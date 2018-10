Venstre på pinebenken

Statsbudsjettet for 2019, som ble lagt fram av finansminister Siv Jensen (Frp) i går, inneholder en rekke godbiter til budsjettkameratene i Kristelig Folkeparti. Men dette skyldes ikke at regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har latt seg skremme av KrF-leder Hareide, som i forrige uke kunne melde at han personlig foretrekker å danne regjering sammen med Ap og Senterpartiet.

Budsjettet var nemlig snekret sammen lenge før den tid. Et statsbudsjett er et svært og komplisert dokument, og svært mye av pengene i budsjettet er ikke til å rikke, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Statsansatte skal ha lønn. Kommunene skal ha overføringer. Skole og helse og forsvar og politi og bønder skal ha sitt. Flere brede forlik i Stortinget legger føringer og bindinger. Dermed er det en relativt liten del av totalbudsjettet som det er mulig å endre på i de forhandlingene som regjeringen skal gjennomføre med Stortinget i høst.

Jonas-budsjett i januar?

Typiske hjertesaker for KrF, som en økning i bistandsbudsjettet og en viss økning av antallet kvoteflyktninger, må altså ikke forveksles med lokkemat for å få Hareide til å skifte mening. Hans standpunkt i regjeringsspørsmålet bygger på helt andre forutsetninger. Først og fremst hans store motforestillinger mot å sitte i regjering med Siv Jensens parti.

Forhandlingene i Stortinget vil finne sted etter at KrF har gjennomført sitt landsmøte i starten av november, og dermed kan det ende med at det aldri blir noe av budsjettet. Dersom landsmøtet i KrF finner ut at det er enig med sin partileder, og partiet dermed bryter budsjettsamarbeidet med regjeringen, blir det regjeringsskifte. Da vil statsminister Jonas Gahr Støre måtte overta roret og lose i havn et budsjett som stort sett er laget av hans motstandere, og eventuelt komme med en tilleggsproposisjon på nyåret.

Frp er fornøyd

Ap, Senterpartiet og KrF i regjering har flertall for et budsjett med støtte fra SV og Rødt. Hvis dette skulle skje, er det egentlig fint lite de nye regjeringskameratene kan gjøre med det budsjettet som ble lagt fram mandag morgen. Mest kosmetikk, egentlig.

Men så er da heller ikke ett enkelt statsbudsjett så mye å hisse seg opp over, egentlig. Det er sluttsummen som teller, altså summen av de budsjettene en regjering rekker å få vedtatt. Som en sentralt plassert Frp-politiker sa til meg mandag, så er det synd, men ingen krise, for Frp om KrF velger å felle regjeringen Solberg.

Frp er nemlig godt fornøyd med det stempelet partiet har satt på norsk politikk de siste fem årene. På skrytelisten står blant annet massiv veibygging i regi av selskapet Norske Veier AS. Fengselsplasser i utlandet. Skattelettelser. Fjerning av irriterende forbud. Og ikke minst; bred politisk enighet om en strengere asyl- og innvandringspolitikk.

Ansvarlige Siv

Mange av disse endringene er kommet for å bli. En ny regjering vil kanskje sette opp skattene noe, men neppe så mye som de er satt ned de siste årene. Veiselskapet vil ha sine kontrakter. Fengselsplassene i utlandet vil bli videreført, i alle fall så lenge kapasiteten i Norge er sprengt. Og så videre.

Siv Jensen likner ikke mye på en leder i Frp når hun legger fram sine statsbudsjetter, men det er hun da heller ikke. Høyre er det største partiet og har mest innflytelse, og Venstre, som nå legger fram det første budsjettet som regjeringsmedlem, skal ha sitt for å helle olje på de interne bølgene som oppsto da partiet bestemte seg for å gå i regjering med Frp.

Norge i medvind

Det går så det suser i Norge, ifølge regjeringen. Oljeinntektene stiger. Arbeidsledigheten synker. Det er ikke behov for drastiske grep i den økonomiske politikken. En ren Høyreregjering ville garantert benyttet denne anledningen til å stramme inn på den offentlige pengebruken, men de mer utgiftskåte budsjettkameratene skal ha sitt. Dermed ender man opp på det som kalles et "nøytralt" budsjett. Altså et budsjett der inntektene og utgiftene utlikner hverandre.

Burde Jensen ha strammet mer inn? Svaret på det er ja, dersom man tar regjeringens egen perspektivmelding på alvor. På lang sikt blir det helt nødvendig å bruke pengene mer fornuftig. Grunnen er eldrebølgen og trusselen fra teknologi som gjør at mange uten lang utdannelse blir overflødige på arbeidsmarkedet. Vi kan bli en nasjon av navere om vi ikke tar grep, ifølge den samme meldingen.

Venstre biter negler

Men dette er ikke en sannhet som er hogget i stein. Kunne vi ikke kompensere for økte sosiale utgifter ved å heve skattenivået, for eksempel? De rikeste her i landet eier jo stadig mer av den samlede kaka. Blir det regjeringsskifte, blir det svært interessant å se hvor langt Støre er villig til å gå i denne retningen. Mitt tips: Ikke særlig langt.

Venstre er det partiet som har mest å tape. Partiet sliter på meningsmålingene og var svært delt i synet på regjeringsdeltakelse. Skulle regjeringen bli kastet før Trine Skei Grande har fått vedtatt et eneste statsbudsjett med Venstre-snacks som kultursatsning, miljøsatsning og småbedriftsomsorg, vil det være en gigantisk blåmandag i det grønne partiet.

Kan en eventuell regjeringsfiasko felle Skei Grande? Det er ikke opplagt, men at et slikt mageplask vil svekke hennes stilling i et splittet miniparti, er det ikke tvil om.

