Det blei jul likevel, trass alt

Sonen min gjekk på Hjemmenes Vel barnehage i Mosvannsparken i Stavanger. Eller «Hjemmenes Farvel», som vi kalte han. Dette var lenge før nokon diskuterte obligatoriske julegudstenester for barn og unge. Barnhagen deltok på gudsteneste i Kampen kyrkje. Då han var fem år gammal, fann junior ut at han òg ville predike litt. Medan presten stod på preikestolen, reiste han seg halvegs i benkerada og proklamerte høgt og tydeleg: «Eg trur ikkje på Gud, eg!»

Også i år klarte Nylund skole det meisterstykket å komme på alle sine lipper med eit spagatjulesongutspel.

«Same procedure as last year...»

Som jula på kjerringa, like forbanna, år etter år, dukkar gudstenestedebatten opp. I år tidleg i november. Då lanserte Knut Arild Hareide i KrF eit forslag om å påleggje alle skular å delta i eit slikt arrangement. På keisar Augustusk vis ville han sende ut befaling om at alle elevar skal bruke ein del av skuletida i ei kyrkje.

Like sikkert er det at julesongdebatten dukkar opp i den søte førjulstid. Enkelte foreldre er fanatisk redde for at «arme små, grøne, glitrande tre og deilig himmel blå» skal besudle sarte barnesinn. Også i år klarte Nylund skole det meisterstykket å komme på alle sine lipper med eit spagatjulesongutspel. Men usemje, diskusjonar og sabelrasling til trass; det blei jul allikevel. I år som i fjor, og som i tidlegare år.

Klokka tolv, kvart år, kom ei eldre dame og trufast kunde innom med julesmørbrød, lefser, smultringar og kakao til alle som var på jobb. Julehimmelrike på jord.

Gode minne

Jo eldre eg blir, og jo meir kommersiell, glitrande, glinsande og lysande jula blir, dess meir mistar ho glansen for meg. Fernissen sprekk og flassar av. Det som derimot står fram i stadig sterkare stråleglans, er minna om min barndoms juler. Familiesamhaldet, varmen, maten, gåvene. Stemninga. Ikkje minst stemninga.

Fyrste del av julafta tilbrakte vi i landhandelen vi dreiv. Eg var barnearbeidar. Klokka tolv, kvart år, kom ei eldre dame og trufast kunde innom med julesmørbrød, lefser, smultringar og kakao til alle som var på jobb. Julehimmelrike på jord. Og så var det alle dei juleblide kundane som ønskte god jul i det dei gjekk ut døra.

Vi skulle stenge klokka to. Det skjedde aldri. For då stengde posten, og så skulle postdama julehandle. Kjøpe gåver som skulle pakkast inn, og julemat. Klokka tre bar det heimover. Så var det til å lage jul. Huset blei fylt av pinnekjøtlukt. Radioen stod på. Meteorologen ynskte alle sine lyttarar ei god jul. Etter middagen, oppvask. I det uendelege. Medan gåvene låg under treet og hylte etter å bli opna.

Eller fetteren min frå rett over vegen for oss, som blei så glad då han fekk trompet, at han byrja blø naseblod.

Nokre gåver har brent seg fast i minnet. Som «Julius den enfoldige, ei vaksenbok eg fekk av tante Bolla då eg var elleve. Ho hadde nok ikkje lest ho. Handling frå lofotfisket. Frilyndt nordnorsk banning og dampande sex i høystål og på rorbuloft. Sprengstoff i ein strengt religiøs heim. Min seksualkunnskap var på nivå uskuldkvit. I mange år trudde eg at syster mi vokste på eit tre, og at mor mi sprang fortast av damene i bygda og fekk plukka henne. No gjekk det opp for meg at den vesle tappen mellom beina, «tisseluren», kunne brukast til andre ting enn å late vatnet med. Eg låg under dyna og leste til auget og alt anna blei stort og vått.

Eller fetteren min frå rett over vegen for oss, som blei så glad då han fekk trompet, at han byrja blø naseblod. Og bror hans som fekk jakke med kvitt ullfôr. Han storma inn i stova til oss medan far min leste juleevangeliet. Hoppa som ein jojo opp og ned i ein stol. Fniste. Leika med glidelåsen. Tok jakka av seg. Vrengde ho. Tok ho på ut inn. Klappa i hendene. Glei ned på golvet. Til slutt spruta vi ut i latter. Det året kom vi ikkje så langt at «himmelske hærskarar lova Gud og song».

«Tenk, no er jula over», sa far min alltid når vi var ferdige med å dele ut gåvene. Då kjende eg alltid på eit slags vonbrot. Eit heilt år til neste gong. Men ho var jo ikkje over. Romjula banka på. Tid til ettertanke og å roe ned etter hyperaktiv julestri. Til å nyte og prøve ut gåvene. Til å vere saman.

Og der er vi no. I romjula. Julestinne. Juleslitne. Juleglade. Midt i lysfesten som er så kjærkomen i den lange kalde, mørke tida. Og det er knapt eitt år til neste gong.

Dei blir ikkje hjernevaska, får ikkje posttraumatisk stress eller blir øydelagde som menneskje om dei syng at jorda er deilig.

Slapp av!

Eg vil vere føre var og komme julegudstenestedebatten i forkjøpet denne gongen: Veit du, Hareide? Det må gjerne arrangerast millionartrillionarsillionar gudstenester for min del. Men ikkje i skulen sin regi. Det må vere kyrkja sitt ansvar å stå for dette. Eg foreslår tredje søndag i advent. Då kan kvar einaste kyrkje i Noregs land invitere alle elevar inn i kyrkjerommet. Lage eit arrangement som appellerer til barn og unge slik at dei har lyst til å komme. Så overlèt vi til skulane å gjere det dei har som oppdrag og kan best; nemleg å undervise.

Og til alle foreldre: Slapp av! Ikkje ta sånn på veg! Ikkje bli angstbiterske! Lat ungane få synge dei tradisjonelle songane med dei vakre melodiane! Som eit kulturhistorisk bindeledd til tidlegare tider. Dei blir ikkje hjernevaska, får ikkje posttraumatisk stress eller blir øydelagde som menneskje om dei syng at jorda er deilig, at det lyser i stille grender, at moder tenner alle lys, at eit barn er født i Betlehem eller at ei stjerne skinner i natt.

Då står det berre att å ynskje alle og einkvar ei framifrå romjul!