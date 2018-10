Ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun og resten av toppkandidatene til Stavanger Arbeiderparti la mandag formiddag fram sitt forslag til program for perioden 2019–2023. Programmet er preget av forslag som vil koste penger, til dels mye penger.

Flere fast ansatte i kommunen. Flere miljøterapeuter. Helsesøster på alle skoler, hver dag. Flere sykehjemsplasser. Økt grunnbemanning på sykehjemmene. Flere faste stillinger. Reduserte priser i bomringen. Flere kommunale boliger.

Dette er dyre løsninger. Det er ikke dermed sagt at det er dårlige løsninger, men Ap må være forberedt på kritiske spørsmål om hvordan gildet skal betales.

Høyres svakheter

Programmet preges naturlig nok av at Ap i Stavanger har et sterkt ønske om å fravriste Høyre det jerngrepet partiet har hatt om ordførerklubba i Stavanger kommune i et kvart århundre.

Da gjelder det å analysere motstanderen og finne de svake punktene. De politikkområdene hvor man antar at det er stemmer å hente ved å angripe motstanderens politikk, men også ved å snakke opp sin egen.

Eldreomsorg er et slikt område. I løpet av de neste 15 årene vil antall innbyggere i Stavanger som er over 80 år gamle, dobles. På mandagens presentasjon ble ikke Smartby og teknologi nevnt med ett ord (selv om det står å lese om slikt i programmet). I stedet handlet det om varme hender, flere ansatte, bedre tid. Og flere sykehjemsplasser.

Dette kan være et smart grep. For mens Høyre snakker seg varme om hvordan smarte dingser skal dempe behovet for å øke utgiftene til eldreomsorg, skal du slett ikke se vekk fra at det går hjem hos mange at Ap i stedet snakker om å skaffe nok ansatte. Roboter er – i alle fall foreløpig – helt elendige på empati og småprat.

Mobilfri skole?

Et annet angrepspunkt er skole, men dette er til gjengjeld et område hvor også Høyre snakker med tyngde. Ordførerkandidat John Peter Hernes er ingen lettvekter på skolepolitikk. Arbeiderpartiet vil bruke penger, blant annet på å sørge for at alle skoler har tilbud om helsesøster, hver dag. Og penger på å ansette flere sosialrådgivere og miljøterapeuter i skolene.

Et potensielt svært engasjerende programpunkt handler om mobilfri skole. Mens programkomiteen var enig om å gå inn for mobilfrihet i barneskolen, ville et mindretall også at dette skal gjelde for ungdomstrinnet. Dette betyr ikke at mobilen skal være slått av hele dagen. Det er helt tenkelig at mobilen kan brukes i undervisningen, for eksempel. Men hovedregelen, mener Ap, er at den skal være slått av i skoletiden.

Leksehjelp

Jeg antar at et slikt forslag vil kunne finne gjenklang hos deler av den eldre garde, men det er neppe en stemmesanker hos den delen av befolkningen som knapt nok husker en tid uten Snapchat i lomma.

Ap ønsker også å utvide tilbudet om leksehjelp i skoletiden. Målet er at alle elever skal kunne gjøre leksene sine før de går hjem for dagen. Dette skal bidra til å utjevne forskjeller, siden det er stor forskjell på hva slags hjelp og oppfølging elevene vil kunne få hjemme.

Rimeligere boliger

Det knallharde boligmarkedet i Stavanger kan også være et punkt hvor det går an å hente stemmer. 25 år med Høyre har i alle fall ikke gjort det lettere for folk med lavere og middels inntekter å etablere seg. Sandnes har i samme periode kunnet tilby boliger til tusenvis av nyetablerte. Mange av dem arbeider i Stavanger.

Ap ønsker å bygge rimeligere boliger, øke antall kommunale boliger og garantere bygging av minst 300 nye studentboliger. Det er vel og bra, men det er et grunnleggende faktum at det er trangt om plassen i Stavanger. Det er omtrent ikke jomfruelig mark igjen å bygge på. Radikale grep vil også måtte innebære å pålegge utbyggerne å bygge mindre og rimeligere boliger. Mens utbyggerne langt på vei ønsker å bygge stort og dyrt for dem med god råd eller en enebolig å selge.

Hvem tar regningen?

Tusenkroners-spørsmålet (bokstavelig talt) som Ap må forberede seg godt på å besvare, er hvordan de mange økte utgiftspostene skal betales. Rådmannen har ved flere anledninger advart mot å tro at Stavanger vil få økt tilførsel av penger fra staten.

Nå er det riktig nok en sentral del av jobben til en rådmann å være bekymret. Det er hans eller hennes jobb å stagge de verste politiske tilbøyelighetene til å kaste penger rundt seg. Men en kikk inn i framtiden forteller at Per Kristian Vareide nok har et poeng. Stavanger er ikke en rimelig kommune å drive. Skatteinngangen er, og vil forbli, sterkt avhengig av en høy aktivitet i olje- og gassnæringen.

Eiendom kan beskattes mer

Dermed kan en økning av eiendomsskatten være nøkkelen til å balansere budsjettet. Blant de norske kommunene som har eiendomsskatt ligger Stavanger på en ganske lav sats (3 promille). Trondheim og Arendal har for eksempel det dobbelte. I Sandnes har de ikke eiendomsskatt, noe kommunens politiske ledelse sjelden unnlater å minne om.

Det finnes svært gode samfunnsøkonomiske argumenter for å beskatte eiendom mer enn i dag. Det er helt urimelig gunstig å eie fast eiendom, noe som kan vise seg å være en hemsko for norsk økonomi på lenger sikt.

Problemet er at det ikke er en vinnersak i en tradisjonelt blå kommune å gå til valg på økt skatt. Eiendomsskatt kan bli elefanten i valglokalet.