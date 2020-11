Norges forsøk på å «pushe» norsk gass på Europa har ikke lykkes

KOMMENTAR: Vi kan like eller mislike EU og Storbritannia, men deres energipolitikk kommer til å fullstendig endre vilkårene for norsk eksport. Og spesielt utsatt er gassen.

Norges forsøk på å «pushe» norsk gass på Europa har ikke lykkes. Foto: Hilde Øvrebekk.

Hilde Øvrebekk Kommentator

I desember er det ett år siden EU presenterte sin «Green deal»-strategi, som etter planen skal legge grunnlaget for all politikk som skal gjøre Europa til det første karbonfrie kontinentet.

Til tross for koronapandemien står EU fast på at de skal nå målet om netto nullutslipp innen 2050. Det er Norge enige i, og har vært en pådriver for at det kan skje enda raskere.

Også Storbritannia, som er på vei ut av EU, har en svært ambisiøs klimapolitikk, også med et mål om null utslipp i 2050. Statsminister Boris Johnson skal senere denne måneden legge fram en konkret plan for dette.

Gass

Nick Butler, professor ved Kings College i London og energikommentator i Financial Times, har siden august skrevet en rekke kommentarer for ONS. I sin siste kommentar tar han for seg EUs grønne planer.

Han mener disse vil endre mange av de eksisterende brukermønstrene og forretningsmodellene. Butler mener at den første store endringen som vil komme er i gassmarkedet.

Norge forsyner EU med mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket. Det meste av gassen fra norsk sokkel går i rørledninger til Europa, inkludert Storbritannia. Bare rundt 5 prosent er LNG, flytende gass. Det betyr at norsk gasseksport er ekstremt avhengig av hva som skjer i EU og Storbritannia.

Butler tror at dette markedet vil bli betydelig mindre, at konkurransen fra russisk gass kommer til å intensivere og at karbonprisene blir skrudd opp. Og når kull blir borte fra det europeiske markedet, er gass det neste målet. I EU satses det heller på fornybar energi.

Den britiske planen for energipolitikken vil i tillegg til fornybar energi sannsynligvis også inkludere planer for byggingen av et nytt kjernekraftverk i Sizewell i Suffolk. Mer kjernekraft er et overordnet mål i landet, og det vil bety mindre bruk for gass.

Da jeg var i Brussel i 2011 og møtte Statoil var flyplassen tapetsert med bannere fra selskapet som skulle fortelle folk at norsk gass var svært viktig for Europas energiframtid. På Europaplatz i Berlin hang en 1.600 m² stor reklameplakat med samme budskap.

Statoils direktør for naturgass, Rune Bjørnson, sa til den engelske avisen The Times i 2011 at de kunne komme til å kutte gassalget til Storbritannia dersom britene fortsatte satsingen på fornybar energi til fortrengsel for gass.

«Vi kan eksportere gassen vår til andre steder enn Storbritannia», sa Bjørnson. Det var vel ikke akkurat ment som en trussel, men kunne høres forvekslende ut som en.

I 2016 publiserte bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass en rapport der en konklusjon var at Europa ikke ville nå klimamålene fra Paris uten gass fra Norge. EU-minister Elisabeth Aspaker (H) stilte seg bak rapporten.

For i alle disse årene har både olje- og gassindustrien og regjeringen her i landet selv ment at signalene fra EU har vært tydelige på at de vil ha gassen vår. Men har de egentlig vært det?

Lobbyvirksomhet

EU-kommisjonens tall viser at fra 2015 til 2030 vil importen av gass falle med mellom 13 og 19 prosent. Og med opp til 85 prosent fram mot 2050.

I Equinors energisperspektiv-rapport, som ble publisert tirsdag, presenterte selskapet tre scenarioer for utviklingen av energimarkedene og klimautslipp fram til 2050. I sitt nye scenario – Rebalance – klarer verden å kutte utslippene slik at temperaturen holder seg under to grader.

I alle sine tre scenarioer mener Equinor at andelen gass i energimarkedene vil holde seg stabil, men det vil være regionale forskjeller. I Rebalance-scenarioet mener Equinor at gassandelen av energimarkedet i EU vil falle fra 20 prosent i dag til 9 prosent i 2020 på grunn av de ambisiøse planene for klimakutt.

Likevel brukte Equinor i fjor mellom 27 og 30 millioner kroner på lobbyvirksomhet i EU, ifølge Lobbyfacts, en database som bygger på informasjon fra EUs eget transparens-register. Fremdeles jobber 759 gass-lobbyister, 12 av dem fra Equinor, for å overbevise EU om at gass er grønt nok til å få offentlig støtte, skrev Investigate Europe i en artikkelserie i Aftenbladet forrige uke.

Selv om EUs eksperter har sagt nei. De definerer ikke gassen som «grønn».

EU har nemlig et mål om at framtidens investeringer skal gå til grønne og nye teknologier, ikke til å subsidiere det som allerede finnes. Gasskraftverk blir ikke ulovlige å bygge, men de vil komme til å bli stemplet som «skitne» investeringer, og det kan bli vanskelig både å finansiere og få lønnsomhet i disse investeringene.

Etterspørsel

Vi kan like eller mislike EU, og Storbritannia, men det endrer ikke på det faktum at dette er de viktigste markedene for norsk eksport.

Og uansett hvor mye vi tror på at gassen er fremtiden, blir det mer og mer tydelig at den ikke nødvendigvis er det. Norsk gass er bundet opp til Europa og Storbritannia, og når disse markedene endrer seg er det ikke gitt at de vil ha det produktet vi selger lenger.

Norges forsøk på å «pushe» norsk gass på Europa som et grønt alternativ har ikke lykkes. Alt tyder på at både oljeselskapene og politikerne endelig ser dette, men at de ennå sitter litt fast i drømmen om at det helst skulle blitt slik de egentlig ønsket seg.

Butler mener at EUs naboer bare kan dra nytte av «green deal» hvis de klarer å innrette seg til det nye energimarkedet som er i ferd med å utvikle seg, og dersom de klarer å utvikle ny teknologi. Da må Norge agere raskt og tydelig.

Det betyr ikke å legge ned olje- og gassindustrien, men å innse at det må komme en mer tydelig politikk og insentiver, og en mer samlet strategi fra næringslivet om hva vi skal gjøre for å møte endringene i EU. Og den må helst komme nå.