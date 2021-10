Jeg skulle skrive en kommentar om Facebook, men hvor begynner man?

Hvordan skal en sosiale medier-journalist skrive en kritisk kommentar om de nylige Facebook-avsløringene?

Stella Marie Brevik, sosiale medier-journalist, er litt skuffet over Facebook.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Facebook-lekkasjene som kom denne uken er massive.

Samtidig støtter opplysningene opp under det tidligere varslinger, analyser, kommentarer og kongresshøringer har vist oss: At Facebook er en bedrift som bryr seg mer om cash money, enn de bryr seg om fred, demokrati og folkehelse.

Hverdagen gir meg nok å tenke på. Derfor fikk avsløringene til tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen kun noen minutter av min oppmerksomhet da de først kom.

– Shit, det er så sykt dette her, tenkte jeg, før jeg ti minutter senere slengte ut en insta-post og en video på Facebook Watch (ja, folk ser faktisk på Facebook Watch).

Les også Facebook-bråket: Hva har skjedd?

Les også Facebook-varsleren står frem. Hun ble skremt av det hun så

Derfor ble jeg litt tatt på senga da sjefen spurte om jeg kunne skrive om de omtalte avsløringene.

– Så klart kunne jeg det, svarte jeg.

Måtte bare finne ut hva jeg skulle ta tak i.

Er det vanlig å spise så lite?

Skulle jeg dele mine egne erfaringer med Instagrams (Facebook eier både Instagram og Whatsapp) vonde algoritmer?

De usynlige robotene som sørger for at jeg får opp bilder av jenter som trener ni ganger i uken og deler hva (og hvor lite) de spiser hver bidige dag?

Jeg avfulgte disse jentene etter at jeg erkjente at deres kropper gjorde at kjæresten ikke fikk ta på magen min.

Les også Facebook-avsløringer kan endre loven

Algoritmene har likevel sørget for at jeg ennå ser disse jentene (pluss diettips og reklamer for hold-in) under kategoriene «foreslått» og «utforsk». De analytiske demonene har nemlig fått det for seg at det er slikt jeg er interessert i.

Samme teknologi gjør at sånne som meg – de som ikke har det beste selvbildet i utgangspunktet – alltid bare er et par tastetrykk unna å bli sugd inn i et anorektisk ekkokammer.

Noe som er rett fram farlig.

BYAS: Her kan du lese mer om Instagram vs. selvbilde:

Deilig å ha noen å hate

Jeg kan snakke lenge om hvordan ukens avsløringer fikk meg til å innse at det ikke er jentene bak Instagram-kontoene jeg burde mislike for dette, men selve plattformen:

Varsleren Haugen har lekket dokumenter som viser at Facebook kaller mitt nedadgående selvbilde og vonde tanker for «en kilde til vekst». Samtidig er tek-gigantene fullt klar over hvilke konsekvenser algoritmene (les: syke nanomonstre) får for den unge folkehelsa.

«Vi gjør problemer med kroppsbildet verre for én av tre tenåringsjenter» skrev forskere i en presentasjon som ble delt internt i Facebook.

Les også Kjempe på leirføtter?

De dårlige lærerne

Unges psykiske helse er én ting, men skal jeg først mene noe om Facebook, burde demokrati-greia også nevnes:

At Facebook i praksis har operert som en dårlig lærer, en som lar bøllene styre skolegården og ser den andre veien hver gang noen blir slått i trynet. En praksis som igjen skaper en uheldig maktfordeling; der noen får ufortjente goder på bekostning av andre.

Haugen hevder nemlig at Facebook bevisst fremmer hat og sinne for å skape engasjement. Hvorfor? For på Facebook er engasjement lik penger i banken. De har blant annet hatt en VIP-liste med mektige folk som slipper unna retningslinjer og regler. Folk på denne lista kan altså ytre seg i videre og større grad enn folk flest.

Nostalgisk? Her er en annen gang Facebook lot maktpersoner slippe billig unna:

Les også Slik hjalp Cambridge Analytica Trump

Hvorfor er Halsey sin brystvorte bedre enn min? Hvorfor kan Trump være fiction-prosa forfatter og ikke jeg? Hvorfor kan noen spre kvinnehat og andre ikke? Det handler så klart om makt (les: penger). Fordi både Trump og Halsey når ut til flere enn meg. Derfor har Facebook valgt å se den andre veien når de bryter plattformens regler.

Dette bildet av Halsey og datteren får ligge på Instagram, mens andre bilder av kvinnebryst blir fjernet:

Hva med oss?

En annen ting man kan ta opp, før vi legger all skylda på politikerne og de rike folkene: Hva med oss – journalistene – samfunnets vaktbikkjer? Hva er vår rolle oppi dette – hva kan vi gjøre?

Vi publiserer lekkede dokumenter. Krever svar fra sjefer. Stiller de tøffe spørsmålene og viser verden hva vi har funnet ut. En viktig del av samfunnsoppdraget? Absolutt. Salut til journalistene bak disse avsløringene, men hvor deles disse avsløringene?

Kanskje et retorisk spørsmål, men vi deler jo artiklene våre på plattformer eid av Facebook. Nettopp fordi trafikk via sosiale medier er en kilde til vekst.

Har dere hørt om sosiale medier-journalisten som gikk til redaktøren og ba avisa logge av fordi selskapet bak Instagram og Facebook driver skittent spill? Nei, ikke jeg heller.

Kan verden bli mindre skummel?

Hva Facebook gjør, og hvordan de jobber, påvirker oss alle. Samtidig er selskapet gigantisk. Noe av teknologien er problematisk, men langt fra håndfast. Vanskelig å skrive om hvis du ikke har peiling på algoritmer, brannvegger og så videre.

Skal jeg fortelle leserne våre at jeg ikke vet hvordan man bør håndtere Facebook akkurat nå? At jeg ikke har en klarere oppfordring enn å be Zuckerberg ta seg sammen, så livene våre kan bli litt bedre og verden litt mindre skummel?

Slik at jeg ikke trenger å se på innlegg som gir meg dårlig selvbilde, eller ikke trenger å være hykler hver gang jeg publiserer noe på Instagram?

Ja, kanskje det er en grei konklusjon. For som de fleste av oss vet: Ærlighet (og åpenhet) varer lengst.

Dessverre er det ikke slik verdiskapning gutta boys er ute etter i Silicon Valley.