Selv om Tina-saken aldri skulle bli oppklart, er det minst to gode grunner til å prøve en gang til.

Tina-saken er den type sak som holder erfarne politietterforskere oppe om natta, grublende på hva det var som gjorde at den ikke er oppklart. Et brutalt drap på en ung kvinne er omtrent så høyt på politiets prioriteringsliste som det er mulig å komme. Nå, nær 18 år seinere, er saken fortsatt ikke oppklart. Ingen, bortsett fra gjerningspersonen (eller personene) har den fulle sannheten.

20 år gamle Tina Jørgensen ble drept, sannsynligvis den samme natten som hun forsvant natt til 24. september 2000, og hun ble først funnet en måned seinere, i en kum ved Bore kirke i Klepp den 26. oktober. I mellomtiden var det mange i politiet som jobbet ut fra en antakelse om at hun hadde rømt eller tatt sitt eget liv. Da det ble klart at politiet sto overfor et brutalt drap, ble en omfattende etterforskning satt i gang. Men fortsatt er Tinas drapsmann på frifot.

Cold case

Saken er en tragedie for Tinas etterlatte, men også et sviende nederlag for politiet, som selvsagt så gjerne skulle ha fått brakt den til en løsning. Noen ganger har politiet trodd at en løsning var nær. Først ble Tinas kjæreste siktet, men den saken ble henlagt i 2002. Deretter, etter mange år, dukket vitnet fra Lyngdal opp med en detaljert fortelling om hva som skulle ha skjedd. Fire personer ble siktet. Men forklaringen var oppspinn, og saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Da Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, ba om hjelp fra den spesielle gruppa i Kripos som jobber med uløste, alvorlige kriminalsaker, var det av minst to grunner. For det første fordi han ville ha svar på om det er mulig å etterforske saken videre, med tanke på løse den. Men også fordi han ønsker å lære av det arbeidet som ble gjort den gangen. Å hente inn ekspertise fra den såkalte "Cold Case"-gruppa i denne saken er en god ide nesten uansett. Det er minst to grunner til det.

Lære av feil

En grundig gjennomgang av hele sakskomplekset gir de etterlatte og samfunnet som helhet visshet for at alle steiner er snudd, at politiet har gjort alt for å oppklare forbrytelsen. Dette er i samsvar med den allmenne rettsfølelsen, fordi det aldri skal være akseptabelt å oppgi en drapssak før absolutt alt er forsøkt. Når Kripos nå anbefaler en "begrenset" gjenåpning av saken, er det et tegn på at ekspertene i Kripos mener at det kan være interessante ledetråder å forfølge. Men som politimester Vik selv sier, er det mye som tyder på at et gjennombrudd i saken vil avhenge av at vitner eller gjerningspersonen selv melder seg for å legge kortene på bordet.

Gjennomgangen gir dessuten politiet selv en anledning til å evaluere sin egen etterforskning og i beste fall lære av feil som ble begått da saken var fersk. Dette er alltid en krevende øvelse. Fordi ettersom tiden har gått, har politiet fått ny teknologi, nye rutiner og bedre struktur på arbeidet sitt. Da er det lett å gå i den fella som består i å vurdere handlinger og vurderinger som ble gjort for 17 og 16 år siden ut fra hvordan man hadde gjort det i en tilsvarende sak i dag. Det kan bli urimelig.

Typiske feil

Men noen typiske feil går igjen i uløste saker. Det kan for eksempel handle om at bevis er destruert, slik at det ikke er mulig å benytte dagens DNA-teknologi for å sjekke mistenkte opp mot saken. Eller det kan handle om at etterforskere for tidlig låste seg til en bestemt teori om hva som hadde skjedd, og derfor så bort fra bevis og indisier som pekte i en annen retning.

Det er dessverre ikke grunnlag for optimisme med tanke på oppklaring av Tina-saken. Men denne nye gjennomgangen er uansett av det gode. Det fortjener Tina.