beskyldt for å drive med trolldom. Klart, de visste ikke bedre, men vi må huske på at det faktisk finnes saker i dag som kan minne om disse.